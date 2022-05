Mer du Nord : le Danemark cherche une alternative pour réchauffer ses hivers froids

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 31 minutes

Crédit photo, Agencia Danesa de Energía Légende image, Le Danemark a été le premier pays au monde à construire un parc éolien offshore en 1991.

Il s'agit de méga-constructions composées de réseaux d'éoliennes, qui seront placées sur une sorte d'île artificielle et qui, selon les plans, permettront au Danemark de produire beaucoup plus d'énergie que les autres parcs éoliens dans le monde. Ce pays d'Europe du Nord veut aussi mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe.

Il est considéré comme le plus grand projet de construction de l'histoire du Danemark, avec un coût estimé à 34 milliards de dollars.

Il devait être achevé d'ici à 2030, mais après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement danois a annoncé qu'il cherchait à accélérer son achèvement en tant qu'alternative européenne au pétrole et au gaz russes.

"Le Danemark et l'Europe doivent se libérer des combustibles fossiles russes le plus rapidement possible", a déclaré Dan Jørgensen, le ministre du Climat, de l'Énergie et des Services publics, dans un communiqué.

M. Jørgensen a déclaré que les îles énergétiques sont un "moyen écologique" d'empêcher que la guerre de Poutine soit financée par l'argent européen, car il estime que la mer du Nord a un potentiel d'énergie éolienne suffisant pour couvrir les besoins en énergie de millions de ménages européens.

"Cet important potentiel éolien en mer doit être exploité, et le gouvernement danois commence donc à préparer la création d'îles énergétiques supplémentaires en plus de celles déjà prévues", a-t-il ajouté.

Énergie propre

Selon les données officielles, près de 49 % de la production totale d'énergie du Danemark provient de sources d'énergie éolienne.

Parallèlement, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'environ 16 % de la production du pays dépend actuellement de la Russie (en 2016, c'était 34 %).

Le Danemark exploite depuis longtemps les vents forts du large pour produire de l'électricité.

En fait, il a été le premier pays au monde à construire un parc éolien offshore en 1991.

En vertu de la loi sur le climat adoptée par le Congrès en 2019, Copenhague s'est engagé à réduire de 70 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et à être neutre en carbone d'ici à 2050.

En décembre dernier, le gouvernement a annoncé qu'il mettrait fin à toute nouvelle exploration pétrolière et gazière en mer du Nord.

Les nouvelles îles de la mer du Nord

Plus de 400 îles naturelles font partie du Danemark, y compris le Groenland, mais le pays veut maintenant en ajouter d'autres, artificielles, à des fins énergétiques.

La construction des premières "îles énergétiques" a été annoncée à la mi-2020.

À l'époque, l'Agence danoise de l'énergie avait déclaré que ces centrales seraient les premières du genre au monde et qu'elles visaient à exploiter les "immenses ressources éoliennes de la mer du Nord et de la mer Baltique".

"Les îles (...) serviront de plaques tournantes susceptibles de créer de meilleures connexions entre l'énergie générée par l'éolien en mer et les systèmes énergétiques de la région des deux mers", précise le gouvernement.

Il a ensuite été estimé que les éoliennes en mer autour des îles pourront fournir de l'électricité verte à au moins cinq millions de foyers.

"Les îles énergétiques marquent le début d'une nouvelle ère pour la production d'électricité à partir de l'éolien offshore", a déclaré l'agence danoise.

Selon le plan, la première partie du projet prévoit la création d'une île artificielle en mer du Nord, qui servira de plaque tournante pour des parcs éoliens en mer fournissant 3 gigawatts (GW) d'électricité. Avec un potentiel d'expansion à long terme de 10 GW.

L'autre, plus petite, sera placée dans la mer Baltique, sur l'île de Bornholm, et devrait produire 2 GW d'électricité.

Pour vous donner une idée, la production d'un GW nécessite aujourd'hui environ 3,125 millions de panneaux photovoltaïques et représente la quantité d'énergie qui serait consommée par 110 millions d'ampoules LED, selon le ministère américain de l'Énergie.

Même concept, mais différents

Les deux îlots énergétiques sont basés sur le même concept, mais ils ne seront pas identiques.

Celle de la mer Baltique sera établie sur une île existante, ce qui signifie qu'elle sera située sur la terre ferme : ils la définissent comme une "île dans l'île".

