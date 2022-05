Bien-être : les mères n'ont pas seulement besoin de prendre soin d'elles-mêmes, elles ont besoin que quelqu'un prenne soin d'elles, selon un chercheur

Paula Adamo Idoeta

De BBC News Brésil à Londres

il y a 32 minutes

Comment puis-je prendre soin de moi si je peux à peine terminer tout ce que j'ai à faire dans la journée, avec tant d'obligations, en devant m'occuper de toutes les autres personnes ?

Une métaphore couramment entendue par les mères débordées est qu'elles devraient, comme le veulent les règles de sécurité sur les vols en avion, se mettre le masque à oxygène avant de le mettre aux enfants.

Cette expression fait souvent référence à l'importance pour les mères de prendre soin d'elles-mêmes, plutôt que de donner la priorité aux enfants.

Pour la chercheuse Suniya Luthar, cependant, cette métaphore a un défaut : ce dont les mères ont réellement besoin, c'est d'être prises en charge par d'autres personnes, plus que de prendre des moments pour s'occuper d'elles-mêmes, affirme-t-elle.

"Il ne s'agit pas de prendre soin de soi, mais de prendre soin des autres", explique Luthar, professeur émérite au Teachers College de l'université Columbia (États-Unis) et chercheur en résilience émotionnelle.

"Quand ils utilisent la métaphore du masque à oxygène, je dis qu'il ne s'agit pas de mettre son propre masque à oxygène avant de mettre celui de ses enfants. Mais plutôt d'avoir quelqu'un à proximité qui peut mettre votre masque à votre place. Parce que nous aussi, les mères, nous manquons souvent d'air. J'én manquais certainement dans les deux dernières années (de la pandémie de covid-19), et beaucoup d'autres femmes également, parce que c'était une période très traumatisante", explique-t-elle dans une interview accordée à BBC News Brésil.

L'autosoin - souvent considéré comme un moment de répit dans les activités quotidiennes ou comme un moment de massage, une séance de manucure ou une soirée entre amis - a sa valeur, dit Luthar.

Mais l'insistance actuelle à demander aux mères de prendre soin d'elles-mêmes se heurte à deux obstacles.

C'est un enseignant qui m'a dit : "si une personne de plus me dit que je dois prendre soin de moi et me remettre sur pied, je vais perdre la tête, parce que je suis tellement stressée, tellement accablée par le chagrin et la peur (de la pandémie), que je ne veux plus qu'on me dise de le faire"", explique Mme Luthar.

"Comment vais-je pouvoir prendre soin de moi si j'arrive à peine à finir tout ce que j'ai à faire dans la journée, avec tant d'obligations, en devant m'occuper de toutes les autres personnes ?" poursuit-elle.

Le deuxième problème, selon l'universitaire, est que l'autosoin, aussi pertinent soit-il, ne tient pas compte d'un besoin humain : le soutien émotionnel et inconditionnel d'autres êtres humains.

Pour transmettre un amour inconditionnel à leurs enfants, les mères doivent recevoir le même type de soutien et d'acceptation, affirme Suniya Luthar

"Non seulement les mères ne reçoivent pas l'amour et le soutien dont elles ont besoin, mais elles ne s'attendent plus à en recevoir, ce qui est peut-être le plus gros problème. Nous acceptons ce récit selon lequel nous (les mères) devons tout faire et arriver en dernier sur la liste. Au mieux, vous direz : "je mérite une soirée entre amis, une pédicure, une sortie", mais il est rare qu'une mère dise : "je dois m'assurer que quelqu'un d'autre va s'occuper de moi et en faire une priorité". (...) C'est une nourriture pour votre âme et votre esprit. Et ce n'est pas quelque chose que vous faites pour vous-même, c'est quelque chose que quelqu'un doit faire pour vous. Vous devez reconnaître que vous avez besoin de cette aide", dit Luthar.

Pour s'occuper des enfants, il faut s'occuper de leurs parents

Ce réseau de soutien émotionnel apporté aux mères - ou à tout autre soignant principal - se traduit par des enfants qui sont également plus sains et résilients sur le plan émotionnel, poursuit l'universitaire.

"C'est essentiellement ce que prêche la science de la résilience. L'Académie nationale des sciences, ici aux États-Unis, le dit très clairement : si vous voulez qu'un enfant aille bien, vous devez vous assurer que son principal fournisseur de soins va bien aussi. Et pour que cela se produise, vous devez vous assurer que la personne qui s'occupe principalement de l'enfant recevra le même amour et le même soutien que vous voulez donner à vos enfants."

Luthar est coauteur d'une étude menée pendant la pandémie auprès de 14 000 écoliers américains - dont beaucoup étaient vulnérables - au cours des trois premiers mois de la pandémie en 2020, afin d'évaluer leur capacité à persévérer face aux difficultés.

La principale conclusion est que le soutien que les enfants reçoivent de leurs parents est crucial pour leur bien-être émotionnel.

"Les analyses des multiples facteurs de risque ou de protection montrent que pour la dépression, le prédicteur le plus puissant était le soutien parental, qui représente au moins deux fois (l'influence) des autres prédicteurs", indique l'étude. Il en va de même pour l'anxiété chez les enfants.

