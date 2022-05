Insolite : un couple en Inde poursuit son fils pour ne pas lui avoir donné un petit-fils

Un couple de l'État d'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde, poursuit son fils unique et sa femme pour ne pas lui avoir donné de petit-fils après six ans de mariage.

Sanjeev et Sadhana Prasad, 61 et 57 ans, affirment avoir épuisé leurs économies pour élever leur fils, payer sa formation de pilote ainsi qu'un mariage somptueux.

Leur fils et sa femme ne semblent pas avoir fait de commentaires.

Ce procès très inhabituel a été intenté pour cause de "harcèlement moral".

Il est rentré en Inde en 2007, mais a perdu son emploi et sa famille a dû le soutenir financièrement pendant plus de deux ans, rapporte le Times of India.