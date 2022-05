Santé - environnement : comment se constitue ce cocktail chimique dans le sang

Anna Turns

Journaliste spécialisée dans l'environnement

il y a une heure

Crédit photo, AFP Légende image, Les microplastiques dans le sang humain ont fait l'objet d'une grande attention, mais il existe d'autres substances chimiques que beaucoup d'entre nous transportent et qui durent des dizaines d'années

En mars 2022, des scientifiques ont confirmé pour la première fois avoir trouvé des microplastiques dans le sang humain.

Ces minuscules fragments se trouvaient dans 80 % des 22 personnes testées - qui étaient des membres ordinaires et anonymes du public.

L'échantillon était de petite taille et il n'y a pas encore eu de confirmation explicite que leur présence cause un préjudice direct à la santé humaine, mais avec plus d’études, le temps le dira.

Les microplastiques font l'objet d'un examen approfondi. Partout où nous les cherchons, nous les trouvons.

Pourtant, il y a peut-être d'autres polluants moins tangibles qui devraient faire la une des journaux, et qui sont dans notre sang depuis des décennies.

La pollution chimique a officiellement franchi "une frontière planétaire", menaçant les systèmes de la Terre au même titre que le changement climatique et la disparition des habitats.

Une étude récente menée par des scientifiques de Suède, du Royaume-Uni, du Canada, du Danemark et de Suisse souligne l'urgence de fermer le robinet à la source.

De nombreux produits chimiques toxiques, connus sous le nom de polluants organiques persistants (POP), ne se dégradent pas facilement. Ils peuvent persister dans l'environnement et en nous - principalement dans notre sang et nos tissus adipeux - pendant de nombreuses années.

J'étais curieuse de savoir si l'un de ces produits chimiques se trouvait dans mon propre sang.

Lors de mes recherches pour mon livre "Go Toxic Free : Easy and Sustainable Ways to Reduce Chemical Pollution" [Go Toxic Free : des moyens faciles et durables de réduire la pollution chimique], j'ai contacté un professeur de chimie environnementale en Norvège, Bert van Bavel.

Ses recherches se sont concentrées sur les POP qui persistent dans l'organisme pendant plus de 20, 30, voire 50 ans et il analyse la corrélation entre une forte exposition des populations et les cancers, les maladies cardiaques et des affections telles que le diabète.

Bert van Bavel a développé un protocole de test sanguin pour Safe Planet, une campagne de sensibilisation mondiale mise en place par le Programme des Nations unies pour l'environnement, qui pourrait être utilisé pour surveiller les niveaux de ces produits chimiques toxiques dans la population mondiale.

Safe Planet met en évidence les dommages causés par la production, l'utilisation et l'élimination de produits chimiques dangereux tels que les retardateurs de flamme et les pesticides, dont beaucoup ont été interdits. Il a conçu un test pour mesurer la "charge corporelle", c'est-à-dire la quantité de ces polluants chimiques synthétiques persistants qui s'accumulent dans l'organisme. Depuis 2010, ce test a été réalisé sur plus de 100 000 personnes dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et en Asie du Sud.

Maintenant, c'est mon tour. J'ai pris rendez-vous au cabinet de mon généraliste local et j'ai fait une prise de sang. J'ai soigneusement emballé les tubes à essai et les ai envoyés par courrier à un laboratoire spécialisé en Norvège, qui a passé six semaines à analyser mon sang pour y détecter une centaine de POP, conformément à ce protocole de test de charge corporelle.

Lorsque les résultats sont enfin arrivés par courrier électronique, j'ai ressenti une certaine appréhension. Le document de huit pages détaillait les concentrations de tant de substances chimiques, chacune portant un nom difficile à prononcer. J'avais besoin d'aide pour déchiffrer ce que tout cela signifiait et pour savoir si je devais m'inquiéter ou si, peut-être, ces niveaux étaient suffisamment faibles pour être insignifiants.

J'ai donc appelé M. van Bavel, qui m'a expliqué que la plupart des produits chimiques figurant sur la liste faisaient partie du "cocktail toxique" que nous avons tous dans notre corps.

Un grand nombre de ces POP, mais pas tous, sont réglementés par la convention de Stockholm des Nations unies, un traité mondial qui interdit ou limite l'utilisation de produits chimiques synthétiques toxiques tels que certains pesticides, les retardateurs de flamme et les PCB ou polychlorobiphényles, qui étaient utilisés comme fluides de refroidissement dans les machines et les appareils électriques au Royaume-Uni jusqu'en 1981.

"Dans votre échantillon de sang, nous avons examiné les anciens POP traditionnels qui ont été réglementés et retirés du marché, de sorte qu'ils n'ont pas été utilisés depuis de nombreuses années", a-t-il expliqué. Mes résultats ont révélé des traces de DDE, un métabolite du pesticide DDT qui a été utilisé jusque dans les années 1970, ainsi que de faibles niveaux de PCB. "C'est un peu effrayant de voir que si vous avez ces produits chimiques dans la société, il est très difficile de s'en débarrasser". Malgré les interdictions, ces produits chimiques persistent, car beaucoup ne se dégradent pas facilement.