Cette discussion ne doit pas amener les parents à se reprocher de ne pas réussir à apporter ce soutien à leurs enfants, mais plutôt à reconnaître l'importance pour les principaux soignants de voir leurs besoins émotionnels également satisfaits, affirme M. Luthar.

"Vous êtes vue et aimée pour ce que vous êtes"

M. Luthar est le fondateur d'une ONG appelée Authentic Connections Groups, qui organise des groupes de soutien virtuels pour "toute personne à la recherche de réseaux de soutien solides et fiables, qui s'inscrivent dans la durée et soulagent les moments d'adversité et de stress".

Le groupe organise des sessions à thème pendant trois mois, puis les participants sont encouragés à rester en contact, soit en face à face, soit via des groupes WhatsApp, par exemple.

Crédit photo, Klaus Vedfelt

M. Luthar précise que les participants sont acceptés du monde entier, pour autant qu'ils parlent anglais. Les séances sont payantes, mais "personne n'est refusé par manque d'argent, car je ne veux pas qu'une mère ait à pleurer seule", dit-elle.

Et si le partage de l'angoisse est l'un des objectifs de la réunion, l'essentiel est l'acceptation, poursuit-elle.

"Il ne s'agit pas seulement d'avoir une épaule amicale quand on est triste, même si cela en fait partie. Il s'agit également de partager des moments de joie, des réalisations et d'avoir des personnes qui célèbrent votre réussite. Mais le plus important, qui est notre mantra, est que chacun se sente vu et aimé pour la personne qu'il est au fond de lui. C'est ce que tout le monde veut - les gens riches, les gens célèbres, les gens intelligents, ça n'a pas d'importance. Chacun doit quitter le groupe avec ce sentiment d'acceptation inconditionnelle de la personne qu'il est."

Cette perception remet en cause l'idée que c'est aux individus de se débrouiller seuls, convient Luthar.

"Cet accent mis sur l'individualisme, sur le 'allez, persévérez, vous pouvez le faire' - non pas que ce ne soit pas important, parce que nous devons tous faire notre part. (Mais) l'humanité a été traumatisée (par le covid-19), tout le monde l'a été, au moins par les incertitudes que nous avons traversées. Alors penser que nous pouvons faire face à tout cela seuls est au pire sans âme et au mieux irréalisable."

Selon M. Luthar, les enseignantes constituent un groupe particulièrement vulnérable. D'après des recherches menées aux États-Unis, elles vivaient déjà à des niveaux de stress alarmants avant même l'apparition du nouveau coronavirus. La pandémie a rendu le problème encore plus grave.

"Au début de la pandémie, les taux d'épuisement au travail (chez les enseignants) étaient de 20 %. Aujourd'hui, ils sont supérieurs à 70 %. Il ne s'agit pas d'un épuisement léger, mais d'un épuisement grave, dans la zone rouge, et spécifiquement dans leur travail. Cela rend (les enseignants) moins efficaces dans leur travail et provoque une augmentation des taux d'abandon - des éducateurs talentueux quittent la profession parce qu'ils ont atteint leur limite. Là encore, la réponse est que nous devons les soutenir. Il ne suffit pas de les applaudir, de dire que ce sont des héros, mais de prendre réellement soin d'eux, comme nous voulons qu'ils prennent soin de nos enfants", dit-elle.

Selon elle, les groupes de soutien émotionnel mis en place entre éducateurs ont un effet positif sur ce problème, en formant au sein des écoles une culture de la résilience et du soutien émotionnel.

"Un enseignant qui se débrouille bien profite à tous les élèves de sa classe, voire aux parents (des élèves) eux-mêmes. Il s'agit d'une personne importante, d'une "plaque tournante" pour de nombreux membres de la société, et le fait de s'assurer qu'il se porte bien les incitera à transmettre ce bien-être."

Persuader les femmes de participer

Selon Mme Luthar, un défi constant pour amener les femmes à s'engager dans les groupes de connexion est de s'assurer que les sessions ne sont pas annulées à cause des tâches quotidiennes. De la même manière qu'il est difficile pour les femmes de se réserver du temps pour prendre soin d'elles-mêmes, il est difficile de trouver du temps pour un soutien émotionnel. Mais Luthar trouve cela primordial.

"Les femmes considèrent que nos réunions sont transformatrices, mais chacune doit être persuadée de prendre cet engagement (et de mettre de côté d'autres obligations). Nous disons "vous devez le faire pour vous-même". Nous ne cessons pas d'avoir des besoins lorsque nous devenons mères ou grands-mères."

Luthar s'appuie sur une de ses recherches, publiée en 2015, intitulée "Qui sont les mères ?", qui souligne que l'acceptation inconditionnelle, les relations personnelles authentiques et le sentiment de confort émotionnel ont été désignés comme les principaux facteurs permettant d'éviter le stress chez les mères ayant participé à l'étude.

"Mon conseil (aux femmes) est le suivant : aidez les autres mères à comprendre qu'elles ont aussi besoin d'être maternées (prises en charge). Dites : "maman, assurez-vous que l'on s'occupe de vous de la même manière que vous voulez que l'on s'occupe de vos enfants", dit-elle.