Dopamine : pourquoi la recherche effrénée de stimuli peut ôter toute satisfaction à la vie

Shin Suzuki

BBC News

il y a 22 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cerveau

C'est probablement un moment familier : cela ne fait qu'une minute et demie que vous avez mis votre téléphone portable dans votre poche, mais, sans vous en rendre compte, votre doigt fait à nouveau défiler l'écran à la recherche de likes ou d'autres nouvelles de la timeline. Mais il n'y a rien d'intéressant. Après tout, cela ne fait que quatre-vingt-dix secondes.

Au milieu de la monotonie de la soirée, un regard sans engagement sur les offres de l'internet. Un produit en vente apparaît. Au fond de vous, vous savez qu'il ne vous servira presque à rien, mais la tentation de profiter des 15 % de réduction est plus forte. Et c'est tellement agréable de recevoir un e-mail confirmant votre achat...

Pour la psychiatre américaine Anna Lembke, ces moments ont imprégné la vie moderne de manière excessive et ont contribué à un sentiment constant d'insatisfaction, les pics d'excitation se faisant de plus en plus rares.

Mme Lembke est le chef de la clinique des addictions de l'université de Stanford, aux États-Unis, et l'auteur de "Dopamine Nation" : Why Excess Pleasure Is Making Us Unhappy and What We Can Do to Change It (Vestige Publishing, 2022).

Le livre se penche sur le fonctionnement de la dopamine, un neurotransmetteur du cerveau dont la découverte est relativement récente - elle a été faite en 1957 par le neuropharmacologue suédois Arvid Carlsson. Une découverte qui lui a valu le prix Nobel en 2000.

Ce messager chimique du cerveau est connu à tort sous le nom d'"hormone du plaisir".

En réalité, ses caractéristiques sont liées à la motivation ou au stimulus renforçant, avec un rôle important dans le système de récompense cérébral. La sensation de plaisir fait intervenir d'autres composants chimiques.

Or, la dopamine est une molécule fondamentale dans un processus mûri au cours de millions d'années d'évolution : le corps évite instinctivement la douleur. Il cherche le contraire.

"Lorsque la dopamine est libérée et que son taux augmente en réponse à quelque chose que nous avons ingéré, le corps ressent du plaisir, une récompense, une euphorie. Et puis, bien sûr, nous cherchons toujours à recréer ce sentiment", déclare Mme Lembke dans une interview accordée à BBC News.

Une expérience menée sur des rats donne une idée de la manière dont certaines activités et substances provoquent l'activation du neurotransmetteur au-delà des niveaux basaux :

Chocolat : +55 %

Sexe : +100 %

Nicotine : +150 %

Cocaïne : +225 %

Amphétamines : +1 000 %.

Crédit photo, Steve Fisch/Divulgação Légende image, Anna Lembke est directrice de la clinique spécialisée dans les dépendances à l'université de Stanford et auteure du livre "Dopamine Nation".

Mais notre corps essaie toujours de rétablir un équilibre interne appelé homéostasie. En d'autres termes, si le niveau de dopamine a crevé le plafond, le corps tente de compenser de l'autre côté de la balance.

"C'est cette 'goutte' après toute expérience agréable. Parfois, cette baisse se produit de manière évidente, comme la gueule de bois après une beuverie. Mais d'autres fois, c'est beaucoup plus subtil", dit la psychiatre.

"Essentiellement, c'est la dopamine en chute libre, qui ne se contente pas de revenir aux niveaux basaux, mais tombe en dessous. Donc pour chaque plaisir, il y a un coût. Et le coût est un sentiment temporaire de sevrage d'une substance. Quelque chose qui se traduit universellement par l'anxiété, l'irritabilité, la dépression et l'envie de consommer la drogue de son choix", explique Anna Lembke.

La tolérance

Avec des expositions répétées à ces stimuli qui nous attirent tant - qu'il s'agisse de substances ou de comportements -, un processus connu dans le monde de la dépendance commence : la tolérance.

Le cerveau commence à avoir besoin de doses plus importantes et plus fréquentes pour obtenir la même sensation que les premières fois.

Mme Lembke traite des cas graves de toxicomanie ou de dépendance au sexe ou aux jeux d'argent dans sa clinique de Stanford, mais elle note que les attractions apparues avec l'internet et la technologie numérique ont massifié et banalisé la dynamique de la décharge de dopamine et de la compulsion.

Elle pense que nous pouvons tous apprendre des cas graves de dépendance, "des versions extrêmes de ce dont nous sommes tous capables".