Malgré son interdiction un an avant ma naissance, j'ai toujours de l'oxychlordane dans le sang, que j'aurai transmis à mes enfants.

Il a été surpris de trouver des niveaux relativement élevés d'un produit chimique appelé oxychlordane, que l'on trouve normalement à des niveaux plus faibles que le DDT et plus souvent aux États-Unis et en Asie qu'au Royaume-Uni. Le pesticide chlordane a été interdit au Royaume-Uni en 1981, un an seulement après ma naissance. Une fois dans l'organisme, il est métabolisé en oxychlordane, qui a été retrouvé dans mon sang à seulement 5 % des niveaux présents dans la population dans les années 1980. Mais la "demi-vie" de ce produit chimique - c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que sa concentration dans mon sang diminue de moitié - est d'environ 30 ans. Ainsi, non seulement il m'a probablement été transmis par l'utérus, mais j'aurai également transmis par inadvertance cet héritage toxique à mes deux propres enfants.

Crédit photo, AFP

Les effets de certains des produits chimiques les plus dangereux se transmettent de génération en génération et, aujourd'hui encore, le chlordane est utilisé dans certains pays en développement. Le chlordane est toxique par nature : destiné à tuer les insectes, il nuit également aux vers de terre, aux poissons et aux oiseaux.

Chez l'homme, il peut perturber la fonction hépatique, le développement du cerveau et le système immunitaire, et il est potentiellement cancérigène pour l'homme.

M. Van Bavel n'a pas été alarmé par les concentrations actuelles d'oxychlordane encore présentes dans mon sang, mais il a souligné l'importance d'interdire les produits chimiques toxiques avant qu'ils ne se répandent dans le monde entier et ne s'accumulent dans la population humaine.

Mais les produits chimiques qui préoccupaient le plus M. van Bavel appartenaient en fait à une catégorie plus récente, connue sous le nom de PFAS ou substances polyfluoroalkyles.

Des milliers de produits chimiques PFAS différents sont utilisés dans des produits de tous les jours pour repousser la saleté et l'eau - vêtements imperméables, textiles résistants aux taches, ustensiles de cuisine antiadhésifs - tous ont tendance à être fabriqués avec des PFAS, autrement appelés "produits chimiques à vie" en raison de leur persistance.

Devrais-je m'inquiéter ?

"Vos niveaux [de PFAS] ne sont pas très élevés, mais ils constituent une préoccupation raisonnable. Nous avons trouvé des substances appelées PFOS (acide perfluorooctanesulfonique), PFNA (perfluorononanoate), et des niveaux plus faibles de PFOA (perfluorooctanoate), celui que l'on trouve normalement dans les échantillons de sang. Le test a révélé que les principales substances se situaient à un "niveau raisonnable", pas à un niveau inquiétant, mais la réglementation est en retard", a commenté M. van Bavel. Il a décrit ma charge corporelle comme étant assez moyenne.

"Nous sommes tous exposés à ce type de produits chimiques. Ils s'accumulent dans notre corps alors qu'ils ne devraient pas y être. Vos niveaux sont acceptables du point de vue de la santé humaine, mais si nous ne prenions aucune mesure, les niveaux augmenteraient et notre population verrait différents effets toxicologiques. Bien sûr, ces produits chimiques doivent être réglementés et... le nombre de remplacements augmente, nous devons donc mettre en place des mesures appropriées [pour les régir]."

LE COCKTAIL TOXIQUE D'ANNA

Chlordane (insecticide) - interdit au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l'Union européenne.

DDT (insecticide) - interdit dans le monde entier

Les PCB (retardateurs de flamme, peintures, fluides de refroidissement) sont interdits dans le monde entier.

SPFO (mousses anti-incendie, revêtements anti-adhésifs et produits antitaches) - limités mais non interdits.

PFNA (identique au PFOS) - pas encore interdit

PFOA (identique au PFOS) - interdit en 2019

Cette "substitution regrettable" ou le remplacement d'un produit chimique interdit par un autre similaire est inquiétante, surtout avec les nouveaux polluants chimiques émergents comme les PFAS, comme l'explique van Bavel : "Nous n'avons pas le temps d'attendre des recherches sur chaque produit chimique, nous devons donc adopter une approche de précaution."

En ce qui concerne ma propre charge corporelle, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour réduire les niveaux de produits chimiques toxiques dans mon sang, selon van Bavel. "Ce qui est triste, c'est qu'il est très difficile pour nous de faire quelque chose à ce sujet - nous devrions tous être très désireux de réglementer ces composés, car ils sont partout. Il est très difficile, en tant qu'individu, d'éviter ces niveaux de fond que nous voyons et qui ne devraient absolument pas se trouver dans votre corps. C'est pourquoi nous devrions soutenir la législation et les conventions des Nations unies qui suppriment ces composés."

