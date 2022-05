Cancer de la thyroïde : "j'ai découvert un cancer après l'avertissement d'un professeur en classe"

Vinícius Lemos - @oviniciuslemos

De BBC News Brésil à Sao Paulo

il y a 37 minutes

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Gabriella Barboza, 22 ans, a été diagnostiquée avec un cancer de la thyroïde

C'était un autre jour de cours pour l'étudiante en médecine Gabriella Barboza. Elle et ses camarades de classe apprenaient les examens physiques de la région de la tête et du cou.

À un moment donné, la jeune femme a été appelée par le professeur Daniel Lichtenthaler pour servir de modèle à la façon dont un examen du cou devrait être effectué.

"D'autres étudiants avaient déjà été appelés. J'ai été appelée quand il a expliqué la technique pour palper la thyroïde", se souvient Gabriella.

Pendant que le professeur passait l'examen devant la classe, l'étudiante a remarqué que sa réaction était différente.

"Je crois qu'il avait peur de parler là-bas, mais j'ai remarqué que quelque chose ne semblait pas normal", raconte la jeune femme.

Elle dit que plus tard, à la fin du cours, elle a interrogé le conférencier. "J'ai demandé s'il y avait quelque chose de différent en palpant son cou, il m'a dit : il y a quelque chose là, regarde".

Après cet avertissement, elle a passé des tests et on lui a diagnostiqué un type de cancer de la thyroïde.

Elle classe ce cours, à la mi-octobre 2020, comme un moment charnière pour sa santé.

"Je pense que si je n'y étais pas allée ce jour-là, je n'aurais peut-être pas découvert la maladie aussi tôt, mon diagnostic aurait pris beaucoup plus de temps et aurait pu être plus grave", déclare l'étudiante, aujourd'hui âgée de 22 ans.

L'alerte pendant la leçon

La jeune femme, qui était au troisième semestre de médecine, dit n'avoir eu aucun symptôme, et encore moins avoir remarqué un quelconque changement au niveau du cou.

M. Lichtenthaler, qui est un médecin spécialisé en gériatrie et en médecine clinique, explique à BBC News Brésil qu'il a remarqué que la thyroïde de l'étudiante avait une augmentation significative et asymétrique.

Cette raison l'a conduit à l'appeler pour qu'elle serve de modèle dans une démonstration technique.

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Gabriella Barboza, sur la photo, est hospitalisée après avoir appris que le traitement a donné de bons résultats

"D'après mes souvenirs, un premier étudiant utilisé comme exemple avait une petite thyroïde, ce qui est normal. J'ai donc jeté un coup d'œil au cou de certains étudiants et celui de Gabriella a attiré mon attention", explique le médecin.

Il a remarqué l'augmentation de la glande en touchant la thyroïde de la jeune fille. "Nous avons eu la chance qu'elle présente l'altération anatomique juste dans la classe de l'examen de la tête et du cou", dit Lichtenthaler.

Le conseil que lui a donné l'enseignant à la fin du cours, à savoir consulter un médecin pour découvrir les causes de ce changement, a surpris Gabriella et l'a laissée perplexe.

"J'ai toujours été une personne en très bonne santé, même avant cela, je m'étais rendue à des rendez-vous médicaux et j'avais fait des tests un mois auparavant, mais rien d'anormal n'avait été identifié chez moi", déclare la jeune femme.

Un jour après le cours, elle a pris rendez-vous chez un gynécologue. "Il l'a évalué, a dit qu'il y avait quelque chose et qu'il valait mieux enquêter", dit-elle. La jeune femme a subi plusieurs tests la semaine suivante.

Fin octobre, on lui a diagnostiqué un carcinome papillaire de la thyroïde.

"Quand je l'ai appris, le monde s'est écroulé. Je n'arrêtais pas de penser : je suis très jeune pour affronter cela. J'ai beaucoup pleuré et je ne voulais pas y croire. C'est un moment où vous voyez que les choses peuvent se terminer", dit la jeune femme.

Les nodules thyroïdiens sont considérés comme courants et sont souvent faciles à identifier en raison de l'emplacement proéminent de la glande, dans la zone centrale du cou.

Dans de nombreux cas, selon les médecins, le patient lui-même peut sentir la différence en touchant cette région du corps.

Crédit photo, Archive personnelle Légende image, Gabriella Barboza a été opérée après la découverte de sa maladie

La bonne nouvelle est qu'environ 95 % de ces nodules sont bénins. Et si le patient est atteint d'un cancer, les chances de guérir la maladie dans cette région sont très élevées - certaines études estiment qu'environ 97 % des cas ont des résultats positifs.

