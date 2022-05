Nutrition : les alternatives au café décaféiné sont-elles meilleures pour la santé ?

Jessica Bradley

BBC Future

il y a 27 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, On a assisté à une montée en puissance des alternatives sans caféine au café.

Le café n'est pas forcément mauvais dans la quête d'une alimentation plus saine, d'autant qu'il a été associé à des risques moindres de maladies, les maladies cardiovasculaires notamment et certains cancers.

Nous prenons généralement conscience de la relation entre l'alimentation et la santé. La caféine est souvent considérée comme une source d'anxiété et de problèmes de sommeil. Par conséquent, les fabricants de café ont constaté un intérêt croissant pour le café décaféiné de la part de ceux qui aiment le goût, ou le rituel, de boire une tasse de café chaude.

Les clients de Decadent Decaf Coffee Co, au Royaume-Uni, optent pour le déca pour des raisons de santé, et la mauvaise réputation du déca comme solution de facilité s'estompe, explique la cofondatrice Laura Smith.

La formule "la mort avant le déca est dépassée", dit-elle.

Mais durant ces dernières années, on a assisté à une montée en puissance des alternatives sans caféine au café, qui prétendent donner un coup de fouet plus "naturel" sans l'énervement causé par le café, en utilisant des ingrédients tels que des herbes médicinales anciennes et des "superaliments".

Dans certains cafés, on trouve aujourd'hui, à côté des cafés lattes, des "lattes" à la betterave, au curcuma et au maca.

Le ginseng et le moringa sont d'autres ingrédients qui sont commercialisés comme des alternatives saines au café et qui donnent également un regain d'énergie.

Beaucoup de ces ingrédients contiennent des composés bioactifs végétaux qui, lorsqu'ils sont consommés, peuvent influencer notre santé.

Mais passer du café décaféiné à une alternative au café vous donnera-t-il vraiment un regain de santé et d'énergie ?

L'une des alternatives sans caféine au café les plus répandues est la maca, issue de la racine de cette plante, que l'on ajoute généralement au lait sous forme de poudre.

Mais la maca ne vous donnera pas le même regain d'énergie que le café, explique Michael Heinrich, professeur d'ethnopharmacologie et de pharmacognosie à l'University College de Londres.

"La maca n'est pas un stimulant comme le café. Elle ne stimule pas l'attention", précise-t-il.

Crédit photo, OScar Wong/Getty Images Légende image, Le café décaféiné contient beaucoup des mêmes antioxydants que les autres produits.

Il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'un latte de maca soit plus sain que le café, ajoute-t-il.

Dans un article publié en 2017, Heinrich soutient qu'après avoir été utilisé comme aliment et médicament par les populations andines pendant plus de deux mille ans au Pérou, les connaissances locales sur les éventuels bienfaits de la maca pour la santé ont été "sorties hors de leur contexte pour répondre aux demandes d'un marché croissant de remèdes à base de plantes".

"Les bienfaits de la maca pour la santé n'ont pas été bien étudiés, et toutes les études ne sont pas aussi solides et fiables qu'elles devraient l'être", ajoute-t-il.

Le ginseng, une autre herbe traditionnellement utilisée comme médicament, est également devenu un ingrédient populaire pour les substituts de café.

Cette vidéo pourrait vous intéresser :

Légende vidéo, Le café, un phénomène de consommation mondiale

Mais si Heinrich affirme que cette plante n'offre pas non plus un regain d'énergie comparable à celui du café, "certaines recherches suggèrent qu'elle pourrait avoir des effets préventifs, notamment en cas de maladies infectieuses, et comme d'autres le prétendent également dans la prévention de certains cancers".

De même, certaines études ont montré quelques avantages pour la santé liés au curcuma.

Mais vous ne verrez aucun de ces avantages en buvant un café au lait au curcuma, affirme Charlotte Mills, maître de conférences en sciences de la nutrition à l'université de Reading.

"L'estomac ne peut absorber qu'une quantité limitée de curcuma, et pour obtenir les effets démontrés dans certaines recherches, la dose nécessaire est incroyablement élevée. Je ne suis pas sûre que l'on puisse obtenir ces effets avec une alternative au café", dit-elle.

"Nous faisons des recherches sur le café depuis des lustres. Nous savons comment la caféine agit. Le curcuma est utilisé comme épice et colorant en petites quantités, mais en grandes quantités dans les boissons, nous ne savons pas", déclare Gunter Kuhnle, professeur de sciences alimentaires et nutritionnelles à l'université de Reading.

Crédit photo, DoctorEgg/Getty Images Légende image, La poudre de Matcha est un ajout récent et populaire sur le marché des boissons chaudes en Occident.

M. Kuhnle reconnaît que les effets indésirables sont plus probables si vous consommez une quantité assez importante de curcuma.

"Les recherches sur la toxicité potentielle de la consommation de quantités importantes de curcuma ou d'autres bioactifs végétaux n'ont pas été effectuées, ce qui est préoccupant", dit-il.

