hLe corps des femmes modernes semble être l'épicentre d'un intense conflit d'intérêts.

D'une part, il y a leur capacité de reproduction et, d'autre part, leur santé.

"De nombreuses femmes font beaucoup d'efforts pour suivre ce qu'on leur dit être un mode de vie sain. Elles ne fument pas, Elles suppriment les aliments gras de leur alimentation, elles réduisent les sucreries, elles optent pour les escaliers au lieu des ascenseurs et elles se rendent au travail à pied."

"Lorsqu'elles sont atteintes d'un cancer du sein, d'une maladie cardiaque ou d'ostéoporose, elles se blâment souvent et se demandent : "qu'est-ce que j'ai fait de mal ?", explique l'anthropologue biologique Grazyna Jasienska dans le livre La sagesse fragile.

Mais la vérité est que se blâmer soi-même n'a pas de sens.

Si, comme le reconnaît l'auteur, certaines pratiques sont totalement nocives et doivent être évitées, nous ne devons pas nous reprocher de tomber malade.

Elle explique à BBC Mundo que de nombreux facteurs interviennent dans le processus. Par exemple, "cela pourrait être génétique, cela pourrait être dû à une sorte d'interaction, un accident dans notre physiologie".

Professeur au département d'épidémiologie et d'études démographiques de l'université Jagiellonian en Pologne, Mme Jasienska tente de comprendre pourquoi il est si difficile de prévenir les maladies chez les femmes.

Dans la description de son livre, la Harvard University Press résume l'essentiel de ce qu'elle appelle le conflit d'intérêts du corps féminin : "la physiologie des femmes a évolué pour faciliter la reproduction, et non pour réduire le risque de maladie."

Elle remonte donc plusieurs milliers d'années en arrière à la recherche de réponses.

Une priorité

"Le passé nous permet de comprendre ce qui arrive aux femmes d'aujourd'hui en termes de santé et de physiologie", explique-t-elle dans notre entretien.

L'héritage de notre évolution a un poids lorsqu'il s'agit de cancer et de reproduction.

"En termes d'évolution, transmettre des gènes à la génération suivante est toujours plus important que d'être en bonne santé", dit-il.

"Bien sûr, il faut être en bonne santé pour les transmettre, c'est une partie importante de ce processus, il faut survivre, il faut trouver un partenaire pour se reproduire", mais "tout ce qui" arrive à l'organisme pour favoriser ce transfert, ce sera "plus important que tout le reste".

Par exemple, explique-t-il, la probabilité de cancer du sein chez les femmes augmente en fonction de "l'exposition aux œstrogènes au cours de la vie", les hormones qui sont si importantes pour la grossesse.

"Plus l'exposition au cours de la vie est élevée, plus le risque de cancer du sein est important.

"On pourrait se demander pourquoi la sélection naturelle, le principal mécanisme de changement évolutif, ne nous rend pas différents pour que nous arrêtions de produire des niveaux aussi élevés d'œstrogènes, si les œstrogènes sont si préjudiciables à la santé en termes de cancer du sein ?".

La réponse est simple : parce que les œstrogènes favorisent la reproduction.

"Peu importe les conséquences néfastes d'un taux élevé d'œstrogènes sur la vie, tant qu'il favorise la transmission des gènes à la génération suivante."

La sélection naturelle "ne se soucie pas autant" de la santé des femmes que de leur capacité à se reproduire.

"Les œstrogènes, un groupe d'hormones sexuelles féminines, sont connus pour être des cancérigènes humains. Bien que ces hormones aient des fonctions physiologiques essentielles chez les femmes et les hommes, elles ont également été associées à un risque accru de certains cancers".

Institut national du cancer des États-Unis.

Plus de cycles menstruels

Le professeur a étudié le changement spectaculaire du nombre de cycles menstruels.

"On estime que dans ce que nous appellerions l'âge de pierre, les femmes n'avaient qu'une centaine de cycles dans leur vie".

