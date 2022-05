Aviation : l'exploit du passager qui a fait atterrir un avion en Floride sans aucune expérience de vol

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un modèle d'avion Cessna 208 Caravan, similaire à celui atterri par le passager

"Je n'ai aucune idée de comment piloter l'avion".

La tension est littéralement dans l'air : l'inquiétude et le stress se font sentir à chaque seconde de l'appel de mardi midi.

D'un côté, un contrôleur du trafic aérien d'une tour de contrôle en Floride. De l'autre, un passager qui a pris les commandes d'un monomoteur Cessna 208 Caravan dont le pilote, dit-il, est devenu "inconscient".

"J'ai une situation très grave ici (à bord)", déclare l'homme, dont l'identité n'est pas révélée. On ne sait pas non plus qui était à bord ni ce qui est arrivé au vrai pilote.

Il explique rapidement que quelque chose est arrivé au pilote et qu'il a pris le contrôle du vol. Mais il y a un problème : il n'a jamais piloté un avion auparavant.

Les données du site FlightAware montrent que le vol avait décollé de Marsh Harbour aux Bahamas près d'une heure et demie avant la communication avec la tour.

Après le premier contact, le contrôleur de vol, identifié par la station de télévision locale WPBF comme étant Robert Morgan, tente de localiser l'avion comme première étape pour obtenir de l'aide. "Quelle est votre position ?", dit-il, selon un enregistrement de l'appel sur le site LiveATC.net.

"Je n'en ai aucune idée", répond le passager.

Il ajoute ensuite qu'il peut voir les côtes de la Floride devant lui, mais qu'il ne sait pas vraiment où il se trouve.

Après quelques minutes angoissantes, le passager demande à nouveau :

"Les gars, vous m'avez localisé ? Je n'arrive même pas à allumer mon écran de navigation (...) Avez-vous des idées à ce sujet ?" dit-il.

Robert Morgan, qui est également instructeur de vol, lui donne une rapide leçon d'initiation à l'aéronautique : il lui demande de "garder les ailes à l'horizontale" et d'"essayer de suivre la côte, soit au nord, soit au sud".

Le rapport d'incident du bureau du shérif du comté de Palm Beach indique qu'à 12h27, heure locale, mardi, la police a été informée que le pilote était "inconscient" et qu'un passager pilotait l'avion.

L'avion a finalement été localisé à environ 10 kilomètres au sud-ouest de l'aéroport international de Palm Beach.Puis il y a eu la partie la plus compliquée du processus : le guider jusqu'à l'aéroport et l'atterrir, l'une des manœuvres de vol les plus compliquées, même pour les pilotes professionnels.

Et il y avait un autre problème : comme il l'a dit à CNN, Morgan n'avait jamais piloté ce modèle de Cessna, ce qui rendait plus compliqué pour lui d'instruire l'homme sur la façon d'atterrir.

Le contrôleur a dit qu'il a cherché une image de la disposition du tableau de bord de ce type d'avion et a commencé à guider son élève de fortune à travers la situation d'urgence.

L'incertitude

Il décide de le guider vers l'aéroport international, dit-il, car il est plus grand et possède une piste plus longue, ce qui faciliterait la tâche herculéenne du pilote-passager.

"Essayez de garder les ailes à l'horizontale et voyez si vous pouvez commencer à descendre. Poussez les commandes vers l'avant et descendez à un rythme très lent", peut-on l'entendre dire dans l'audio.

Une vidéo obtenue par la station de télévision locale WPBF montre le Cessna se posant lentement sur la piste, une opération qui peut habituellement prendre jusqu'à 20 heures à un pilote pour apprendre.

Crédit photo, Getty Images

Selon Robert Morgan, s'il devait noter la façon dont l'homme a agi, il lui donnerait un 10 sur 10.

Après l'atterrissage

Robert Morgan dit qu'il avait envie de pleurer après l'atterrissage.

"J'étais très heureux que tout se soit bien passé et que personne n'ait été blessé", dit-il à la chaîne de télévision.

Le contrôleur dit qu'il est allé sur la piste et a embrassé son "élève".

"C'était un moment d'émotion. Il m'a dit qu'il voulait juste rentrer chez lui pour retrouver sa femme enceinte", se souvient Morgan.

Dans d'autres séquences post atterrissage sur le site LiveATC.net, on entend que même certains pilotes professionnels sont impressionnés par ce qui s'est passé.

Crédit photo, Getty Images

"Vous venez de voir un couple de passagers débarquer de cet avion", entend-on un opérateur de la tour dire à un pilote d'American Airlines qui attend de décoller.

"Vous avez dit que les passagers ont débarqué de l'avion ?" demande le commandant étonné.