L'orientation des spécialistes est que les patients consultent un médecin s'ils remarquent une quelconque altération dans cette zone. Plus tôt le diagnostic est posé, plus grandes sont les chances de guérison et de procédures moins invasives pour combattre le problème de santé.

Selon l'Institut national du cancer (Inca), le cancer de la thyroïde est le plus fréquent dans la région de la tête et du cou. Des études indiquent que la maladie touche trois fois plus de femmes que d'hommes.

Le cancer de la thyroïde le plus fréquent est le carcinome papillaire, comme dans le cas de Gabriella. Elle se développe généralement lentement, mais peut progresser et atteindre d'autres zones du cou. Selon les experts, le traitement est généralement efficace et peu de décès sont signalés.

Lorsque le cancer de Gabriella a été découvert, la maladie avait déjà évolué et avait atteint d'autres zones de son cou ainsi qu'une partie de son œsophage.

Cependant, même dans ces conditions, les médecins étaient très optimistes quant à la guérison de la jeune fille, car il s'agit d'un cancer dont le taux de guérison est très élevé.

Malgré cette perspective positive, l'étudiante avait beaucoup d'appréhension.

"Comme j'étais très laïque à l'époque, je me suis dit que ça pouvait être le pire des cas. Quand j'ai vu qu'il avait atteint d'autres parties, j'ai pensé : il doit s'être propagé à tout. J'avais l'impression que ma vie ne tenait qu'à un fil", raconte Gabriella.

Crédit photo, Archive personnelle Légende image, Le docteur Daniel Lichtenthaler a remarqué le changement dans le cou de l'étudiante pendant un cours

"Renaître"

Début novembre 2020, Gabriella a commencé les procédures pour traiter la maladie dans un hôpital de São Paulo (SP), où elle vit. La première étape a consisté à opérer pour retirer la thyroïde et la masse tumorale qui avait atteint d'autres parties du cou.

En janvier 2021, elle a subi une séance d'iodothérapie, une procédure indiquée pour ce type de cancer dans laquelle le patient prend un médicament avec de l'iode pour combattre les restes de la maladie dans le corps.

Le traitement a été un succès et elle a été considérée comme guérie en février 2021, car il n'y avait plus de signes de la maladie dans son corps. Comme il s'agit d'un cancer, l'étudiante doit faire l'objet d'un suivi périodique au moyen d'examens pour évaluer son état de santé. Actuellement, elle fait l'objet d'évaluations semestrielles et aucun autre signe de la maladie n'a été détecté.

Lorsqu'elle a appris la guérison, l'étudiante a partagé la nouvelle sur son profil Instagram, à travers une photo à l'hôpital et un texte.

"Après des mois de lutte, je veux laisser en mémoire ce moment si remarquable dans ma vie, qui m'a transformée en une meilleure personne et m'a fait voir le monde d'une manière différente", écrit-elle dans le post réalisé le 4 février 2021.

"J'ai été réincarné et maintenant un nouveau cycle commence", termine-t-il. Dans les commentaires, de nombreuses personnes ont célébré son rétablissement.

Gabriella Barboza, qui est actuellement à mi-chemin de son cours de médecine, raconte que l'avertissement du professeur pendant le cours et la période de traitement contre le cancer ont été des moments de grand apprentissage.

"J'ai toujours voulu être médecin pour soigner les autres et guérir les gens, quelle que soit la spécialité. Mais après ce que j'ai vécu dans le rôle du patient, je pense que la perspective change", commente-t-elle.

Crédit photo, Archive personnelle Légende image, Gabriella Barboza dit que la découverte du cancer lui a fait comprendre l'importance de prêter attention à chaque détail du patient

Elle souligne qu'au cours du traitement, elle a découvert que le cancer était apparu bien avant l'observation de l'enseignant, mais qu'il n'avait été identifié par aucun des médecins avec lesquels elle avait eu des consultations de routine auparavant.

L'étudiante dit avoir appris l'importance de prêter attention à chaque détail du patient, ainsi que d'écouter tout ce qu'il dit. "Tout ce que j'ai vécu a changé mon histoire avec la médecine et m'a fait évoluer non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel", dit-elle.

Le professeur Daniel Lichtenthaler dit avoir été surpris et inquiet d'apprendre que le changement qu'il avait remarqué dans le cou de la jeune fille était un signe de cancer. "Mais quand j'ai appris que le traitement avait réussi, j'étais très heureux", dit-il.

