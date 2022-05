Hausse des taux d'intérêt : comment inflation galopante dans le monde vous affecte (et qui en profite)

Crédit photo, Getty Images

Avec l'inflation galopante qui sévit dans le monde, les taux d'intérêt sont en hausse.

Pour tenter de contrôler la hausse rapide de l'inflation, les pays de différentes régions du monde ont augmenté le coût de l'argent, ce qui se traduit en pratique par une hausse du coût du crédit.

Ainsi, avec des taux très élevés, il n'est dans l'intérêt de personne d'emprunter.

Cette situation touche les entreprises qui ont besoin d'emprunter de l'argent pour réaliser leurs investissements, les gouvernements qui doivent financer les dépenses publiques, et elle touche également les personnes qui ont besoin de prêts pour acheter une maison, une voiture ou pour financer une dépense imprévue.

Qui prend la décision d'augmenter ou de réduire les taux ? La banque centrale de chaque pays, qui fonctionne généralement indépendamment du gouvernement en place.

Depuis que l'inflation a commencé à grimper rapidement, d'abord à cause des effets de la pandémie de covid-19, puis à cause de la guerre en Ukraine, le débat s'est centré sur la rapidité et l'ampleur de l'action des autorités pour la faire baisser.

Aux États-Unis, par exemple, le Système fédéral de réserve (connu sous le nom informel de Fed), l'équivalent de la banque centrale, a été fortement critiqué pour avoir été "trop lent" à commencer à relever les taux.

Les choses se sont calmées lorsqu'en mars, il a relevé les taux d'intérêt pour la première fois depuis le début de la pandémie, donnant le premier signe que l'"ère de l'argent bon marché", avec des taux proches de zéro, touchait à sa fin.

Mercredi, il a relevé les taux d'un demi-point, les laissant dans une fourchette comprise entre 0,75 % et 1 %, alors que le pays est en proie à une inflation galopante qui a atteint 8,5 %, son plus haut niveau depuis 40 ans.

Légende image, Aux États-Unis, l'"ère de l'argent bon marché" est terminée

"L'inflation est trop élevée et nous comprenons les difficultés que cela entraîne", explique le président de la Fed, Jerome Powell. "Et nous agissons de manière décisive pour le faire tomber."

De tous les effets qu'une hausse des taux d'intérêt peut avoir, le plus évident est de maîtriser l'augmentation du coût de la vie.

"Lorsque le taux augmente, en théorie, la demande devrait se modérer et cela génère moins de pression sur l'inflation", explique à BBC Mundo Elijah Oliveros-Rosen, économiste senior à la division Global Economics & Research de S&P Global Ratings en Amérique latine.

"Les hausses de taux sont une tendance mondiale", ajoute-t-il, mais il prévient qu'elles ont eu lieu à des rythmes différents selon les régions du monde.

"Cela a commencé l'année dernière en Amérique latine. Viennent ensuite les États-Unis, puis le Royaume-Uni, et enfin l'Asie. C'est maintenant le tour de la Banque centrale européenne", souligne l'économiste.

Ce sont là quelques-unes des conséquences les plus importantes de la hausse des taux d'intérêt.

1. Il est plus coûteux d'emprunter de l'argent

Les banques commerciales vous feront payer un taux d'intérêt plus élevé pour vous prêter de l'argent.

Même si vous n'empruntez pas directement, mais utilisez la carte de crédit, celle-ci fonctionne sur un taux variable.

Si vous ne remboursez pas à temps, la "punition" prendra la forme de frais d'intérêt beaucoup plus élevés.

En définitive, comme il est plus coûteux d'emprunter, votre pouvoir d'achat est réduit.

D'autre part, les entreprises utilisent beaucoup de crédit pour investir, de sorte que des taux plus élevés n'encouragent pas l'investissement.

Et cela rend le coût du financement budgétaire plus cher pour les pays.

Ainsi, lorsqu'ils émettent une obligation, ils doivent offrir un taux d'intérêt plus élevé pour convaincre les prêteurs qu'ils font une bonne affaire en fournissant des ressources.

En gros, le gouvernement doit payer davantage les investisseurs.

"C'est pourquoi les capitaux se déplacent vers les pays qui offrent des taux d'intérêt plus élevés à la recherche de meilleurs rendements", confie Pablo Gutierrez, chercheur à l'université de Colombie-Britannique, à BBC Mundo.

2. Encourager l'épargne

De la même manière que des taux plus élevés découragent la consommation, ils encouragent l'épargne.

L'épargne devient plus attrayante car elle augmente la rentabilité, c'est-à-dire qu'il est plus rentable d'avoir de l'argent à la banque.

"Augmenter le taux d'intérêt, c'est comme une façon de mettre un frein à l'économie", dit Gutiérrez.

En fin de compte, dit-il, "il y a moins de masse monétaire dans l'économie et donc moins de pression inflationniste".

Mais la hausse des taux n'est pas une solution miracle, ce qui explique pourquoi elle fonctionne mieux dans certains pays que dans d'autres.

3. Peut affecter la croissance économique

La vague mondiale de hausse des taux d'intérêt "génère un effet de freinage sur la croissance économique", explique José Luis de la Cruz, directeur de l'Institut pour le développement industriel et la croissance économique (IDIC) du Mexique.

La hausse des taux affecte la capacité d'investissement des entreprises et la demande de crédit à la consommation dans un contexte mondial assez compliqué.

Un contexte dans lequel il y a une reprise précaire de l'économie européenne, un léger ralentissement dans certaines régions des États-Unis et des difficultés venant de la Chine, à la fois à cause du ralentissement de la croissance économique du géant asiatique et des problèmes causés par le covid-19, dit l'économiste.

"Le monde se dirige vers une transition d'une économie à faible croissance et à forte inflation, vers une économie qui sera capable de contenir les pressions inflationnistes dans les deux ou trois prochaines années, mais avec certaines limites à la croissance", affirme M. de la Cruz à BBC Mundo.

En ce sens, "c'est une mauvaise nouvelle pour un monde qui sort de l'une des plus grandes récessions de ces 90 dernières années et qui se trouve à nouveau confronté à un scénario économique restrictif en raison des pressions inflationnistes, de la hausse des taux d'intérêt et de la faible croissance".

Cependant, tout comme les taux d'intérêt plus élevés peuvent ralentir la croissance, ils peuvent également réduire l'inflation.