Il n'y a aucune certitude quant à la raison. On pense que c'est parce qu'elles sont arrivées à maturité plus tard, bien que cela puisse aussi être dû au fait qu'elles sont entrées en ménopause plus tôt.

"Les premières règles sont apparues beaucoup plus tard que ce que les femmes connaissent aujourd'hui, nous ne savons pas combien de temps plus tard, mais peut-être vers l'âge de 16 ans.

Cette variation a ajouté quelques années de cycles menstruels à la vie des femmes qui se développaient à 12, 13 ans.

En outre, nos ancêtres avaient plus d'enfants et la grossesse et l'allaitement ont un effet sur les règles.

Ainsi, "les femmes modernes ont environ 450 cycles dans une vie au lieu de 100".

"Cela fait une énorme différence quand on pense à l'exposition aux œstrogènes", car ces hormones, qui sont sécrétées par l'ovaire, jouent un rôle dans la régulation du cycle menstruel.

Selon le professeur, la manière dont ces cycles se développent a également changé. Par exemple, ils ont des niveaux de production d'hormones plus élevés que par le passé.

"En termes d'exposition aux œstrogènes et de vie moderne, nous constatons que nous avons des cycles plus nombreux et de qualité différente", ce qui se traduit par "une plus grande exposition aux hormones".

"Les cellules du cancer du sein possèdent des récepteurs (protéines) qui se fixent sur les œstrogènes et la progestérone, ce qui favorise leur croissance".

Société américaine du cancer

Le prix

"Quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura des coûts associés à cela. Si, physiologiquement, vous vous concentrez sur la reproduction, il y aura un coût", dit-elle.

Par exemple, le même niveau d'énergie que vous consacrez à la reproduction ne sera pas alloué à d'autres fonctions de votre propre corps, ce qui peut faire souffrir d'autres aspects de votre santé.

"Comme on met de l'énergie dans la reproduction, le système immunitaire va en souffrir. Le risque de contracter des infections va augmenter et, de ce fait, d'autres aspects du système immunitaire vont être affectés".

"D'une certaine manière, vous accumulez les dommages pendant les années de reproduction par le fait que vous êtes dans ce rôle.

"Et, bien sûr, la sélection naturelle ne se soucie guère de nous au stade post-reproductif.

"La reproduction chez la femme humaine est coûteuse, en termes d'énergie, de nutriments et d'ajustements métaboliques. Il est donc prévisible que les femmes qui ont subi un stress reproductif élevé en raison d'événements reproductifs multiples vieillissent plus rapidement. Cependant, les preuves des effets négatifs à long terme de la reproduction ne sont pas concluantes."

"De nombreuses études ont documenté le fait que les femmes à forte intensité reproductive présentent un risque accru de maladies liées à l'âge."

"Chez l'homme, comme chez toute autre espèce, la sélection naturelle a favorisé les traits qui sont bénéfiques pour une reproduction réussie, mais qui peuvent ne pas être bénéfiques pour la santé, en particulier pendant la vieillesse.

Jasienska dans Coûts de la reproduction et du vieillissement chez la femme humaine.

L'hypothèse de la grand-mère

L'expert suggère toutefois l'hypothèse dite de la grand-mère, selon laquelle, lorsque les femmes atteignent le stade où elles ne peuvent plus avoir de progéniture, bien qu'"elles ne puissent pas transmettre directement les gènes aux générations suivantes", elles le font en quelque sorte en aidant leurs enfants et petits-enfants à les transmettre.

"En ce sens, on pourrait dire que la sélection naturelle ne nous tue pas immédiatement lorsque nous devenons post-reproductifs parce qu'il y a encore un sens de l'évolution.

"Chez de nombreuses espèces, les femelles vivent aussi longtemps qu'elles peuvent se reproduire et parviennent à le faire jusqu'à la fin de leur vie.

"Nous pouvons vivre beaucoup plus longtemps (après ce stade) et il y a beaucoup de discussions à ce sujet du point de vue de la biologie de l'évolution.

