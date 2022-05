Élection au Brésil : d'où vient le pouvoir d'influence des femmes noires évangéliques

Par Lebo Diseko

Correspondante mondiale pour les religions

il y a 15 minutes

Légende image, Raquel Prado est un pasteur évangélique populaire.

Dans de nombreux pays, les femmes noires issues de familles à faibles revenus ont peu d'influence politique. Mais au Brésil, cette année, elles pourraient décider de l'avenir du président de droite populiste Jair Bolsonaro et de son challenger de gauche, l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.

C'est un dimanche soir dans la banlieue de Brasília, la capitale du Brésil, et une église est remplie de fidèles qui se balancent et chantent au rythme du gospel rock de la chorale.

L'atmosphère est électrique. Et lorsque le pasteur Raquel Prado monte sur scène, l'ambiance atteint son maximum.

"Cette année, nous avons des élections", dit-elle. "Vous devez vous positionner, vous devez prendre position". La position qu'elle prend est de soutenir le président controversé du Brésil, Jair Bolsonaro.

Près de 70 % des chrétiens évangéliques comme Raquel ont voté pour M. Bolsonaro en 2018, lui donnant la marge dont il avait besoin pour gagner.

Et au sein de cette communauté de foi à croissance rapide - dont on prévoit qu'elle dépassera le catholicisme et deviendra la religion majoritaire du Brésil d'ici dix ans - les femmes pauvres de couleur forment le plus grand sous-groupe.

Cela signifie qu'elles sont de plus en plus importantes dans les élections, comme le vote présidentiel d'octobre.

Le "Trump des tropiques"

Bolsonaro ne semble pas être un choix évident pour les électrices, et encore moins pour les femmes de couleur.

Cet extrémiste de droite, surnommé par ses détracteurs "le Trump des tropiques", a déclaré un jour à une députée brésilienne qu'il ne la violerait pas parce qu'elle n'en valait pas la peine.

Lors d'un autre incident, il a décrit les descendants d'anciens esclaves africains comme des personnes qui "ne faisaient rien" et étaient trop gros "même pour se reproduire".

Il a rejeté les allégations de misogynie et affirme qu'il n'est pas raciste, mais simplement opposé aux quotas de discrimination positive.

"Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre", me dit le pasteur Raquel alors que nous discutons autour d'un café dans son appartement. "Je n'ai pas entendu ce premier commentaire sur le viol. Quant aux descendants africains et à la question du racisme, cela ne m'a pas dérangée car je crois que c'était quelque chose de dit à brûle-pourpoint. Son meilleur ami est noir."

Tout comme l'ancien président américain Donald Trump, Bolsonaro s'est aligné sur des leaders évangéliques influents, promettant de faire avancer un programme chrétien conservateur.

Il était soutenu par le chef de la plus grande Église pentecôtiste, le pasteur Silas Malafaia, et son slogan de campagne de 2018 était "Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tout".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Silas Malafaia (à droite), le leader de la plus grande église évangélique du Brésil, a soutenu Bolsonaro en 2018.

Pour le pasteur Raquel, cela, ainsi que son opposition à l'avortement et au mariage gay, a plu.

"Je n'ai jamais cru qu'il serait parfait, mais j'ai pensé qu'il gouvernerait dans les paramètres de la Parole de Dieu, de ses principes et de la défense de la famille", dit-elle. Et elle pense que le président a tenu ses promesses.

Le Brésil compte plus de personnes d'origine africaine que tout autre pays en dehors du continent africain. La traite transatlantique des esclaves a amené plus d'Africains ici que partout ailleurs en Amérique.

Pendant des années, de nombreux Brésiliens ont affirmé que le racisme n'était pas un problème dans leur pays, parce que de nombreuses personnes ont un héritage mixte et aussi parce qu'il n'y a jamais eu de ségrégation légale comme aux États-Unis ou en Afrique du Sud.

Mais il est de plus en plus reconnu que de nombreuses structures de pouvoir laissées par l'esclavage subsistent.

