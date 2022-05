Teeanna Brisco : son père est allé en prison, alors elle est allée à l'école de droit

Par Chloe Kim

BBC News, Washington

il y a 55 minutes

Crédit photo, Teeanna Brisco Légende image, Teeanna et son père portant un toast à sa remise de diplôme à DC

La première fois que Teeanna Brisco a vu son père après sa sortie de prison, c'était juste avant la remise de son diplôme de droit, lorsqu'elle est allée le chercher à l'aéroport.

Bernard Brisco avait été emprisonné pendant 20 ans pour des crimes non violents liés à la drogue, condamné en 2001 pour avoir vendu de la cocaïne. Sa fille n'avait que quatre ans.

M. Brisco, aujourd'hui âgé de 53 ans, a été condamné à une longue peine en raison de la loi dite "des trois coups". En vertu de cette politique, qui a été mise en œuvre aux États-Unis en 1994, les juges devaient imposer des peines de prison à vie pour certains crimes répétés.

Elle n'a été modifiée au niveau fédéral qu'en 2018, mais de nombreux États l'appliquent encore.

Parce qu'il avait déjà commis des infractions liées à la drogue, M. Brisco a été condamné à une peine obligatoire de prison à vie, plus 240 ans.

Aux États-Unis, une condamnation à perpétuité consiste à vivre le reste de sa vie en prison.

Et avec cela, son père "est immédiatement allé dans un établissement à sécurité maximale dans l'Indiana", se souvient Mme Brisco, aujourd'hui âgée de 24 ans.

C'est la dure condamnation de son père qui l'a en partie incitée à faire des études de droit. La célébration de son récent diplôme avec lui a finalement créé "un sentiment de normalité", dit-elle.

Ils se sont concentrés sur toutes les premières fois. C'était la "première fois que j'allais chercher mon père à l'aéroport, et la première fois qu'il était dans la voiture et que sa fille conduisait", raconte Mme Brisco à la BBC.

"Je suis juste vraiment reconnaissante qu'il ait pu être là".

La remise de diplôme de sa fille était "quelque chose qu'un père ne peut jamais oublier", dit M. Brisco.

"Mes papiers disaient que je serai libéré quand je suis décédé. Alors vivre ce moment avec Teeanna était comme un rêve".

Crédit photo, Teeanna Brisco Légende image, Teeanna serrant son père dans ses bras lors d'une visite

Mlle Brisco était si jeune lorsque son père est allé en prison qu'elle ne se "souvient pas qu'il ait jamais été libre", mais elle se souvient que sa famille était ouverte sur l'endroit où il avait été envoyé.

Sa mère s'était fixé comme priorité de veiller à ce que les deux hommes restent en contact.

"Je pouvais toujours lui écrire, [ma mère] répondait toujours au téléphone quand il appelait. Elle était vraiment très impliquée. Il recevait chaque copie de chaque bulletin de notes par la poste."

Mais quand elle était plus jeune, elle ne disait pas toujours aux gens où se trouvait son père.

"Je me souviens avoir toujours dit qu'il était ouvrier du bâtiment. C'était le mensonge de base que je disais aux gens. Il y avait donc évidemment de la honte et le sentiment que les gens pouvaient voir cela comme un reflet de qui je suis".

Mais son attitude a changé lorsqu'elle était au lycée, et elle a commencé à voir ce qu'elle pensait être "l'injustice" de son incarcération, et est devenue "impatiente" de partager son histoire.

À peu près à la même époque, en 2012, le pays a été saisi par l'histoire de Trayvon Martin, un adolescent noir non armé qui a été abattu par un "bénévole de la surveillance de quartier".

La fusillade a déclenché un vif débat sur le profilage racial aux États-Unis, et Mlle Brisco dit qu'elle a commencé à "voir à quel point les choses sont interconnectées, comme les forces de l'ordre, le système judiciaire, le système de poursuites - toutes ces choses différentes". Elle a commencé à se sentir obligée d'en apprendre davantage, dit-elle.

Selon la National Association for the Advancement of Colored People, les Noirs américains sont cinq fois plus incarcérés que les Blancs.

Et selon le Center for American Progress, des données provenant de Californie révèlent que les Noirs de cet État sont 12 fois plus susceptibles que les Blancs d'être emprisonnés en vertu de la loi de la troisième faute.

La compréhension de ces disparités l'a rendue "très passionnée par une réforme équitable des peines", dit Mlle Brisco. "Il y a encore tellement de gens dans des situations similaires à la sienne [celle de son père] - ce n'est pas un incident isolé".

Une grande partie de sa motivation pour les études de droit est également venue de ses jeunes parents et du désir de "changer la trajectoire de la famille" et de leur montrer que "nous pouvons tirer quelque chose de positif de l'expérience que nous avons dû traverser".

Et lorsqu'elle a franchi l'étape de la remise des diplômes de droit de l'université Howard, une prestigieuse université noire de Washington, son père a enfin pu célébrer cette étape avec elle.

Crédit photo, Teeanna Brisco Légende image, Teeanna pose pour les photos de remise des diplômes

L'année dernière, 20 ans après le début de sa condamnation à perpétuité, les services de défense fédérale du Wisconsin ont déposé une demande de libération de M. Brisco.

Pendant cette période, il a été un détenu et un père modèle, selon sa fille. Il a suivi plus d'une centaine de programmes professionnels et est retourné à l'école.

Le juge qui l'avait condamné en 2001 était le même que celui qui lui avait accordé une libération compassionnelle deux décennies plus tard.

"J'étais sur une voie différente pour réparer mes erreurs, apporter des corrections à ma vie et essayer d'empêcher d'autres jeunes hommes de faire les mêmes erreurs que moi et que tant d'autres hommes ont faites", dit M. Brisco.