"Pourquoi nous maintenir en vie aussi longtemps si nous ne sommes pas capables de transmettre des gènes, ce qui est le but biologique évolutif de la vie ?".

L'hypothèse de la grand-mère est une explication, dit-elle. "Peut-être que les femmes ont encore un rôle dans l'évolution."

Le régime alimentaire des ancêtres ?

Elle estime que si le cancer est également lié au mode de vie moderne, d'autres facteurs peuvent également jouer un rôle dans la maladie.

Il en va de même pour d'autres affections.

La sagesse fragile est une réalité : nous entendons tous les jours dire que diverses maladies peuvent être évitées en adoptant un mode de vie sain, mais lorsque nous tombons malades, le sentiment d'avoir en quelque sorte échoué à faire ce qui est recommandé peut être accablant.

"Qu'est-ce qu'un bon régime alimentaire ? Certaines personnes proposent ce qu'elles appellent le régime de l'âge de pierre", explique-t-il à BBC Mundo.

"Le régime de l'âge de pierre n'existait pas car il y avait une énorme variété de régimes alimentaires selon que l'on se trouvait dans un climat froid, dans le désert ou sur la côte.

"Il y a cette idée que si nous mangeons comme nos ancêtres, nous allons être en bonne santé, minces et beaux, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'ils mangeaient plusieurs types d'aliments et les humains, en général, ont évolué pour manger beaucoup de choses".

"Je pense que c'est quelque chose qui s'est produit au cours de l'évolution : nous n'avons pas besoin d'un régime alimentaire très particulier pour survivre. Nous avons évolué pour manger des choses très différentes et être bien. Et c'est une chose merveilleuse à propos de notre passé."

Ne cherchez pas la perfection

"Nous ne sommes que des humains, nous ne pouvons pas être parfaits. Et nous ne savons pas comment être parfaits car certaines des recommandations en matière de santé changent souvent".

Et un exemple de ceux-ci est précisément les régimes alimentaires.

"Les gens vous disent une chose : les œufs sont vraiment mauvais, mais ensuite une autre étude dit qu'ils sont bons. Il y a un article qui dit que le café est nocif et un autre qui dit que c'est parfait et qu'avec trois ou quatre tasses par jour, votre santé va s'améliorer".

"Beaucoup de messages sur la santé sont très confus", alors que d'autres sont absolument clairs et prouvés : "si vous fumez, vous ruinez votre vie et vous pourriez vous en vouloir".

Il est important d'essayer de faire attention à notre régime alimentaire et de faire de l'exercice.

Mais la vérité est qu'en matière de santé, c'est très compliqué : "il y a beaucoup d'interactions, nous ne devons pas essayer d'être parfaits tout le temps".

"Nous devons prendre soin de nous-mêmes et pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles et nos amis, nous ne voulons être un fardeau pour personne.

"Il serait bon d'être actif et en bonne santé dans la vieillesse, mais si nous ne le sommes pas, cela ne veut pas dire que c'est de notre faute.

"Nous ne savons jamais si cela peut être génétique, cela peut être dû à une sorte d'interaction, un accident dans notre physiologie".

"Rien n'a de sens..."

Un autre aspect est l'activité physique, un domaine dans lequel nos ancêtres nous surpassaient.

"Bien sûr, l'activité physique est très bonne pour la santé. Mais combien devons-nous faire ? Nous ne le savons pas encore. De nombreuses organisations vous diront trois fois par semaine, certaines vous diront autant de minutes, d'autres vous recommanderont autre chose".

Mais cela dépend des besoins et de l'état de santé de la personne.

Dans certains de ses articles universitaires, Jasienska évoque la célèbre phrase du généticien ukrainien Theodosius Dobzhansky : "rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution".

En fait, dans le texte La santé publique a besoin d'une pensée évolutionniste, le chercheur le paraphrase : "rien en démographie et en santé publique n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution".

Elle estime que "nous ne pouvons pas vraiment comprendre le fonctionnement d'un organisme tant que nous n'appliquons pas l'approche évolutionniste".