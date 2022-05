Guerre Ukraine - Russie : qui est Alina Kabaeva, la petite amie présumée de Poutine

Par Thom Poole et Patrick Jackson

BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Poutine et Alina Kabaeva en 2014

La Russie est déjà sous le coup de sanctions sans précédent et maintenant le Royaume-Uni a ciblé Alina Kabaeva, une politicienne, patronne des médias, ancienne gymnaste olympique et - si les rumeurs sont vraies - la petite amie de Vladimir Poutine et la mère de certains de ses enfants.

Les sanctions imposées par le Royaume-Uni et d'autres sont conçues pour punir les plus proches de M. Poutine - les oligarques, les politiciens et autres responsables qui auraient bénéficié de leur proximité avec le président.

Le mois dernier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions à ses filles Maria Vorontsova, 36 ans, et Katerina Tikhonova, 35 ans . Ce sont ses enfants avec son ex-femme Lyudmila.

Lire aussi :

Jusqu'à présent, Mme Kabaeva s'était échappée, malgré son statut signalé. Elle a peut-être senti que quelque chose se préparait : une pétition en ligne en mars réclamait son expulsion de sa résidence en Suisse.

Vendredi, le Royaume-Uni a ajouté son nom à sa liste de sanctions , la ministre des Affaires étrangères Liz Truss déclarant que la Grande-Bretagne « resserrait l'étau » sur le « cercle restreint » de M. Poutine. L'ancienne gymnaste fait maintenant face à une interdiction de voyager au Royaume-Uni et à un gel des avoirs.

Mme Kabaeva est une ancienne députée russe et présidente du conseil d'administration du National Media Group, qui serait la plus grande société de médias privée russe, a déclaré le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO).

Elle est une proche collaboratrice de M. Poutine et tire un avantage financier ou matériel de cette association, a-t-il ajouté. Il a noté que le National Media Group contrôlait les chaînes de télévision, dont Channel One, qui faisait déjà l'objet de sanctions.

"Il est rapporté qu'il [M. Poutine] a essayé de réduire sa visibilité depuis le début de l'invasion", a déclaré le FCDO. "Par exemple, quelques semaines après l'invasion, le site Web du National Media Group a été mis à jour pour supprimer son nom, ainsi que toute référence au conseil d'administration."

Plus tôt, des sources ont confirmé à la BBC qu'elle figurait sur la dernière liste des personnes à sanctionner par l'UE. Selon l'agence de presse AFP, elle était visée pour son rôle dans la diffusion de la propagande du Kremlin et pour être "étroitement associée" au président Poutine, âgé de 69 ans. Le projet de document ne la nommait pas comme sa partenaire.

Le dirigeant russe a toujours été extrêmement privé. Interrogé sur sa vie privée, il a eu tendance à balayer la question.

Il a cependant explicitement nié une relation avec Mme Kabaeva.

Crédit photo, AFP Légende image, Alina Kabaeva aux jeux olympiques d'Athènes où elle a remporté l'or

En 2008, le journal Moskovsky Korrespondent a rapporté qu'il prévoyait de divorcer de sa femme Lyudmila et d'épouser Mme Kabaeva. Tous deux ont rejeté l'histoire. Peu de temps après, les autorités ont fermé le journal. M. Poutine et Lyudmila annonceraient leur séparation cinq ans plus tard. Lyudmila, dont le nouveau nom de famille depuis un remariage est Ocheretnaya, a également été sanctionnée par le Royaume-Uni.

Au moment où le président russe niait avoir été impliqué avec Mme Kabaeva, elle passait d'une carrière sportive réussie à une carrière politique.

Sa discipline choisie était la gymnastique rythmique, où les concurrents exécutent des routines à l'aide d'équipements comme des rubans et des balles.

Mme Kabaeva, à son apogée, prétend avoir été la meilleure au monde. Elle avait un mouvement qui porte son nom et était l'une des principales interprètes de l'équipe qui dominait le sport. La Russie a remporté toutes les médailles d'or olympiques disponibles de 2000 à 2016.

