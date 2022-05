Etude des déchets : comment peut-elle révéler les préférences et les habitudes changeantes des gens

Chris Baraniuk

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les déchets ménagers peuvent être utilisés pour étudier les préférences des consommateurs pour certaines marques de produits et plus encore

Les objets que les gens jettent à la poubelle révèlent tout - de l'alimentation désordonnée aux habitudes sexuelles, en passant par les secrets de la Corée du Nord !

Flottant au-dessus de l'égout, retenu par un câble assez long, se trouvait un petit filet de pêche. Un employé municipal de Baltimore, aux États-Unis, a délicatement plongé le filet dans la boue fétide et a récupéré son prix convoité à la surface : un préservatif usagé.

À la fin des années 1980 (au plus fort de l'épidémie de sida aux États-Unis), une équipe d'experts de la santé a voulu vérifier si les gens suivaient les recommandations de pratiquer des rapports sexuels protégés. Pour ce faire, ils ont commencé à compter les préservatifs jetés dans les égouts, qui finissent dans les stations d'épuration. Et au début de 1988, les fonctionnaires trouvaient 200 à 400 préservatifs par jour.

"Bien sûr, ce n'est pas un travail très agréable, mais il est important", avait alors déclaré à l'agence de presse Associated Press un responsable de la surveillance du sida du bureau local de la santé.

Depuis lors, les autorités d'autres pays ont utilisé la même méthode. En 2006, des égoutiers d'Eswatini (anciennement Swaziland) ont estimé que l'utilisation des préservatifs avait augmenté de 50 % dans ce pays africain.

Ils ont noté que les contraceptifs sont juste de la bonne taille pour obstruer la deuxième série de filtres dans les usines de traitement, ce qui permet de les compter. La Zambie a également connu une forte augmentation de l'utilisation des préservatifs en 2015, lorsque des milliers d'entre eux ont bouché les égouts de la capitale, Lusaka.

Les déchets personnels, même sous leurs formes les plus dégoûtantes, constituent une autre source de données sur une personne. Les déchets, qu'ils soient jetés dans les toilettes, mis au rebut ou recyclés, sont porteurs d'un monde d'informations sur les choix et les comportements des gens qui ne peuvent souvent pas être obtenues autrement.

"Une fenêtre sur la vie réelle des gens"

Les personnes qui osent examiner les détritus humains sont appelées "garbologues" (rudologue en français) et leurs efforts nous aident à tout comprendre, de la santé des gens et de leurs choix alimentaires aux actions de régimes politiques secrets.

Pour l'anthropologue Thomas Hylland Eriksen, de l'université d'Oslo en Norvège, l'étude des déchets présente une clarté réconfortante. "Elle offre une fenêtre très directe et privilégiée sur la façon dont les gens vivent réellement", dit-il.

Le terme "garbology" (du mot anglais garbage qui veut dire ordures, en français on parle de rudologie) a été inventé par l'écrivain et activiste américain A. J. Weberman au début des années 1970, mais c'est l'anthropologue William Rathje, également américain, qui l'a porté sur le terrain scientifique quelques années plus tard.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La documentation trouvée dans les poubelles sur la révolution culturelle chinoise était un trésor pour les historiens

Dans son étude désormais célèbre, intitulée "The Tucson Garbage Project" ("Le projet des ordures de Tucson"), Rathje et ses collègues ont parcouru les décharges, fouillé et trié de grands tas de déchets jetés par les habitants de cette ville de l'État américain de l'Arizona.

Il a également comparé (avec autorisation) le contenu des poubelles des particuliers avec ce qu'ils ont déclaré dans les questionnaires sur leurs habitudes alimentaires et de consommation d'alcool - et a constaté que les gens minimisaient clairement la quantité d'aliments malsains et d'alcool qu'ils consommaient.

Dans les décennies suivantes, la rudologie viendra également en aide aux chercheurs politiques et aux historiens face à l'absence ou à la difficulté d'accès aux sources d'information officielles.

Déchets historiques

Dans les années 1990 et au début des années 2000, des chercheurs ont réalisé qu'ils pouvaient élucider l'histoire de la révolution culturelle chinoise en étudiant les piles de vieux papiers jetés par les autorités locales ou les habitants.