"La richesse, l'abondance et la technologie de notre époque font que presque toutes les expériences humaines ont le potentiel d'une dépendance, d'une drogue. Les médias sociaux sont la connexion humaine sous forme de drogue. Qu'est-ce qui rend une chose addictive ? Quelque chose qui envoie rapidement de la dopamine dans le système de récompense du cerveau", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La richesse, l'abondance et la technologie de notre époque font que presque toutes les expériences humaines ont le potentiel d'une dépendance, d'une drogue", déclare Anna Lembke.

"Et nous avons un accès facile, une quantité illimitée, un grand pouvoir et une nouveauté illimitée. La dopamine réagit à toutes ces conditions."

"La nouvelle elle-même est une sorte de drogue de la nouveauté, non ? C'est la perception que le monde connaît des événements transformateurs tout le temps. Mais au bout d'un moment, nous avons besoin d'événements de plus en plus choquants pour ressentir quelque chose. Nous passons de l'horreur à l'engourdissement - et c'est une chose troublante parce que cela témoigne de la nature antisociale qui entoure la dépendance, où le toxicomane devient indifférent à la souffrance des autres", analyse la psychiatre.

Elle-même admet dans son livre qu'elle n'est pas à l'abri des compulsions. Dans son cas, il y a eu une "fixation malsaine" sur les livres érotiques doux.

Mme Lembke affirme que sa routine a commencé à être accaparée par les romans génériques "Cinquante nuances de Grey" au lieu d'avoir des relations sociales, de cuisiner, de dormir et de s'occuper de sa famille - elle dit que même la pause entre un rendez-vous et un autre à la clinique de Stanford devait être utilisée pour assouvir l'envie.

Mme Lembke explique qu'il n'a pas été facile de faire ces révélations sur elle-même.

"C'était en fait un gros risque. Ecoutez, je suis professeure à Stanford et médecin. On attend de nous que nous ne soyons jamais vulnérables, n'est-ce pas ? Mais je raconte tellement d'histoires réelles de mes patients, et ils m'ont donné leur permission (personne n'est identifié). Donc s'ils étaient assez courageux, je pourrais l'être aussi."

Embrassez l'inconfort

La psychiatre de l'université de Stanford estime que l'idée d'éliminer la douleur à tout prix en tant que paradigme a entraîné des inconvénients pour la société.

Mme Lembke fait référence à la fois à l'évitement automatique des désagréments tels que l'ennui et la monotonie, et à l'utilisation inconsidérée de médicaments antidouleur - un phénomène qui a joué un rôle important dans la crise des opioïdes, qui a fait des centaines de milliers de victimes américaines au cours des dernières décennies.

"Éviter la douleur nous prive des expériences qui construisent les callosités mentales pour faire face aux défis futurs. Et j'entends la douleur au sens large : émotionnelle, spirituelle, tous les différents types de souffrance physique et psychologique."

Le fait de reprendre contact avec l'inconfort est illustré dans le livre par quelque chose de frugal : la thérapie par bain de glace (et en effet, la recherche suggère les bienfaits de l'eau froide non seulement pour améliorer la circulation, mais aussi pour soulager la dépression).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un bain glacé est un moyen d'entrer en contact avec le malaise.

"Parallèlement à l'accès croissant aux médicaments et à des comportements qui nous éloignent des expériences traditionnelles de la douleur, nous avons développé un discours selon lequel la douleur doit être évitée chez nous ou chez nos enfants", explique-t-elle.

"En conséquence, les parents sont devenus craintifs à l'idée de laisser leurs enfants faire l'expérience de toute forme de souffrance, de peur qu'ils ne finissent sur le divan ou avec un quelconque trouble psychologique. En effet, protéger les enfants des expériences difficiles les prive de la possibilité de se forger la force mentale dont ils ont besoin."

Mais une question se pose : la vie moderne, avec toutes ses pressions et ses défis, n'impose-t-elle pas un fardeau à tous ceux qui l'habitent, et n'avons-nous pas besoin de quelque chose pour guérir ces douleurs ?

Elle répond : "Je suis d'accord pour dire que nous vivons dans un monde très étrange et à une époque très étrange, et que la vie à l'époque moderne est difficile pour des raisons paradoxales."

"Je pense que les médicaments psychotropes ont représenté un moyen pour nous de nous adapter à un monde auquel notre évolution n'est pas encore parvenue. Mais en général, je pense que ces médicaments sont prescrits à outrance, sans que l'on reconnaisse leurs côtés négatifs, notamment le risque de devenir dépendant ou de nous priver de ressentir les émotions intenses qui nous rendent humains."