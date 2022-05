Géopolitique : discours musclés des deux dirigeants, quel est le degré de dangerosité de la situation en entre les deux Corées ?

Par Jean Mackenzie

Correspondante de la BBC à Séoul

il y a une heure

Kim Jong-un teste les armes de la Corée du Nord avec une urgence renouvelée, alors que la Corée du Sud se prépare à investir un nouveau président à la ligne dure.

Après des années d'impasse, suite à l'échec des négociations nucléaires, les tensions sur la péninsule coréenne augmentent.

"J'ai pensé à prendre une hache, mais j'ai décidé que ce serait trop difficile à transporter, alors je me suis contenté d'un couteau".

Assise dans un bar à cocktails faiblement éclairé, tard dans la nuit, Jenn raconte son plan d'évasion détaillé.

En tant que Sud-Coréenne vivant à Séoul, elle savait exactement ce qu'elle ferait si le Nord attaquait.

D'abord les armes, puis deux motos : une pour elle, l'autre pour son frère. Leurs parents monteraient à l'arrière.

De cette façon, ils pourraient traverser rapidement la rivière de la ville, avant que les Nord-Coréens ne bombardent les ponts, et espérer atteindre la côte avant que le port ne soit détruit.

Un soir, elle et son frère se sont assis et ont tracé leur itinéraire, se mettant d'accord pour attacher des rubans aux arbres au cas où ils seraient séparés.

C'était il y a cinq ans. À l'époque, la Corée du Nord testait furieusement des missiles qui pouvaient, en théorie, lancer des bombes nucléaires sur les États-Unis, et le président de l'époque, Donald Trump, menaçait de répondre par "le feu et la fureur".

Jenn admet qu'elle était plus inquiète que la plupart des gens. Mais néanmoins, c'était le moment où la guerre a failli éclater pour de nombreux Sud-Coréens depuis la fin des combats avec la Corée du Nord, il y a près de 70 ans.

Puis quelque chose de remarquable s'est produit. Le président sud-coréen nouvellement élu à l'époque, Moon Jae-in, a convaincu M. Trump de rencontrer Kim Jong-un.

C'était la première fois qu'un président américain en exercice rencontrait le dirigeant de la Corée du Nord.

Une série de sommets historiques ont suivi, suscitant l'espoir que le Nord pourrait accepter de renoncer à ses armes nucléaires et que les deux Corées feraient la paix.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont brièvement rencontrés dans la zone démilitarisée de Corée (DMZ)

L'excitation était à son comble lorsque le président Moon, fils de réfugiés nord-coréens, est arrivé dans la capitale Pyongyang et est sorti dans un stade bondé, en saisissant la main de son adversaire.

Le public ne savait pas quoi faire, se souvient le professeur Moon Chung-in, conseiller du président à l'époque.

On leur avait dit que cet homme était leur ennemi, et pourtant il était là, sur leur sol, à proposer la paix. Soudain, les 150 000 spectateurs nord-coréens se sont mis à applaudir à tout rompre.

"C'était incroyable à regarder, c'était un moment très émouvant pour moi", dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La foule nord-coréenne a applaudi lorsque Kim Jong-un et le président Moon Jae-in se sont serrés la main

Mais alors que le président Moon quitte ses fonctions, les espoirs de cette année-là sont en lambeaux. Lorsque l'accord nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord s'est effondré en 2019, il en a été de même pour les discussions entre les Corées.

Depuis, la situation est dans l'impasse. Pendant ce temps, la Corée du Nord a continué à développer ses armes de destruction massive et les teste à nouveau avec une fréquence alarmante.

Seulement, cette fois, la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine font que les yeux du monde sont tournés ailleurs.

Lorsqu'on lui demande si le gouvernement a échoué, le professeur Moon Chung-in est sur la défensive. "Non, je ne le pense pas ! Y a-t-il eu une guerre ?"

Il explique que pendant cinq ans, le gouvernement Moon a maintenu la paix pendant l'une des plus grandes crises des relations intercoréennes.

Il a également montré quelles incitations amèneraient la Corée du Nord à la table des négociations.

Le problème, selon lui, est que les négociateurs nord-coréens sont revenus les mains vides, dans ce qui a été un grand embarras pour le régime, et presque certainement une infraction punissable.