Celle de la mer du Nord, en revanche, sera construite sur une île artificielle, qui devait initialement avoir la taille de 18 terrains de football (120 000 mètres carrés), mais qui devrait être trois fois plus grande.

Comme il sera considéré comme une "infrastructure critique" pour le pays, le gouvernement a annoncé qu'il contrôlera au moins 50,1 % des îles, le reste devant être confié à des entreprises privées.

Crédit photo, Agencia Danesa de Energía Légende image, L'idée des îles énergétiques est un concept "révolutionnaire", selon le professeur Jacob Ostergaard, de l'Université technique du Danemark.

Le projet prévoit de fournir de l'électricité non seulement aux Danois, mais aussi aux réseaux électriques d'autres pays voisins.

Le professeur Jacob Ostergaard, de l'Université technique du Danemark, a déclaré l'année dernière à la BBC que des pays comme la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas pourraient également en bénéficier.

Un nouveau concept

Selon M. Ostergaard, l'idée des îles énergétiques est un concept "révolutionnaire".

"Il s'agit de la prochaine grande étape pour l'industrie danoise des éoliennes. Nous avons ouvert la voie à l'onshore, puis nous avons franchi le pas de l'offshore, et maintenant nous franchissons le pas des îles énergétiques, ce qui permettra à l'industrie danoise de conserver sa position de pionnière", explique-t-il.

Actuellement, la plupart des pays qui utilisent des sources d'énergie éolienne le font par le biais de parcs de turbines isolés, qui fournissent directement de l'électricité au réseau.

Selon l'Agence danoise de l'énergie, la création d'îles énergétiques permet d'éloigner les éoliennes de la côte et de distribuer plus efficacement l'électricité qu'elles produisent entre plusieurs pays.

"Les îles servent de plaques tournantes, ou centrales électriques vertes, qui collectent l'électricité des parcs éoliens offshore environnants et la distribuent au réseau", explique l'agence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des éoliennes offshore

"Cela permet de diriger plus facilement l'électricité d'une région disposant de vastes ressources éoliennes vers les zones qui en ont le plus besoin, tout en garantissant que l'énergie produite par les turbines est utilisée de la manière la plus efficace possible en termes de demande d'électricité", ajoute-t-il.

Toutefois, le projet a également été remis en question, principalement en raison de son coût élevé, le plus élevé que le Danemark ait jamais payé pour une construction.

Les entreprises énergétiques locales, comme Ørsted, ont également mis en doute l'efficacité de la construction d'une île artificielle, une méthode jamais explorée à cette fin.

Un projet pour l'Europe

Des critiques ont également été faites quant à la distance considérable qui sépare les îles énergétiques de la côte, ce qui pourrait entraver leurs opérations, notamment en raison des conditions météorologiques et de l'impact que cela pourrait avoir sur l'écosystème marin.

La capacité du pays à achever la construction dans les délais ou à l'accélérer, comme le demande désormais le ministère de l'Énergie, a également été mise en doute en raison de l'ampleur du projet.

La semaine dernière, on ne savait pas encore exactement comment et où seront situées les nouvelles îles annoncées par le gouvernement, mais celui-ci a déclaré qu'elles étaient destinées à contribuer au flux d'énergie vers l'Europe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon les chiffres de l'Union européenne, l'énergie éolienne en mer fournit actuellement environ 12 gigawatts aux pays de la zone.

Le Danemark prévoit de discuter de l'expansion potentielle des îles énergétiques avec des représentants d'autres pays de l'Union européenne (UE), le 18 mai, lors d'une réunion ministérielle sur les possibilités énergétiques en mer du Nord, qui se tiendra à Esbjerg, dans le sud du pays.

"L'UE doit devenir indépendante des combustibles fossiles russes aussi vite que possible, et la meilleure façon d'avancer est que les pays européens travaillent ensemble pour augmenter et accélérer la construction d'énergies renouvelables en mer du Nord", a déclaré le ministre danois de l'Énergie.

En novembre dernier, l'Union européenne a annoncé qu'elle prévoyait de multiplier par 25 la capacité éolienne en mer du bloc d'ici à 2050 et par cinq d'ici à 2030.

Les énergies renouvelables couvrent environ un tiers des besoins actuels en électricité de l'Union européenne.