Jeremy Brown, historien à l'université Simon Fraser au Canada, était l'un de ces chercheurs. Frustré par l'accès limité aux archives officielles, il se rend tous les week-ends sur les marchés aux puces de Tianjin, dans le nord de la Chine, à la recherche de rames de documents mis au rebut et regroupés pour être vendus.

Lorsque les vendeurs du marché aux puces ont appris le genre d'objets qu'il recherchait, ils ont commencé à fouiller dans des piles de déchets.

Grâce aux efforts de ces commerçants, Brown a pu acquérir des documents montrant, par exemple, comment la déportation de personnes des zones urbaines vers les zones rurales avait été orchestrée par les gouvernements locaux.

"C'était une grande découverte qui n'aurait jamais été possible sans les marchés aux puces, sans ces choses qui étaient en voie de destruction", raconte-t-il.

Plus récemment, la rudologie a aidé d'autres personnes qui tentaient de faire des recherches sur un pays encore plus fermé et énigmatique : la Corée du Nord. En février, le journal anglais The Guardian a rapporté que le professeur sud-coréen Kang Dong-wan avait collecté plus de 1 400 conteneurs de produits nord-coréens échoués le long des côtes sud-coréennes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'emballage des produits en Corée du Nord a peut-être changé ces dernières années, du moins à en juger par l'emballage des bonbons

Ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est que les derniers emballages de bonbons étaient colorés et sophistiqués, ce qui indique de subtils changements culturels dans un pays où la vie quotidienne est fortement restreinte.

Entre-temps, l'archéologue Grzegorz Kiarszys, de l'université de Szczecin, en Pologne, a fouillé les déchets trouvés autour de certaines bases d'armes nucléaires tactiques soviétiques abandonnées, dans l'espoir de trouver des indications sur les activités secrètes qui y étaient menées.

Il explique que des techniques à distance telles que les photographies aériennes et les balayages laser, ainsi que les images satellites publiques des années 1960 et 1970, l'ont aidé à étudier certains de ces sites.

Mais c'est en recherchant les déchets trouvés sur les anciennes bases qu'il a pu se faire une idée de ce qu'était la vie des gens qui y vivaient.

Les déchets sont en grande partie d'origine domestique. Il y a beaucoup de lames de rasoir vides, de rouges à lèvres, de masques et de sacs de lait en poudre - ainsi que des jouets, car des familles de soldats avaient été déployées là-bas. Il est intéressant de noter qu'il a trouvé des jouets relativement chers, comme des pièces de Lego, qui n'étaient pas accessibles au grand public pendant l'ère communiste en Pologne.

Crédit photo, Grzegorz Kiarszys Légende image, Ancienne botte laissée par les résidents soviétiques d'une installation nucléaire datant de la guerre froide en Pologne

"Il semble que les autorités soviétiques avaient un certain accès aux devises étrangères", raconte-t-il.

Les déchets, bien qu'ils soient rapidement oubliés par ceux qui les produisent, constituent inévitablement une expression assez grossière de la société. Leila Papoli-Yazdi, archéologue à l'université Linnaeus en Suède, a utilisé la rudologie pour mieux comprendre la démographie des habitants de la capitale iranienne, Téhéran.

En étudiant les déchets ménagers jetés dans les poubelles placées aux coins des rues de la ville, elle a pu détecter de nettes différences entre les différents quartiers. Il existe, par exemple, de nombreuses preuves de la consommation de drogues dans les quartiers les plus défavorisés.

Dans une région, elle et son équipe ont été surprises de trouver une quantité inhabituelle de papier dans les sacs poubelles qu'elles ont examinés. Il s'est avéré que la population locale avait changé au cours des dernières années et représentait désormais un groupe de personnes de la classe moyenne qui n'avaient pas réussi mais qui étaient plus susceptibles de lire des journaux que les résidents de la classe inférieure.

"Les nouveaux résidents, principalement des personnes instruites mais sans emploi, comprenaient des enseignants, des travailleurs au chômage [et] des commerçants en faillite [qui] ne pouvaient plus se permettre de louer une maison dans les quartiers plus chers en raison de la crise économique de la dernière décennie", a écrit Papoli-Yazdi dans une étude de 2021 décrivant son travail.

