Guerre Ukraine - Russie : les visages volés utilisés pour faire la promotion de Vladimir Poutine

Par Juliana Gragnani, Medhavi Arora, et Seraj Ali

de l’équipe de désinformation de BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, ER Yamini Légende image, L'influenceuse indienne ER Yamini aimerait rester neutre par rapport à la guerre Russie-Ukraine, mais sur Twitter, un compte utilisant sa photo soutient Vladimir Poutine

L'influenceuse indienne ER Yamini n'a jamais tweeté de sa vie - elle préfère développer ses grandes bases de fans sur Instagram et YouTube.

Mais début mars, un compte Twitter utilisant sa photo a tweeté: « #IStandWithPutin. True Friendship » accompagnée d'une vidéo montrant deux hommes s'étreignant - l'un représentant l'Inde, l'autre, la Russie.

Yamini dit qu'elle ne soutient aucun des deux pays dans la guerre Russo-Ukraine et s'inquiète pour ses fans.

« S'ils voient ce tweet, que penseront-ils de moi ? », demande-t-elle, « J'aimerais qu'ils n'utilisent pas ma photo sur ce profil. »

Le faux compte fait partie d'un réseau faisant la promotion du président russe Vladimir Poutine sur Twitter, qui a utilisé les hashtags #IStandWithPutin et #IStandWithRussia les 2 et 3 mars. Cela a conduit à des sujets tendance dans différentes régions - en particulier dans les pays du Sud, montrant apparemment un soutien à la guerre, dans des pays tels que l'Inde, le Pakistan, l'Afrique du Sud et le Nigeria.

Crédit photo, Twitter Légende image, Les hashtags #IStandwithPutin et #IStandwithRussia sont devenus des sujets tendances dans plusieurs pays, mais certains comptes qui les tweetaient n'étaient pas authentiques.

Une partie de l'activité suivie était organique - en d'autres termes, produite par de vraies personnes - reflétant un véritable soutien dans certains pays à M. Poutine et à la Russie.

Mais beaucoup d'autres profils semblent avoir été inauthentiques. Ils ont retweeté des messages en grande quantité, produit peu de messages originaux et ont été créés très récemment.

« Ils ont probablement été produits par des robots, de faux profils ou des comptes compromis, amplifiant artificiellement le soutien à Poutine dans ces pays », explique Carl Miller, cofondateur de CASM Technology, une société qui étudie les préjudices et la désinformation en ligne.

Les 2 et 3 mars, il a suivi 9 907 profils faisant la promotion du soutien à la Russie, dans plusieurs langues différentes. CASM a constaté que plus de 1 000 de ces comptes avaient des caractéristiques similaires à celles du spam.

La BBC a enquêté sur des centaines de ces profils apparemment inauthentiques. Nos recherches confirment la pensée de M. Miller - ils essaient de passer pour authentiques, mais en fait sont faux.

Crédit photo, Twitter Légende image, Le rappeur américain Nipsey Hussle, tué à Los Angeles en 2019, a vu sa photo utilisée par un compte faisant la promotion de M. Poutine

Grâce à la recherche inversée d'images, nous avons constaté que les images utilisées par ces profils ont été copiées par des célébrités, des influenceurs et des utilisateurs ordinaires, qui n'avaient aucune idée que leurs images étaient utilisées pour soutenir la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine.

Nous n'avons pas été en mesure de déterminer qui a créé les comptes, ou s'ils ont un lien avec le gouvernement russe.

Un compte nommé Preety Sharma, par exemple, déclare dans sa biographie qu'ils sont un « modèle et entrepreneur » originaire de l'Inde, maintenant à Miami. Il a été créé le 26 février, deux jours après l'invasion de la Russie. « Poutine est une bonne personne », dit l'un de ses retweets.

Mais la femme représentée sur la photo de profil du compte se trouve à l'autre bout du monde. Nicole Thorne est une influenceuse australienne des médias sociaux qui compte 1,5 million d'abonnés sur Instagram et n'utilise qu'occasionnellement son profil original sur Twitter.

