MK-Ultra : le sombre héritage du programme secret de la CIA visant à trouver des moyens de contrôler l'esprit

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 30 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sceau officiel de la Central Intelligence Agency (CIA), 1974.

Il y a quarante-cinq ans, la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis a été contrainte de publier des documents qui confirmaient ce que certains soupçonnaient déjà : elle avait financé des expériences de contrôle mental, utilisant des décharges électriques, des drogues hallucinogènes et d'autres techniques terrifiantes, souvent à l'insu de les victimes.

En raison de la nature des abus commis, les personnes concernées n'ont commencé à comprendre ce qui s'était passé que des décennies plus tard, et le sombre héritage du programme top secret connu sous le nom de MK-Ultra perdure.

Tout a commencé au début des années 1950, alors que la guerre froide battait son plein.

Lorsque certains prisonniers de guerre libérés en Corée sont rentrés chez eux en défendant la cause communiste, la communauté du renseignement américain a été alarmée.

Terrifiée que les Soviétiques et les Chinois aient développé des techniques de contrôle de l'esprit et que leurs agents ou prisonniers de guerre puissent divulguer des informations, la CIA nouvellement formée a alloué 25 millions de dollars pour des expériences psychiatriques sur des êtres humains.

"L'idée était d'essayer de comprendre comment interroger les gens et les affaiblir, et aussi comment protéger leur personnel de ces techniques", a déclaré le psychiatre Harvey M. Weinstein, auteur de 'Father, Son and the CIA', à BBC Witness.

L'agence a utilisé des organisations de façade pour atteindre plus de 80 institutions et scientifiques aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

"C'était le programme le plus secret jamais mené par la CIA aux États-Unis", a déclaré l'auteur et historien Tom Oneill à BBC Reel.

"Des patients dans des hôpitaux psychiatriques, des détenus dans des établissements fédéraux et même des membres du public ont reçu des médicaments et ont participé à des expériences à leur insu ou sans leur consentement".

Des tests à l'acide

Les projets initiaux de MK-Ultra comprenaient l'opération Midnight Climax.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les "tests à l'acide" ont laissé de bonnes et de terribles séquelles

"Ils ont mis en place ce qu'ils appelaient des refuges, où les prostituées amenaient des hommes qui, sans prévenir, leur donnaient du LSD afin que les scientifiques de la CIA puissent les étudier, généralement derrière un miroir sans tain."

Une autre pratique courante consistait à organiser et à observer des soirées induites par le LSD avec de la musique en direct.

Ces soirées étaient appelées "tests acides" et la culture qui en est ressortie a joué un rôle clé dans le développement des mouvements hippie et psychédélique quelques années plus tard.

Mais certaines des expériences les plus dommageables ont eu lieu à l'Institut Allan Memorial de Montréal, un hôpital psychiatrique au Canada, où le mental d'un nombre encore inconnu de patients a été systématiquement détruit.

L'Allan

L'hôpital, connu sous le nom de "l'Allan", était sous la direction de l'Américain d'origine écossaise Donald Ewen Cameron, considéré comme l'un des psychiatres les plus éminents au monde.

Légende image, Cameron a été président de l'American Psychiatric Association (1952-1953 et en 1963), de l'Association des psychiatres du Canada (1958-1959), de la Society for Biological Psychiatry (1965)[4] et de la World Psychiatric Association (1961-1966)

C'est pourquoi Lou, le père du psychiatre Harvey Weinstein, voulait qu'il le soigne lorsqu'il a commencé à avoir des crises de panique.

"Des choses terribles se sont produites, et jusqu'à ce que les documents MK-Ultra soient révélés, je n'avais jamais pu comprendre la transformation qu'il avait subie."

Lou était un homme ouvert qui aimait chanter et dirigeait une entreprise.

Il sortit de l'Allan comme une ombre ; sa vie et sa famille détruites.

Il n'était pas le seul... il y en avait des centaines.

"J'ai eu des problèmes avec mes parents - se souvient Lana Ponting -, et ils ont décidé de me mettre à l'Allan. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait là-bas.

"J'avais 16 ans".

"Quand ma famille est revenue me chercher, j'avais l'air d'un zombie. Je ne savais même pas qui ils étaient."

Légende image, L'Allan, le manoir gothique surplombant Montréal, où Cameron dirigeait son institut.

L'infirmière Esther Schrier a été admise chez Allan enceinte parce qu'elle était terrifiée à l'idée de perdre son bébé après la mort d'un enfant. Son traitement n'a pris fin qu'à un mois de l'accouchement.