L'anthropologue Jacqueline Moraes Teixeira affirme que souvent "les Noirs vivent dans des zones marginalisées, leurs conditions économiques sont pires et ils n'ont pas accès à l'éducation".

Mais en même temps, le professeur Moraes Teixeira affirme que ce sont "les électeurs qui décideront de cette élection" - en raison de la puissance du vote évangélique, et de leur nombre en son sein.

Légende image, Près de 70 % des évangéliques ont voté pour Jair Bolsonaro en 2018.

Alors pourquoi, en 2018, tant de personnes ont-elles jeté leur dévolu sur un homme qui utilise un langage que ses détracteurs qualifient de raciste et de misogyne ?

C'est en partie le programme social conservateur qui a séduit le pasteur Raquel.

Mais il y avait aussi d'autres facteurs. L'un d'eux était une fausse rumeur, qui circule encore aujourd'hui, selon laquelle un gouvernement de gauche interdirait les églises évangéliques. Et très souvent, ces églises fournissent plus qu'un soutien spirituel, mais aussi des services sociaux, éducatifs et sanitaires, affirme le professeur Moraes Teixeira.

Si vous pensez que l'église qui vous aide va être en danger, explique-t-elle, "vous allez parier sur le candidat qui dit qu'il va la protéger."

Et à un moment où le Brésil était en crise, avec des gens qui descendaient dans la rue à cause du plus grand scandale de corruption jamais vu dans le pays, une économie en chute libre et des taux de criminalité violente en hausse, Bolsonaro s'est positionné avec succès comme le candidat qui rétablirait la moralité et l'ordre.

En 2018, "le Brésil était dans un désordre total", me dit Lucienne Pereira. Nous sommes assis dans une église de la ville de Salvador, dans le nord-est du Brésil. Cette ville est plus pauvre que Rio, São Paulo et Brasília. C'est aussi une ville plus noire - environ 80 % des gens ici ont des ancêtres noirs africains, contre un peu plus de 50 % au niveau national.

À bien des égards, Lucienne est typique des femmes évangéliques qui ont voté pour Bolsonaro : d'âge moyen, issue de la classe ouvrière, elle vit dans l'un des quartiers les plus pauvres de sa ville. Mais elle me dit que, contrairement à ce que Bolsonaro a dit, le racisme est quelque chose qu'elle vit fréquemment.

"Vous allez dans un magasin et vous voyez les agents de sécurité vous regarder. Vous arrivez dans un endroit que vous voyez être à 90% blanc - vous vous sentez gêné en entrant.

"Les gens n'acceptent pas qu'en tant que femme noire, j'ai ma place, que j'ai des droits".

Légende image, Lucienne Pereira : les Noirs sont tués "comme des poulets dans un abattoir".

Cette grand-mère de 49 ans affirme qu'en tant que personne vivant dans une favela - un quartier d'habitations précaires habité par des familles à faibles revenus - elle est confrontée à la menace de violence de la part de la police et des gangs. "Aujourd'hui, les personnes noires sont tuées comme des poulets dans un abattoir. C'est la vérité."

Je montre à Lucienne la vidéo de Bolsonaro disant qu'il ne donnerait pas de réparations aux descendants d'esclaves, les qualifiant de trop paresseux pour procréer.

"C'est difficile, c'est sûr, d'entendre parler d'autres êtres humains de manière aussi désobligeante", dit-elle.

Mais elle ajoute que nous ne savons pas si d'autres politiciens pensent aussi ces choses, et n'ont simplement pas rendu leur opinion publique.

"Si nous regardons ces paramètres, nous ne voterons pour personne".

Pour l'instant, elle prévoit de voter à nouveau pour Bolsonaro en octobre. "En regardant tous ceux qui sont envisagés pour être président du Brésil, je ne changerais pas mon vote."

Légende image, À Salvador, une ville du nord-est du Brésil, 80 % de la population a des ancêtres noirs.

