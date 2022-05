Environnement : A qui appartient l'Arctique et pourquoi est-il controversé d'exploiter ses ressources?

il y a une heure

L'Arctique est une région de la planète où l'on estime qu'il existe une quantité importante - et inexplorée - de pétrole et de gaz naturel.

À qui appartient l'Arctique et de combien de ressources dispose-t-il ?

Le cercle polaire arctique, situé au pôle Nord de la Terre, pourrait contenir environ 160 milliards de barils de pétrole non découverts et 30 % de gaz naturel, selon les estimations de l'US Geological Survey.

En quoi consiste le procès norvégien ?

La Norvège est le plus grand producteur de pétrole d'Europe occidentale. Depuis 2016, le gouvernement a accordé une série de licences pour explorer les sources de pétrole et de gaz dans la mer de Barents, dans le cercle polaire arctique.

Mais en 2021, six jeunes Norvégiens et deux groupes écologistes, Greenpeace Nordic et Young Friends of the Earth, ont décidé de saisir la justice européenne pour tenter de faire cesser les concessions.