Le président Moon a fait tout son possible pour ramener les Nord-Coréens à la table des négociations, mais il a été accusé d'apaiser l'un des dictateurs les plus brutaux du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kim Jong-un et le président Moon Jae-in se sont rencontrés à trois reprises en 2018

"Quand j'ai vu ces photos d'eux riant les uns contre les autres, j'en ai eu des frissons dans le dos", se souvient Hanna Song, depuis son bureau du centre de Séoul.

Son organisation, le Database Centre for North Korean Human Rights, suit les violations des droits de l'homme en Corée du Nord depuis plus de vingt ans. Ces dernières années n'ont pas été faciles.

Les droits de l'homme sont le talon d'Achille de Kim Jong-un, explique Hanna.

Elle explique que, pour éviter que le dirigeant nord-coréen ne se sente mal à l'aise, le président Moon les a "balayés sous le tapis".

Crédit photo, BBC/Hosu Lee Légende image, Hanna Song estime que des preuves essentielles de violations des droits de l'homme ont été perdues

L'organisation d'Hanna interroge des évadés nord-coréens à Hanawon, le centre de réinstallation où ils vivent pendant leurs trois premiers mois dans le pays.

Leurs témoignages jouent un rôle essentiel dans la documentation des violations des droits de l'homme. Mais il y a deux ans, le gouvernement sud-coréen leur a interdit l'accès au centre, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient plus rassembler leurs preuves.

Hanna a alors commencé à entendre des évadés lui dire qu'ils subissaient des pressions pour ne pas parler publiquement de leur expérience en Corée du Nord. Certains ont reçu des appels des policiers locaux chargés de les aider à s'assimiler.

"Êtes-vous sûrs que c'est sage de faire ça ?", demandaient-ils.

Hanna a tenté d'interpeller le gouvernement au sujet des informations manquantes.

"Qu'allez-vous faire quand il y aura ce manque de preuves, juste parce que vous vouliez vous assurer que Kim Jong-un ne soit pas déshonoré devant la communauté internationale ?" demandait-elle, sans grande réponse.

"Ce qui se passe en Ukraine est horrible", conclut Hanna, "mais au moins nous savons".

On en sait effroyablement peu sur la situation actuelle en Corée du Nord. La fermeture de la frontière qu'elle s'est imposée en raison du coronavirus a empêché les gens, et donc les informations, de sortir.

Ce qui est clair, c'est que Kim Jong-un a continué à développer des armes nucléaires, en dépit des nombreuses sanctions internationales destinées à l'en empêcher.

Ses armes sont de plus en plus sophistiquées et dangereuses.

En mars, le régime a testé son premier missile balistique intercontinental pour la première fois depuis le début des sommets de 2018, et il a volé plus loin et plus longtemps que tous ses missiles testés précédemment.

Crédit photo, KCNA Légende image, Kim Jong-un photographié devant le plus grand missile balistique intercontinental connu de la Corée du Nord

Mais les embrassades et les poignées de main sont terminées. La Corée du Sud a élu un nouveau président au franc-parler, un ancien procureur sans expérience politique préalable.

Dans une interview récente, Yoon Suk-yeol a décrit la Corée du Nord comme le "principal ennemi" du Sud et a promis d'adopter une approche dure face à ses escalades militaires.

Il ne parlera à son voisin, a-t-il dit, que si la Corée du Nord montre qu'elle est sérieuse en matière de dénucléarisation.

Légende vidéo, A Singapour, poignée de la détente entre Washington et Pyongyang

Mais la plupart des experts s'accordent désormais à dire que la Corée du Nord n'a aucune intention de renoncer à ses armes nucléaires.

Elle était parvenue à cette conclusion bien avant que la guerre en Ukraine ne mette en évidence les dangers d'une renonciation à de telles armes, même si cela n'a certainement pas aidé.

La stratégie de M. Yoon n'a donc "aucune chance de fonctionner", selon Chris Green, consultant pour l'International Crisis Group, une organisation qui s'efforce de prévenir les guerres.

Crédit photo, News1 Légende image, Le nouveau président conservateur de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, promet d'adopter une ligne dure à l'égard de la Corée du Nord

Pendant sa campagne, M. Yoon est allé jusqu'à dire qu'il lancerait une attaque préventive sur la Corée du Nord, pour détruire ses armes, s'il y avait des signes que le Nord était sur le point de lancer une attaque.