Déchets commerciaux

Parallèlement à ces études universitaires, la rudologie est devenue un outil intéressant pour les entreprises.

Dans les années 1970, il existait au Royaume-Uni une marque de yaourt populaire appelée Ski, qui devait faire face à la concurrence des marques Prize et Cool Country. Stephen Logue, un entrepreneur qui était le chef de produit de Ski, se souvient que l'entreprise a engagé une société appelée Auditors of Britain (AGB) pour réaliser un "audit de la corbeille à papier" dans des milliers de foyers.

Les gens étaient payés pour mettre les emballages de divers produits ménagers, y compris les yaourts, dans un panier séparé au moment de les jeter. Les analystes collectaient régulièrement les paniers et inspectaient leur contenu, pour voir quelles marques avaient une consommation plus élevée que les autres.

"Tout était fait au grand jour", dit Logue. Il note que le fait que les gens savaient que leurs déchets seraient examinés peut les avoir rendus plus sélectifs quant à ce qu'ils mettaient dans la corbeille séparée, mais cet effet peut avoir diminué avec le temps.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Notre poubelle fournit des informations détaillées sur nos habitudes d'achat

En tout cas, Logue a obtenu les données qu'il voulait. "Nous pouvions voir que Ski se portait bien", se souvient-il.

Le suivi des achats est devenu beaucoup plus facile avec l'arrivée des codes-barres et des cartes de fidélité, qui permettent aux détaillants d'enregistrer chaque produit vendu.

Les achats en ligne offrent des données encore plus précises. Mais pour ceux qui travaillent dans le domaine du marketing, la rudologie offre également un aperçu réaliste intéressant.

Datha Damron-Martinez, professeur de marketing à la retraite de la Truman State University, dans le Missouri (États-Unis), raconte que, dans le cadre de son travail de consultante, elle proposait parfois d'utiliser la rudologie comme forme de recherche par observation pour les entreprises désireuses d'en savoir plus sur les tendances de consommation d'une population cible.

Avec sa collègue Katherine Jackson, elle a également utilisé la rudologie comme outil pédagogique, les élèves apportant des poubelles de leur chambre. D'autres élèves, qui ne savaient pas à qui appartenaient les déchets, examinaient les corbeilles pour essayer de déduire quel type de personne avait jeté ces choses spécifiques.

Mme Damron-Martinez dit qu'elle a souvent été surprise par le nombre de révélations que le processus a permis de faire. Elle se souvient d'un cas où la petite amie d'un étudiant avait mis ses propres déchets dans la corbeille à son insu.

Les étudiants ont pris les poubelles et ont dit : "ce sont les poubelles de deux personnes, pour cette raison", se souvient Damron-Martinez.

Mais passer au crible les déchets pour tenter d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché n'est pas toujours une bonne stratégie. En 2001, la multinationale Procter & Gamble (P&G) a suspendu un projet de "fouille de poubelles" qui visait à recueillir des informations sur Unilever, son concurrent dans le secteur des soins capillaires.

Crédit photo, Jeremiah Mock Légende image, Les changements dans les habitudes des personnes et les dépendances chimiques peuvent être déduits des cigarettes et des vaporisateurs

Bien que P&G ait insisté sur le fait qu'elle n'avait enfreint aucune loi, la société a admis que cette activité était "en dehors de notre politique stricte concernant l'obtention d'informations commerciales auprès de concurrents".

Déchets accumulés et toxiques

Il y a peut-être un point troublant dans la rudologie, au-delà du spectre de l'espionnage. Il attire l'attention sur l'énorme quantité de déchets disponibles, qui attendent d'être fouillés ou simplement retirés et analysés.

L'anthropologue Eriksen affirme que les gigantesques tas d'ordures qui jonchent la planète aujourd'hui sont les symptômes de ce qu'il appelle la "modernité en surchauffe".

"Tout s'est accéléré", explique-t-il - du commerce aux déchets. "Il y a quelque chose dans la façon dont la civilisation mondiale est gérée - ou n'est pas gérée - qui nous montre qu'il y a beaucoup de choses qui sont hors de contrôle."

