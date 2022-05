Environnement : accélérer le recyclage des déchets électroniques, disent les scientifiques

Victoria Gill

Correspondante Science, BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Royal Society of Chemistry Légende image, Les smartphones contiennent environ 30 éléments différents, dont certains sont en voie d'épuisement sur Terre.

Selon les scientifiques, il est urgent d'accélérer le recyclage des déchets électroniques, car l'extraction de métaux précieux pour la fabrication de nouveaux gadgets n'est pas durable.

Selon une étude, la montagne d'appareils électroniques mis au rebut dans le monde pèserait 57 millions de tonnes pour la seule année 2021.

La Royal Society of Chemistry (RSC) estime qu'il faut désormais déployer un effort mondial pour exploiter ces déchets, plutôt que d'exploiter la Terre.

Les conflits mondiaux constituent également une menace pour les chaînes d'approvisionnement en métaux précieux.

A lire aussi :

La RSC mène une campagne pour attirer l'attention sur le caractère non durable de la poursuite de l'extraction de tous les éléments précieux utilisés dans les technologies de consommation.

L'organisation souligne que les troubles géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, ont provoqué d'énormes pics dans le prix de matériaux comme le nickel, un élément clé des batteries des véhicules électriques.

Cette volatilité du marché des éléments provoque "le chaos dans les chaînes d'approvisionnement" qui permettent la production de l'électronique. Combiné à l'envolée de la demande, cela a provoqué une augmentation de près de 500 % du prix du lithium - autre élément important de la technologie des batteries - entre 2021 et 2022.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La demande de batteries au lithium ne devrait que croître

Certains éléments clés sont tout simplement en voie d'épuisement.

"Nos habitudes de consommation de technologies ne sont pas du tout durables et risquent d'épuiser les éléments bruts dont nous avons besoin", a déclaré le professeur Tom Welton, président de la Royal Society of Chemistry, ajoutant que ces habitudes "continuent d'exacerber les dommages environnementaux".

Éléments présents dans les smartphones qui pourraient s'épuiser au cours du siècle prochain :

Le gallium : Utilisé dans les thermomètres médicaux, les LED, les panneaux solaires, les télescopes et possède de possibles propriétés anticancéreuses.

L' arsenic : Utilisé dans les feux d'artifice et comme agent de conservation du bois.

L'argent : Utilisé dans les miroirs, les lentilles réactives qui s'assombrissent à la lumière du soleil, les vêtements et les gants antibactériens pour les écrans tactiles.

L'indium : Utilisé dans les transistors, les micropuces, les systèmes d'extinction d'incendie, le revêtement des roulements à billes des voitures de Formule 1 et les panneaux solaires.

L'yttrium : Utilisé dans les lampes LED blanches, les lentilles d'appareils photo et peut être utilisé pour traiter certains cancers.

Le tantale : Utilisé dans les implants chirurgicaux, les électrodes pour les néons, les pales de turbines, les tuyères de fusées et les nez d'avions supersoniques, les appareils auditifs et les stimulateurs cardiaques.

Les smartphones contiennent environ 30 éléments différents, dont certains sont en voie d'épuisement sur Terre.

En même temps, la quantité de déchets électroniques générés augmente d'environ deux millions de tonnes chaque année. Moins de 20 % sont collectés et recyclés.

"Nous avons besoin que les gouvernements réorganisent les infrastructures de recyclage et que les entreprises technologiques investissent dans une fabrication plus durable", a déclaré le professeur Welton.

De nouvelles recherches menées par la SRC ont également révélé une demande croissante des consommateurs pour des technologies plus durables. Lors d'une enquête en ligne menée auprès de 10 000 personnes dans 10 pays, 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles seraient plus susceptibles d'opter pour un concurrent de leur marque technologique préférée si elles savaient que le produit était fabriqué de manière durable.

L'enquête a également montré que les gens ne savaient pas comment traiter leurs propres déchets électroniques. De nombreuses personnes interrogées ont déclaré s'inquiéter de l'effet sur l'environnement des appareils inutilisés qu'elles possèdent chez elles, mais ne savent pas quoi en faire ou s'inquiètent de la sécurité des systèmes de recyclage.

Elizabeth Ratcliffe, de la Royal Society of Chemistry, a déclaré à l'émission "Inside Science" de la BBC Radio 4 que beaucoup d'entre nous "stockent involontairement des métaux précieux chez eux", dans les vieux téléphones et les ordinateurs hors d'usage.

Crédit photo, BBC News Légende image, Des recherches antérieures de la SRC ont montré que des millions d'entre nous stockent involontairement des éléments précieux en conservant de vieux appareils chez eux.

"Les fabricants et les détaillants doivent assumer davantage de responsabilités", a déclaré Mme Ratcliffe. Les fabricants et les détaillants doivent prendre davantage de responsabilités", a déclaré Mme Ratcliffe. "Comme les programmes de reprise, qui permettent aux gens de retourner leurs appareils électroniques chez un détaillant et d'être assurés qu'ils seront recyclés en toute sécurité.

"Toute cette volatilité dans les chaînes d'approvisionnement ne fait que renforcer le fait que nous avons besoin d'une économie circulaire pour ces matériaux. Pour l'instant, nous ne faisons que les extraire du sol en permanence".

La société espère encourager les gens à apporter les appareils anciens et indésirables aux centres de recyclage, plutôt que de les ranger dans les tiroirs et de les oublier. Elle indique aux consommateurs britanniques des ressources en ligne où ils peuvent trouver le centre le plus proche qui s'engage à recycler les ordinateurs, les téléphones et autres appareils en toute sécurité.