Mais certaines recherches suggèrent que la consommation de curcuma pendant la grossesse ou l'allaitement, ou sous traitement médicamenteux spécifique, comme l'insuline, peut s'accompagner de certains risques pour la santé.

Et si un café au lait de curcuma vous permet de vous sentir plus éveillé, c'est probablement dû à une toute autre propriété, déclare Kirsten Brandt, maître de conférences à l'Institut des sciences de la santé de la population de l'Université de Newcastle.

"Il est impossible de le dire parce que ce n'est pas correctement étudié, mais il semble qu'il y ait peu de preuves que le curcuma donne un coup de fouet. Il se peut que vous vous sentiez bien parce que vous vous y attendez ; le curcuma a un fort effet placebo en raison de sa couleur et de son goût prononcés", explique M. Brandt.

Cette vidéo pourrait vous intéresser :

Légende vidéo, Un café aux saveurs du monde

Un autre ingrédient alternatif au café est le moringa, qui fait référence à un arbre originaire d'Inde, également mélangé en poudre avec du lait.

"Le moringa est riche en protéines et en fibres, en vitamines et en minéraux. Il possède un large éventail de substances phytochimiques bioactives, dont certaines ont été liées à la prévention du diabète de type 2 et des maladies cardiaques", explique Wendy Russell, professeur de nutrition moléculaire à l'université d'Aberdeen.

Mais il est peu probable qu'un café au lait de moringa apporte l'un de ces avantages, ajoute-t-elle.

"Le moringa a un goût horrible. Vous ne pourriez probablement pas mettre assez de la plante dans une boisson pour qu'elle soit bénéfique. La quantité de moringa dans ces boissons sera en fait assez faible", dit Mme Russell, ajoutant : "J'ai vu sa popularité et les ventes de boissons au moringa augmenter de façon spectaculaire, mais je crains que les gens ne soient trompés en pensant que c'est bon pour eux."

Crédit photo, Westend61/Getty Images Légende image, Selon les experts, il est peu probable que les bienfaits du curcuma se retrouvent dans les quantités ajoutées à un café au lait.

Une boisson au moringa standard ne vous donnera pas non plus un coup de fouet semblable à celui du café, selon Mme Russell.

"La caféine est un composé tellement important pour vous donner un coup de fouet", dit-elle...

Certains scientifiques pensent que le café ne fait qu'atténuer les symptômes de manque du dernier café que vous avez bu, au lieu de vous rendre plus performant, dit M. Brandt.

En l'absence d'un regain d'énergie prouvé avec une alternative sans caféine, les chercheurs se demandent pourquoi les personnes qui veulent renoncer à la caféine ne se contentent pas de boire du café décaféiné ordinaire.

Une grande partie des composés du curcuma et du moringa sont des polyphénols - des micronutriments présents dans les plantes - auxquels on attribue souvent une grande partie des bienfaits de ces boissons pour la santé, explique Mme Mills. Mais on les trouve également en grande quantité dans le café.

"On néglige souvent les bienfaits du café pour la santé, mais il regorge de composés bioactifs. Le café contient bien plus que de la caféine", précise-t-elle.

Cette vidéo pourrait vous intéresser :

Légende vidéo, Une guinéenne à l'assaut du marché du café

Traditionnellement, les alternatives sans caféine étaient consommées parce qu'elles étaient moins chères que le café. Par exemple, les gens avaient l'habitude d'ajouter de la chicorée au café pour le faire durer plus longtemps, explique M. Kuhnle.

"Les vieux livres de cuisine ont tendance à suggérer de nombreuses façons de faire durer le café plus longtemps, souvent en utilisant des ingrédients maison, car les grains de café étaient chers", dit-il.

Les temps changent. Aujourd'hui, un latte à la betterave ou au curcuma acheté dans un café est susceptible de vous coûter aussi cher qu'un café.

Crédit photo, Ma-no/Getty Images Légende image, Le ginseng est un stimulant qui peut avoir des effets similaires à ceux de la caféine.

Mais la raison pour laquelle les gens peuvent tourner le dos au café est peut-être la confusion quant à savoir s'il est bon pour nous ou pas, relève Mme Mills.

"Le café est un sujet très compliqué. Cette confusion peut détourner les gens du café au profit de choses plus unidimensionnelles, les 'superaliments', par exemple, sont plus faciles à accepter sans en comprendre les détails."

Mais il s'avère qu'il n'y a pas de réponse simple. Les lattes de curcuma, de maca et de moringa, par exemple, sont soit trop dosées pour avoir des effets bénéfiques sur la santé, soit elles risquent de provoquer des effets secondaires indésirables que nous ne comprenons pas encore.

"Il faut mener beaucoup plus de recherches sur ces produits avant de les consommer en tant que boissons diététiques. Si vous voulez un café sans caféine, je vous conseille le café décaféiné", recommande Mme Mills.