Née en 1983, elle a commencé la gymnastique rythmique à l'âge de quatre ans. Son entraîneur, Irina Viner, a déclaré : "Je n'en croyais pas mes yeux, quand je l'ai vue pour la première fois. La fille a la rare combinaison de deux qualités cruciales en gymnastique rythmique - la flexibilité et l'agilité."

Mme Kabaeva deviendrait connue comme "la femme la plus flexible de Russie".

Elle a fait ses débuts internationaux en 1996 et a remporté la surprise aux Championnats d'Europe de 1998.

Aux Jeux olympiques de Sydney en 2000, une erreur inhabituelle avec le cerceau lui a coûté cher (elle l'a laissé tomber du sol) et elle n'a pu obtenir que le bronze au concours multiple. Quatre ans plus tard, à Athènes, elle a fait mieux, remportant l'or.

Crédit photo, Visual China Group Légende image, Ms Kabaeva s'est engagée en politique et est devenue patronne de médias après sa retraite sportive

Au moment de sa retraite, elle avait remporté 18 médailles aux Championnats du monde et 25 médailles aux Championnats d'Europe en plus de ses prix olympiques. Comme d'autres athlètes russes, elle n'a pas échappé à la souillure du dopage, perdant ses médailles lors d'un événement en 2001 après avoir été testée positive pour une substance interdite.

Elle s'est lancée dans la politique, occupant un siège à la chambre basse du parlement russe de 2007 à 2014 avec le parti au pouvoir Russie unie.

En 2014, elle est devenue présidente du National Media Group, qui détient des participations importantes dans presque tous les grands médias d'État russes.

Ces médias diffusent sans relâche un message pro-Kremlin sur la guerre en Ukraine, accusant les Ukrainiens de bombarder leurs propres villes et présentant les troupes russes comme des libérateurs.

Sa position aurait fait d'elle une femme riche, avec des documents divulgués suggérant qu'elle gagne environ 12 millions de dollars (9,7 millions de livres sterling) par an.

On ne sait pas quand elle et M. Poutine se sont rencontrés pour la première fois, mais il n'est pas rare qu'un olympien de premier plan rencontre le président d'un pays. Il y a une photo du couple datant de 2001, lorsque M. Poutine lui a décerné l'Ordre de l'amitié - une distinction d'État suprême.

Crédit photo, AFP

Il y a des rumeurs selon lesquelles ils ont des enfants ensemble, bien que les rapports varient sur le nombre.

Un journal suisse a rapporté que Mme Kabaeva avait eu un garçon en 2015 dans une clinique exclusive près du lac de Lugano, et un autre garçon au même endroit en 2019. Mais le Sunday Times et le Wall Street Journal ont déclaré qu'elle avait eu des jumeaux en 2019 à Moscou bien qu'ils ne soient pas d'accord sur combien d'enfants elle a eu.

Le Kremlin dément de telles informations. En 2015, le porte-parole de M. Poutine avait déclaré que "les informations sur la naissance d'un bébé engendré par Vladimir Poutine ne correspondent pas à la réalité".

Telle est la nature réservée de M. Poutine - en public, il n'a jamais mentionné les noms des enfants qu'il a avec Lyudmila, sauf pour dire qu'il a deux filles adultes - que la spéculation est susceptible de se poursuivre.

Mme Kabaeva a été sous les projecteurs et hors des projecteurs depuis que des informations sur sa relation avec M. Poutine ont été publiées.

Il y avait une couverture de Vogue en 2011, où elle portait une robe dorée chère de la maison de couture française Balmain. Elle a également été porteuse de la torche aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi.

Plus récemment, en avril, elle est apparue à un festival de gymnastique junior à Moscou, annulant les suggestions qu'elle cachait. Là, elle a salué l'effort de guerre de la Russie. Certains points de vente ont noté qu'elle portait une alliance.

Le Wall Street Journal a laissé entendre que les États-Unis hésitaient à sanctionner Mme Kabaeva, de peur que cela ne soit considéré comme "un coup si personnel" porté à M. Poutine qu'il n'aggraverait encore les tensions.