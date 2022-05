Éclipse lunaire : le phénomène complet crée une super Lune de sang rare

il y a une heure

Les astronomes ont eu droit cette nuit à un spectacle étonnant et inhabituel : une super Lune de sang.

Peu après 03h30 GMT lundi, l'orbite de la Terre a fait que pendant plusieurs minutes, notre planète s'est trouvée directement entre le Soleil et la Lune.

L'éclipse lunaire a coïncidé avec un autre événement : une super Lune. C'est lorsque la Lune est à son point le plus proche de la Terre dans son orbite et apparaît donc plus grande que d'habitude.