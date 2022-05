Productivité : comment travailler moins pour accomplir plus ?

il y a une heure

À première vue, cela n'a peut-être pas de sens. Comment faire travailler moins pour accomplir plus ? Nous vous expliquons ici pourquoi cela peut fonctionner et comment cela peut vous aider dans certains projets importants.

Travail "en profondeur"

Vous ne pouvez peut-être pas les ignorer complètement, mais vous pouvez les retirer de votre liste de choses à faire pendant un certain temps afin de vous concentrer sur le travail profond. Il s'agit de vous concentrer sur les tâches les plus importantes et de leur accorder toute votre attention. Vous pouvez même essayer de vous isoler pour avoir encore moins de distractions. C'est ce que l'auteure et poète Maya Angelou aimait faire tandis que l'homme d'affaires Bill Gates est connu pour s'enfermer dans un chalet isolé pour travailler.