Le Qatar : le petit pays qui va devenir encore plus riche grâce à la guerre en Ukraine

il y a une heure

Avec l'Australie, ce petit pays du Moyen-Orient est le premier exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde et un allié commercial potentiel pour les pays de l'Union européenne, qui couvrent à ce jour près de 40 % de leurs besoins en gaz depuis le marché russe.

Cette dépendance énergétique entre l'Europe et la Russie n'avait pas été un gros problème jusqu'à ce que le Kremlin décide d'envahir l'Ukraine en février, rendant la relation commerciale de plus en plus insoutenable.