Cette déclaration fait depuis longtemps partie de la stratégie de défense de la Corée du Sud, mais elle est rarement prononcée à voix haute, car elle constitue un moyen sûr de mettre le Nord en colère - ce qui a été le cas.

Légende vidéo, En Corée, l'attente de retrouvailles se prolonge pour les familles divisées

Le mois dernier, la Corée du Nord a fait défiler ses missiles dans les rues, dans sa dernière tentative de démonstration de force.

Kim Jong-un, vêtu d'un uniforme militaire blanc, a lancé un avertissement cinglant : toute force hostile qui menacerait la Corée du Nord "cesserait d'exister".

Cette déclaration a été interprétée, du moins en partie, comme un avertissement au nouveau président sud-coréen.

Crédit photo, KCNA Légende image, Le leader nord-coréen Kim Jong-un lors d'un défilé militaire à Pyongyang en avril

Le Nord a mis au point toute une série de missiles à courte portée qui, pour la première fois le mois dernier, ont laissé entendre qu'ils pourraient être utilisés pour transporter des bombes nucléaires tactiques - du type de celles qui pourraient être utilisées contre la Corée du Sud dans une guerre conventionnelle. Il y a maintenant des signes qu'elle est sur le point de tester l'une de ces bombes nucléaires.

Mais Chris Green reste convaincu que le principal objectif de la Corée du Nord est la survie. "Si elle devait utiliser une arme nucléaire, quelles que soient les circonstances, cela signifierait la fin du régime, et la Corée du Nord le sait", explique-t-il.

Au lieu de cela, M. Green prévoit une course aux armements entre le Nord et le Sud, les deux parties renforçant leur arsenal et le testant plus fréquemment. Ces actions ne devraient pas conduire à la guerre, mais elles pourraient conduire à une erreur de calcul de l'une ou l'autre partie. C'est le plus grand danger du moment, pense-t-il.

Accroupi autour d'un barbecue fumant, dans une ruelle de Séoul, Lee Geon-il serre les verres avec ses amis et ils boivent leur premier soju de la nuit. "Est-ce que ça a déjà un goût sucré ?" plaisante-t-il, en référence au dicton coréen selon lequel l'esprit devient sucré après une journée ou une vie difficile.

Légende vidéo, Un missile balistique nord-coréen a de nouveau traversé l'espace aérien japonais.

"Tout ce que je bois à ce stade sera doux", répond Lee Si-yeol.

En général, les Sud-Coréens ne prêtent pas beaucoup d'attention à la Corée du Nord, confortés par la conviction que les États-Unis sont sa véritable cible.

Mais Si-yeol est également sur le point de commencer son service militaire obligatoire, et alors que la tension monte sur la péninsule, il a du mal à se défaire de sa peur.

"Je sais que je suis inhabituel, mais je suis inquiet lorsque Kim Jong-un tire un missile", dit-il. "Je crains vraiment que cette nouvelle politique de ligne dure que nous adoptons ne provoque une sorte de conflit".

Crédit photo, BBC/Hosu Lee Légende image, Lee Si-yeol et Lee Geon-il passent une soirée ensemble avant de commencer leur service militaire obligatoire

Lee Geon-il s'inquiète aussi. Il n'avait pas l'habitude, dit-il, mais la guerre en Ukraine l'a amené à penser que la même chose pourrait se produire ici.

Il sera officier et admet qu'il ne peut s'imaginer devoir diriger ses hommes dans une véritable guerre. Mais il soutient le nouveau président.

"Nous devons répondre fermement à ceux qui disent qu'ils vont utiliser des armes nucléaires, la menace est si proche".

Alors que le professeur Moon Chung-in surplombe le bureau présidentiel, il réfléchit à l'échec de leur diplomatie. "L'avenir est sombre", conclut-il.

"Je ne vois pas de percée, pas de mon vivant. Nous avons raté notre chance."

Crédit photo, Moon Chung-in Légende image, Le professeur Moon Chung-in boit du soju avec la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, pendant l'un des sommets intercoréens

Le malaise règne à Séoul quant à ce qui se prépare, alors que la Corée du Nord teste inévitablement les limites du nouveau gouvernement et tente de se hisser à nouveau sur l'agenda international.

"Je me prépare", a admis en privé un ancien lieutenant général sud-coréen.