En particulier, les communautés plus éloignées et traditionnelles produisent parfois beaucoup moins de déchets. Une étude réalisée en 2003 par Ann Marie Wolf, directrice exécutive de l'Institute for Sound Environmental Research à Tucson, Arizona (États-Unis), et ses collègues a analysé les déchets rejetés par le peuple amérindien Tohono O'odham.

Les chercheurs ont conclu qu'ils représentaient moins d'un tiers des déchets solides quotidiens d'un Américain moyen. Et ils contenaient également beaucoup moins de matières dangereuses que ce qui est habituel dans d'autres régions du pays.

L'anthropologue de la santé Jeremiah Mock, de l'université de Californie à San Francisco (États-Unis), a également calculé l'omniprésence et la toxicité des déchets qui nous entourent. Il n'a même pas eu à fouiller dans la poubelle de quelqu'un. Mock s'est simplement promené sur les parkings à l'extérieur des écoles, collectant les mégots de cigarettes et les vaporisateurs.

"À ma grande surprise, j'ai commencé à trouver des capsules et des couvercles Juul (un type de cigarette électronique) très rapidement et partout", rapporte-t-il. Une étude de 2019 décrit comment ces produits représentent environ un cinquième des déchets liés au tabagisme qu'il a trouvés dans 12 lycées de Californie.

Mock se souvient avoir apporté des sacs de déchets qu'il avait collectés lors d'audiences publiques, afin que les législateurs locaux puissent s'en rendre compte par eux-mêmes. Pendant qu'ils regardaient, l'odeur des fluides en train de se vaporiser émanait de l'intérieur des sacs : "c'était littéralement tangible, ils regardaient la marchandise et étaient horrifiés", se souvient Mock.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Même dans les jeux vidéo, comme Animal Crossing, les gens se débarrassent d'objets indésirables qui méritent d'être étudiés

En 2019, de nombreuses villes californiennes ont interdit la vente de Juul et d'autres produits de vapotage. Les recherches de Mock se poursuivent et il dit rester préoccupé par le volume de déchets liés au tabagisme qu'il ne cesse de trouver, surtout si l'on considère le danger qu'ils peuvent représenter. Les mégots de cigarettes peuvent contenir des produits chimiques toxiques, notamment du formaldéhyde, de l'arsenic et du plomb.

"Quand on regarde les milliers d'objets que nous trouvons jetés à la poubelle, c'est quelque chose de vraiment étonnant", dit-il. "Parce qu'ils sont partout."

Poubelle virtuelle

Aujourd'hui, les gens remplissent même les espaces virtuels de déchets. Jared Hansen, candidat au doctorat en journalisme et communication à l'université de l'Oregon, aux États-Unis, a passé des heures à errer dans le jeu en ligne Animal Crossing, à la recherche d'objets que les gens ont jetés - dans le cyberespace.

Grâce à une fonctionnalité qui lui permet d'explorer les villes virtuelles visitées par d'autres joueurs sans interférer avec le jeu, Hansen a pu documenter des exemples d'objets du jeu que les gens ont apparemment perdus ou jetés.

"Il y avait des preuves dispersées parmi les arbres d'une quête antérieure pour capturer une abeille", a-t-il écrit dans une étude publiée en 2021. Il faisait référence aux minuscules ruches numériques qu'il a découvertes parmi d'autres objets abandonnés dans un verger du jeu.

Dans l'ensemble, ses conclusions reflètent les longs efforts des personnes qui jouent à Animal Crossing pour acquérir des objets numériques et progresser dans le jeu. Les déchets, rares et associés à des tâches spécifiques, indiquent le comportement parcimonieux d'une société bienveillante, affirme-t-il, ajoutant qu'il observe désormais d'une manière différente les objets virtuels jetés dans d'autres jeux multijoueurs en ligne.

"Je garde un œil sur les objets mis au rebut dont personne ne veut", dit-il. "Pourquoi cela n'est-il pas pris en compte ?"

L'attention est ce qui compte le plus aujourd'hui en matière de déchets, car presque personne n'y réfléchit à deux fois. La rudologie est fascinante pour ce qu'elle peut dire sur une personne ou une société. Mais à un autre niveau, plus fondamental, c'est l'un des rares moyens dont nous disposons pour faire face à l'immense volume et à la complexité des montagnes de déchets que nous construisons.