Crédit photo, Twitter Légende image, "De l'Inde à Miami", dit ce profil qui utilise en fait la photo d'un influenceur australien.

Un autre compte tente de passer pour le chanteur indien Raja Gujjar. Son premier tweet a été posté le 24 février, le premier jour de l'invasion. Et les 178 messages du compte sont des retweets, un indicateur fort de l'automatisation.

La BBC a contacté Mme Thorne et M. Gujjar, et tous deux ont confirmé que ces comptes n'étaient pas les leurs.

Bien que très semblable à un bot, tous les comptes étudiés n'étaient pas inauthentiques.

Prenez un profil, créé en février 2022 avec des tweets à partir du 2 mars. Il n'a pas d'adeptes. En fouillant sa photo de profil, la BBC est tombée sur le compte d'un jeune Indien sur LinkedIn.

Mais il est authentique, et mis en place par Senthil Kumar, un ingénieur aéronautique. Nous lui avons demandé pourquoi il avait créé un compte juste pour retweeter des messages pro-russes.

« Habituellement, j'ouvre Twitter et je vois ce qui est tendance. J'ai donc vu ces messages et je les ai simplement retweetés », a-t-il déclaré. Il pense que la Russie a soutenu l'Inde dans le passé, et que les Indiens devraient maintenant soutenir la Russie. Et son profil était nouveau, a-t-il dit, parce qu'il avait oublié le mot de passe de son compte précédent.

Crédit photo, Twitter Légende image, Ce compte a été créé en janvier 2022, mais son premier tweet a été posté le 24 février, le jour où la Russie a envahi l'Ukraine.

Pas l'Occident

Les comptes tweetent un mélange de critiques des pays occidentaux, expriment la solidarité entre les pays dits Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et offrent un soutien direct à M. Poutine.

« Nous avons par défaut l'idée que les campagnes d'information seront dirigées vers l'Occident. Pourtant, aucun des récits ne s'adressait à l'Occident ni ne prétendait provenir de l'Occident », explique M. Miller.

Pour identifier ce qui pourrait être un groupe de comptes inauthentiques, ajoute-t-il, les chercheurs examinent les dates de création des comptes, un modèle de tweet « inhumain » (comme un compte tweetant 24 heures sur 24) et l'éventail des sujets tweetés.

« Aucun de ces éléments ne constitue en soi une preuve irréfutable, mais ils s'additionnent tous pour nous permettre de voir si une communauté donnée de comptes semble suspecte », explique M. Miller.

L'absence d'une véritable photo de profil peut également être un signe révélateur.

Sur un échantillon de 100 comptes suivis par CASM, la BBC a constaté que 41 n'avaient pas de photos de profil. 30 autres avaient des illustrations ou des photos de personnalités comme M. Poutine ou le directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg. Seul un quart d'entre eux avaient des photos représentant des personnes - et certaines d'entre elles ont été volées.

Twitter interdit l'usurpation d'identité d'« individus, de groupes ou d'organisations pour induire en erreur, confondre ou tromper les autres ».

La société nous a dit que depuis le début de la guerre, elle a supprimé plus de 100 000 comptes pour violation de sa politique de manipulation de plate-forme et de spam, y compris la suspension de dizaines de comptes liés aux hashtags #IStandWithRussia et #IStandWithPutin.

Crédit photo, Twitter Légende image, Twitter a supprimé 11 des 12 comptes spécifiquement signalés par la BBC pour avoir utilisé des photos d'autres personnes, y compris celle-ci de l'actrice indienne Nazriya Nazim

Twitter dit avoir enquêté et suspendu des centaines de comptes signalés par les recherches de CASM et envoyés à la plate-forme par la BBC, y compris 11 comptes sur 12 spécifiquement signalés par nous pour avoir utilisé les photos de profil d'autres personnes.