Des années plus tard, elle a rappelé dans une interview de la BBC Scotland à quel point elle était perdue.

"J'ai eu un nouveau bébé et je ne savais pas quoi en faire. Une baby-sitter m'aidait, mais pour vous donner une idée, voici un petit exemple de ce qu'elle a écrit dans un cahier pour moi avant de prendre une journée de congé : 'Quand tu entends pleurer le bébé, va dans la chambre, prends le bébé'... et explique pas à pas comment le nourrir.

"C'était très effrayant."

Dr Cameron

La CIA avait approché Cameron trois ans après le lancement de MK-Ultra, par l'intermédiaire de la Society for Human Ecology Research, l'une de leurs organisations à travers laquelle ils acheminaient de l'argent.

Il l'encourage à demander une subvention et, de janvier 1957 à septembre 1960, l'agence accorde au psychiatre 60 000 $, soit environ 600 000 $ aujourd'hui.

Légende image, La CIA a été créée en 1947

Cameron était l'un des principaux partisans d'une nouvelle approche scientifique du cerveau, selon laquelle l'esprit était comme un ordinateur qui pouvait être reprogrammé en effaçant les souvenirs et en reconstruisant complètement la psyché.

Pour ce faire, les patients devaient être réduits à un état psychologique infantile dans lequel les médecins pouvaient profiter de la vulnérabilité cognitive de la personne.

En partant de zéro, l'esprit pouvait être restructuré et des idées plantées dans la mémoire d'un individu sans que l'individu se rende compte de rien.

La méthode

Les patients qui venaient à l'institut pour des problèmes mineurs, tels que des troubles anxieux ou une dépression post-partum, étaient admis au "dortoir" où ils étaient placés dans un coma chimique pendant des jours ou des mois.

Ensuite, ils ont été "déstructurés" par une thérapie électroconvulsive d'une puissance et d'une fréquence plus élevées que jamais auparavant, pour les réduire à un "état végétal, à partir duquel ils retrouveraient un état d'esprit plus sain", selon la théorie de Cameron.

Légende image, Cameron a expérimenté la thérapie électroconvulsive à 30 à 40 fois la puissance normale

"Mon père a reçu 54 traitements par électrochocs à haute tension suivis de 54 crises (perte de connaissance et contractions musculaires violentes)", a déclaré Lana Sowchuk à BBC Reel, dont le père était "un homme de 27 ans en bonne santé et athlétique", qui est allé chez Allan pour faire soigner son asthme.

"Après 27 jours d'électrochocs, ils se disaient découragés parce qu'il avait encore des liens avec son ancienne vie, car il ne cessait de demander à voir sa femme", raconte Julie Tanny, dont le père a également été mis au programme.

"Ils ont décidé de lui donner plus de traitements par électrochocs et de l'endormir pendant encore 30 jours."

À leur insu ou sans leur consentement, les patients ont été traités de force avec de fortes doses de médicaments psychotomimétiques, de LSD, de PCP et autres.

Dans le cadre de ce régime de reprogrammation que Cameron appelait "la conduite psychique", les patients étaient obligés d'écouter des messages enregistrés cycliquement via des écouteurs, des écouteurs ou des haut-parleurs, parfois installés à l'intérieur de l'oreiller du patient, jusqu'à 20 heures par jour, comme s'ils étaient endormis ou éveillés.

Certains étaient négatifs - comme "ma mère me déteste" -, d'autres donnaient des consignes - "tu dois mieux te comporter" - et les enregistrements montrent qu'ils les répétaient jusqu'à un demi-million de fois par séance .

Légende image, Rapport d'un patient au 37ème jour de sommeil chimique, qui avait reçu 15 électrochocs et médicaments, pour résistance au traitement

Les études de Cameron impliquaient également une privation sensorielle extrême. Suffisamment, selon le psychiatre Harvey Weinstein, pour provoquer une psychose chez n'importe qui.

"Mon père était dans une sorte de cellule avec les mains couvertes, donc il ne pouvait rien sentir ; dans le noir, donc il ne pouvait rien voir ; et avec un bruit constant, donc il ne pouvait rien entendre.

"Essentiellement coupé de toute sensation normale."

Lou Weinstein a été maintenu dans cet état pendant deux mois entiers.

Statut d'enfant

Harvey avait 12 ans lorsque Lou est entré pour la première fois à l'Allan Memorial Institute. Il était encore adolescent quand, en 1961, la maison familiale dut être vendue pour payer les factures. Pendant cette période terrible, la famille a continué à croire que les conseils des médecins devaient être suivis.

