Températures extrêmes : qu'est-ce que c'est et quel est le lien avec le changement climatique ?

Par Matt Taylor

Crédit photo, Getty Images

Partout dans le monde, le changement climatique provoque des vagues de chaleur dramatiques, des inondations mortelles et des incendies de forêt.

Certaines régions du Pakistan et du nord-ouest de l'Inde pourraient connaître des températures supérieures à 50 °C ce week-end.

Les émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles retiennent la chaleur dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. En conséquence, les températures moyennes ont augmenté de 1,1 °C.

Cette énergie supplémentaire est répartie de manière inégale et éclate dans des extrêmes comme ceux que nous observons en ce moment. Sans réduction des émissions mondiales, ce cycle se poursuivra.

Voici quatre façons dont le changement climatique contribue aux phénomènes météorologiques extrêmes.

1. Des vagues de chaleur plus chaudes et plus longues

Pour comprendre l'impact de petits changements sur les températures moyennes, imaginez-les comme une courbe en forme de cloche avec des froids et des chauds extrêmes à chaque extrémité et la majorité des températures au milieu.

Un léger déplacement du centre signifie qu'une plus grande partie de la courbe touche les extrêmes - et donc que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus extrêmes.

Au Royaume-Uni, le Met Office indique que la durée des vagues de chaleur a plus que doublé au cours des 50 dernières années.

Les vagues de chaleur peuvent être rendues plus longues et plus intenses par un autre phénomène météorologique - un dôme de chaleur.

Dans une zone de haute pression, l'air chaud est poussé vers le bas et piégé sur place, ce qui fait grimper les températures sur tout un continent.

Lorsqu'une tempête déforme le jet stream, qui est constitué de courants d'air rapides, c'est un peu comme si l'on tirait sur une corde à sauter à une extrémité et que l'on voyait les ondulations se déplacer le long de celle-ci.

Ces vagues provoquent un ralentissement radical de l'activité, et les systèmes météorologiques peuvent rester bloqués au-dessus des mêmes zones pendant plusieurs jours.

Ce même type de blocage est également responsable de la chaleur record que connaissent l'Inde et le Pakistan.

La persistance de hautes pressions et des précipitations inférieures à la normale ont permis à l'Inde de connaître le mois de mars le plus chaud depuis le début des relevés, il y a 122 ans.

Karachi, au Pakistan, a également enregistré son mois de mars le plus chaud, de jour comme de nuit, au milieu du mois de mars le plus chaud jamais enregistré dans le pays. Alors que la vague de chaleur s'intensifiait en avril, le Pakistan a de nouveau vu des records s'effondrer.

Jacobabad a enregistré 49°C à un moment donné. Le centre et le nord-ouest de l'Inde ont également connu un mois record.

Le Met office britannique a prévenu que les températures pourraient dépasser les 50°C dans certaines parties de la région ce week-end, et pourraient encore augmenter vers la fin de la semaine prochaine. Ces niveaux sont supérieurs de 5 à 7°C à la moyenne pour cette période de l'année.

Dans l'hémisphère sud, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil ont tous connu une vague de chaleur historique en janvier - de nombreuses régions ont signalé leur journée la plus chaude jamais enregistrée.

Le même mois, Onslow, en Australie occidentale, a atteint 50,7 °C, soit la température la plus élevée jamais enregistrée dans l'hémisphère sud.

L'année dernière, l'Amérique du Nord a été frappée par de longues vagues de chaleur.

À Lytton, dans l'ouest du Canada, les températures ont atteint 49,6°C, battant le précédent record de près de 5°C.

Une vague de chaleur aussi intense aurait été pratiquement impossible sans le changement climatique, selon le réseau World Weather Attribution.

Selon une théorie, les températures plus élevées dans l'Arctique entraînent un ralentissement du courant-jet, ce qui augmente la probabilité de formation de dômes de chaleur.

2. Sécheresses plus persistantes

Lorsque les vagues de chaleur deviennent plus intenses et plus longues, les sécheresses peuvent s'aggraver.

Il pleut moins entre les vagues de chaleur, si bien que l'humidité du sol et les réserves d'eau se tarissent plus rapidement.

Cela signifie que le sol se réchauffe plus rapidement, ce qui réchauffe l'air au-dessus et conduit à une chaleur plus intense.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sécheresse en Somalie - le pays a connu trois mauvaises saisons des pluies consécutives

La demande d'eau de la part de l'homme et de l'agriculture exerce un stress supplémentaire sur l'approvisionnement en eau, ce qui aggrave les pénuries.

3. Davantage de combustible pour les incendies de forêt

Les incendies de forêt peuvent être déclenchés par l'intervention directe de l'homme, mais des facteurs naturels peuvent également jouer un rôle important.

Le cycle de chaleur extrême et durable provoqué par le changement climatique retire de plus en plus d'humidité du sol et de la végétation.

Ces conditions de sécheresse constituent un combustible pour les incendies, qui peuvent se propager à une vitesse incroyable.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un avion de lutte contre les incendies s'attaque à un feu de forêt en Slovénie le mois dernier

La saison des feux de forêt dans l'hémisphère nord a commencé tôt dans certaines régions, en raison du manque de précipitations et d'une chaleur hors saison.

Des incendies ont déjà ravagé certaines parties de la Sibérie et de l'Alaska, et des feux inhabituellement précoces ont été signalés dans des régions comme l'ouest de la Norvège et le Royaume-Uni.

Au Canada, l'été dernier, les vagues de chaleur ont provoqué des incendies qui se sont développés de manière si rapide et explosive qu'ils ont créé leur propre système météorologique, avec la formation de nuages pyrocumulonimbus.

Et ces nuages colossaux ont produit des éclairs, allumant d'autres incendies.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La chaleur croissante des incendies de forêt peut créer des nuages massifs et puissants qui produisent leurs propres conditions météorologiques

La fréquence des grands incendies de forêt a augmenté de manière spectaculaire au cours des dernières décennies.

Par rapport aux années 1970, les incendies de plus de 10 000 acres (40 km²) sont désormais sept fois plus fréquents dans l'ouest de l'Amérique, selon Climate Central, une organisation indépendante de scientifiques et de journalistes.

4. Des précipitations plus extrêmes

Dans le cycle météorologique habituel, le temps chaud crée de l'humidité et de la vapeur d'eau dans l'air, qui se transforme en gouttelettes pour créer la pluie.

Cependant, plus il fait chaud, plus il y a de vapeur dans l'atmosphère, ce qui donne lieu à un plus grand nombre de gouttelettes et à des précipitations plus importantes, parfois en un temps plus court et sur une surface plus réduite.

Cette année déjà, des inondations ont frappé l'Espagne et certaines parties de l'est de l'Australie. En l'espace de six jours seulement, Brisbane a reçu près de 80 % de ses précipitations annuelles, tandis que Sydney a enregistré plus que ses précipitations annuelles moyennes en un peu plus de trois mois.

Ces précipitations sont liées aux effets du changement climatique ailleurs, selon Peter Gleick, spécialiste de l'eau à l'Académie nationale des sciences des États-Unis.

"Lorsque les zones de sécheresse se développent, comme en Sibérie et dans l'ouest des États-Unis, cette eau tombe ailleurs, dans une zone plus petite, ce qui aggrave les inondations", explique-t-il.

Les conditions météorologiques dans le monde seront toujours très variables, mais le changement climatique les rend plus extrêmes.