Le principal adversaire de Bolsonaro est l'ultime enfant du retour : l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula a dirigé le Brésil de 2003 à 2010 et a mis en place des programmes sociaux qui ont permis à des millions de Brésiliens de sortir de l'extrême pauvreté. Il a quitté ses fonctions avec un taux d'approbation de près de 90 %.

Figure imposante de la politique de gauche au Brésil et dans le monde, Barack Obama l'a un jour appelé "l'homme politique le plus populaire de la planète".

En 2018, Lula était le favori pour la présidence, bien qu'il ait été emprisonné pendant 12 ans pour corruption.

Mais après que sa condamnation a été confirmée en appel, il a été exclu de la course à la présidence, laissant Bolsonaro triompher contre un candidat plus faible de la gauche.

Toutefois, l'année dernière, les condamnations de Lula ont été annulées sur un point de détail, ce qui lui a permis de se présenter une nouvelle fois.

Par ailleurs, la Cour suprême a estimé que le juge qui avait supervisé sa condamnation était partial.

Ces deux grands rivaux - Lula et Bolsonaro - sont maintenant prêts à s'affronter dans une confrontation épique lors du scrutin présidentiel d'octobre. Et certaines chrétiennes évangéliques sont favorables à Lula.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lula est toujours très populaire au Brésil.

Jacqueline Rolim, une femme pasteur qui a autrefois voté pour Lula mais a soutenu Bolsonaro en 2018, est l'une d'entre elles.

"J'ai eu le sentiment que [Lula] a trahi les principes de lutte contre la corruption qu'il avait prêchés. Je me suis sentie trahie comme une femme se sent avec son mari parce que je défendais ses idées", dit-elle, expliquant son soutien à Bolsonaro il y a quatre ans.

Mais après avoir perdu la foi en Lula, elle s'est aussi sentie frustrée par Bolsonaro, et notamment par sa gestion de la pandémie de coronavirus.

Le Brésil est le deuxième pays au monde, après les États-Unis, à avoir enregistré le plus grand nombre de décès dus au coronavirus. Récemment, un panel du Sénat a recommandé que Bolsonaro soit accusé de crimes contre l'humanité, alléguant qu'il a laissé le virus se diffuser dans le pays dans le but d'obtenir une immunité collective.

Lorsque le pasteur Jacqueline a posté une vidéo sur Instagram pour s'excuser publiquement d'avoir voté pour Bolsonaro, le retour de bâton a été rude.

"Ma sœur m'a traitée de communiste. J'ai même perdu des amitiés, des gens que je connais depuis l'enfance et qui sont pasteurs ont cessé de me suivre sur les médias sociaux et n'ont plus aucun contact avec moi", raconte-t-elle.

Depuis, elle a trouvé du réconfort auprès d'une communauté d'autres chrétiens évangéliques qui œuvrent pour écarter Bolsonaro et élire Lula.

Je lui fais remarquer que la condamnation de Lula a été annulée pour un détail technique et que les allégations de corruption à son encontre n'ont pas été réfutées.

Elle répond que "les Brésiliens sont confrontés à beaucoup de fake news" et que la corruption dans la politique brésilienne est endémique.

Voler, mais faire

En fait, après quatre ans au pouvoir, la propre famille de Bolsonaro s'est également embourbée dans des allégations de corruption.

Les Brésiliens ont un dicton à propos des politiciens : "rouba mas faz". Cela signifie "voler, mais faire" - une reconnaissance peut-être du comportement que les gens en sont venus à attendre des politiciens, et que ce qui compte le plus, c'est le résultat.

Et c'est le candidat qui peut convaincre les femmes chrétiennes évangéliques qu'il "fera" sur les questions quotidiennes qui ont un impact sur leurs familles, telles que la pauvreté, la sécurité et la protection du rôle de l'église dans leurs communautés, qui est le plus susceptible d'obtenir leur vote en octobre.