Mais ce garçon qui deviendra plus tard psychiatre a fini par perdre son père.

"Cet homme dynamique est sorti comme un légume . Il avait un syndrome cérébral organique sévère. Il était allongé sur le canapé, il ne pouvait pas se repérer, sa personnalité était totalement détruite, et parfois il ne savait pas où il était."

Légende image, Documents de la CIA sur le projet MK-Ultra

D'autres patients ont perdu des souvenirs et des détails sur leur famille immédiate ou ont subi une amnésie permanente .

Beaucoup sont rentrés chez eux dans un "état infantile" et ont eu besoin d'une formation pour retrouver leur continence et leurs aptitudes à la propreté.

Trompés sur les intentions, les objectifs et les méthodes du traitement, ils en ont subi les conséquences pour le reste de leur vie.

Rage

Le programme MK-Ultra a été interrompu en 1964, mais il ne s'est finalement arrêté qu'en 1973, lorsque certaines des preuves de ses activités ont été systématiquement effacées.

"Tout a été découvert grâce à un journaliste du nom de John Marks, qui a écrit le premier livre (en 1979) sur le programme, intitulé 'À la recherche du candidat de la Mandchourie : la CIA et le contrôle de l'esprit'", explique l'historien Tom Oneill.

Légende image, Marks était un jeune journaliste lorsqu'il a forcé la CIA à remettre les preuves.

Quand Harvey a lu une critique de ce livre, sa première réaction a été le soulagement. Enfin, il y avait une explication à ce qui était arrivé à son père !

Mais ce soulagement s'est vite transformé en colère.

"Rage contre le médecin qui avait porté cette ignominie dans l'Allan. Rage contre la CIA pour avoir expérimenté sur des gens sans leur consentement. C'était un sentiment de fureur profonde. Et surtout après les lois de Nuremberg de 1946."

Et c'est que, de manière dissonante, Cameron avait été l'un des psychiatres invités à évaluer les accusés nazis lors des procès de Nuremberg, où le Code de Nuremberg pour l'éthique de la recherche en expérimentation humaine a été proclamé pour la première fois .

Lors du procès des médecins de Nuremberg, des médecins nazis ont été reconnus coupables d'avoir "mené des expériences médicales, sans le consentement des sujets...".

Légende image, Il y a ceux qui établissent des parallèles entre ce que les nazis ont fait et ce que Cameron a fait.

Pas de fin heureuse

Suite à la révélation, "il y a eu des audiences du Congrès aux États-Unis au milieu des années 70, et la CIA a finalement admis que ce programme existait, que ce n'était probablement pas la bonne chose à faire, mais ils ont feint l'innocence", dit Oneill.

Cependant, affirme l'historien, "la CIA savait qu'elle enfreignait toutes les lois morales, éthiques et légales en faisant ces expériences".

Malgré un intérêt marginal pour le sujet dans la culture populaire, la plupart des survivants ont souffert en silence, emportant leur traumatisme dans la tombe.

Mais avec les documents rendus publics, d'autres victimes des expériences ou des séquelles sur leurs proches, comme Harvey, ont pu reconstituer ce qui s'était passé.

"On m'a présenté le Dr Cameron et je ne me souviens pas du tout de lui", a déclaré à la BBC Linda McDonald, hospitalisée à 26 ans et souffrant de dépression.

"On m'a diagnostiqué une schizophrénie. Je l'ai découvert en lisant mon dossier 20 ans plus tard. Et ils m'ont donné tous ces traitements par électrochocs et des méga doses de drogues et de LSD et tout ça.

"Je n'ai aucun souvenir de tout ça : pas le temps passé à l'Allan ou quoi que ce soit dans ma vie avant ça : tout est parti."

Légende image, Les personnes concernées se battent pour être entendues.

Certains survivants qui n'ont reçu aucune excuse officielle ni indemnisation ont déposé un recours collectif contre les institutions qu'ils croient responsables.

"Tout le monde était derrière. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ils le faisaient pour des raisons militaires et politiques", dénonce Sowchuk.

"Je suis toujours sous traitement à cause de ce qui m'est arrivé quand j'avais 16 ans", explique Ponting. "Je veux que tout le monde sache ce qui s'est passé dans cet horrible, horrible hôpital".

Alors que les historiens et les survivants ont exposé ce que l'on sait de ce qui est arrivé au monde, beaucoup reste inconnu sur sa portée et son impact plus large.