Mieux vaut prévenir que guérir

Une meilleure législation est une chose pour laquelle milite Anna Lennquist, toxicologue senior à l'ONG environnementale ChemSec. Basée en Suède, ChemSec vise à réduire l'utilisation de produits chimiques dangereux en influençant les décideurs politiques et en encourageant les entreprises à éliminer progressivement ces produits chimiques et à opter pour des alternatives plus sûres.

"Nous pouvons réduire l'exposition mais pas l'éliminer", convient M. Lennquist. Selon ChemSec, 62 % du volume total des produits chimiques utilisés dans l'UE sont dangereux pour la santé humaine et l'environnement. "C'est pourquoi les réglementations sont si importantes et doivent nous protéger. Les gens normaux ne devraient pas avoir à être dérangés par ces produits, mais nous n'en sommes pas encore là.

"Nous ne pouvons pas nous en libérer complètement, nous les avons dès notre naissance et ils sont si répandus dans l'environnement - nous avons tous des centaines de produits chimiques [synthétiques] dans le sang de nos jours", explique M. Lennquist.

Les produits chimiques toxiques affectent tout, du développement de notre cerveau à notre système hormonal. Certains peuvent être cancérigènes.

"Les produits chimiques agissent de nombreuses façons différentes dans votre corps... certains produits chimiques ont des effets retardés, par exemple ceux qui interagissent avec nos systèmes hormonaux. Si vous êtes exposé dans l'utérus ou pendant la puberté, les effets peuvent se manifester de nombreuses années, voire des décennies plus tard, peut-être sous forme de cancers du sein ou de différents troubles métaboliques."

Les résultats dépendent donc non seulement du type et du niveau d'exposition, mais aussi du fait que la personne a été exposée ou non à des stades clés de son développement.

M. Lennquist explique que, comme nous ne sommes jamais exposés à un seul produit chimique à la fois, l'effet de ce "cocktail toxique" peut être complexe.

Certains produits chimiques peuvent renforcer l'effet d'autres produits, d'autres peuvent s'opposer les uns aux autres.

"Ces faibles niveaux de ce mélange chimique qui affectent la signalisation hormonale et les effets génétiques sont beaucoup plus diffus et difficiles à relier exactement - c'est pourquoi nous devons mener des études à grande échelle sur des populations sur une longue période pour essayer de déterminer la cause et la raison", explique Lennquist, qui reste optimiste.

Crédit photo, AFP Légende image, Les pompiers sont exposés à des niveaux de PFAS supérieurs à la moyenne, car ces substances sont toujours utilisées dans les retardateurs de flamme

Les étiquettes permettent aux consommateurs de faire un choix conscient sans avoir à tout comprendre.

C'est là que nous intervenons, en tant que consommateurs, et surtout, en tant que citoyens.

"Nous pouvons tous faire entendre notre voix en exigeant une plus grande transparence, un étiquetage plus clair et une réglementation plus stricte", ajoute M. Lennquist.

"Avec la pression des consommateurs et de tous les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement, l'industrie chimique pourrait évoluer beaucoup plus rapidement. Et la réduction de la pollution chimique toxique n'est pas seulement bonne pour les affaires, mais pour chacun d'entre nous et les générations futures."

Le sang compte

Devons-nous être plus prudents quant au partage du sang et à la transmission des contaminants hérités ? Ou bien le don de sang est-il un moyen de se débarrasser des substances toxiques, car le sang contaminé s'écoule et l'organisme produit ensuite du sang frais et non contaminé ?

Depuis la publication de mon livre, de nouvelles études ont été publiées à ce sujet.

Les mousses anti-incendie sont connues pour contenir des niveaux élevés de PFAS, de sorte que les pompiers sont exposés à des niveaux plus élevés que la moyenne de ces produits chimiques.

Dans le cadre de cet essai historique, 285 pompiers australiens ont été soumis à un test de dépistage des PFAS dans leur sang pendant un an.

Certains ont donné leur sang, d'autres non.

Les produits chimiques PFAS se lient aux protéines sériques dans le sang, et les chercheurs ont constaté que les niveaux de PFAS dans la circulation sanguine des donneurs étaient considérablement réduits.

L'une des explications possibles est que le corps des donneurs s'est effectivement débarrassé du sang contaminé par les SPFP et l'a remplacé par du sang non pollué.

Bien que cette étude n'en soit qu'à ses débuts, la faisabilité du don de sang en tant que solution à long terme et évolutive est encore discutable, comme l'explique Lennquist : "Pour les personnes spécifiquement exposées, comme les pompiers, il peut être envisageable de vider le sang contaminé et de laisser votre corps produire du sang neuf. Cela suppose que vous ne soyez pas à nouveau exposé. Pour la personne moyenne, l'exposition est assez constante et je ne vois pas en quoi cela pourrait être une solution pour la population générale. Mais cela montre bien qu'il est urgent de faire quelque chose contre les PFAS."