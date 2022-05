Guerre Ukraine - Russie : le camp pour enfants devenu un lieu d'exécution

Depuis que les forces russes ont été repoussées de Kiev à la fin du mois de mars, les corps de plus de 1 000 civils ont été découverts dans la région de Boutcha, dont beaucoup ont été enterrés à la hâte dans des fosses peu profondes. La BBC a appris qu'environ 650 personnes ont été abattues dans ce qu'un haut responsable de la police a décrit comme des exécutions. Sarah Rainsford a enquêté sur ce qui s'est passé dans un camp d'été pour enfants, désormais considéré comme une scène de crime.

Dans la pénombre, il est facile de manquer le lieu du crime. Mais dans un sous-sol froid et humide, à l'orée des bois qui faisaient de Boutcha un lieu d'évasion populaire avant la guerre, cinq Ukrainiens ont été mis à genoux et tués d'une balle dans la tête.

À droite de l'entrée, il y a des pierres recouvertes de sang qui ont viré au rouge foncé. Parmi elles se trouve un chapeau de laine bleu avec un trou de sortie sur un côté et son bord trempé de sang. Dans le mur, j'ai compté au moins une douzaine d'impacts de balles.

À quelques pas de là, on trouve les restes d'un paquet de rations militaires russes - une boîte ouverte de bouillie de riz au bœuf et un paquet vide de crackers.

L'histoire des meurtres perpétrés dans le camp d'été est effrayante, mais ce détail l'est tout autant : plus de 1 000 civils ont été tués dans la région de Boutcha au cours d'un mois d'occupation russe, mais la plupart ne sont pas morts d'éclats d'obus ou de bombardements.

Plus de 650 ont été abattus par des soldats russes, selon un haut responsable de la police.

Volodymyr Boichenko vivait à Hostomel, juste en amont de Boutcha et près de l'aérodrome où les premières forces russes ont atterri pour tenter de renverser le gouvernement ukrainien.

Lorsque sa sœur Aliona Mykytiuk a décidé de fuir avant que les combats ne l'atteignent, elle a supplié Volodymyr de la rejoindre. Il était un civil, pas un soldat, mais il voulait rester et aider.

Il a donc passé ses journées à fouiller l'Hostomel pour trouver de la nourriture et de l'eau à apporter aux voisins, y compris les enfants, qui étaient piégés dans leurs caves par les bombardements constants et les frappes aériennes russes.

Aliona attendait nerveusement ses brefs appels : elle savait qu'il devait se déplacer en hauteur pour obtenir une connexion et que, en cas de bombardement intense, il était impossible de quitter l'abri anti-bombes.

La dernière fois qu'Aliona a eu des nouvelles de lui, c'était le 8 mars. Volodymyr n'était pas du genre démonstratif, mais ce jour-là, il a dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter pour lui. "Il a dit "Je t'aime vraiment", et c'était si douloureux à entendre", sanglote Aliona, en frottant fortement ses yeux mais sans pouvoir arrêter les larmes. "Il y avait de la peur dans sa voix".

Quatre jours plus tard, Volodymyr a été repéré par des voisins près de Promenystyi, comme on l'appelle ici, ou Camp Radiant. Puis il a disparu.

En mars, les combats autour de Kiev étaient intenses et la petite ville de Boutcha en était l'épicentre. Le retrait des troupes russes début avril a révélé des scènes qui ont choqué le monde entier : les corps des habitants affalés dans les rues où ils avaient été abattus.

"Nous ne savons pas quels sont les plans de Poutine, alors nous travaillons aussi vite que possible au cas où il lâcherait une bombe et détruirait toutes les preuves", déclare Andrii Niebytov, chef de la police régionale de Kiev.

Ce sont des véhicules sur lesquels on a tiré lorsque les familles ont tenté de fuir.

Lorsque les corps sous le camp Radiant ont été découverts le 4 avril, Volodymyr Boichenko était parmi eux. Aliona avait passé des semaines à appeler frénétiquement les hôpitaux et les morgues.

Ce jour-là, on lui a envoyé une photo à identifier. Elle a su qu'il s'agissait de son frère avant même qu'elle ne soit téléchargée.

Les cinq hommes avaient été trouvés accroupis sur leurs genoux, la tête basse et les mains liées dans le dos.

"L'armée russe a franchi la ligne de la manière dont la guerre est menée. Ils ne combattaient pas les militaires en Ukraine, ils enlevaient et torturaient la population civile."

L'une d'entre elles semble faire partie d'un tableau de service de litière, une autre comprend des détails de passeport et des numéros de téléphone portable.

Face à un tel volume de travail - plus de 11 000 cas potentiels de crimes de guerre enregistrés à ce jour - les services de sécurité ukrainiens ont fait appel à des civils plus avertis en matière de technologies numériques.

"Je comprends que ce sera très difficile et que beaucoup d'affaires ne seront pas résolues. Mais en ces semaines, il est important de trouver autant d'informations que possible", explique Dmytro.

Nous avons trouvé un indice potentiel parmi les détritus du Camp Radiant : l'emballage d'un colis envoyé par une femme nommée Ksyukha à un soldat russe dont le nom et l'unité militaire sont clairement indiqués.

Nous ne pouvons pas encore être sûrs que des soldats de Rubtsovsk étaient basés dans le camp d'enfants ou qu'ils s'y trouvaient lorsque les hommes ont été tués. La police doit d'abord établir une heure plus précise de la mort.

"Mais ce camp était un quartier général, donc il y aurait eu un commandant. Les soldats n'auraient pas pu exécuter quelqu'un à l'insu du commandant. Donc nous allons d'abord trouver les organisateurs et ensuite chercher les exécutants."

Et un petit magasin vient de rouvrir pour servir les personnes qui reviennent en masse pour commencer leurs propres réparations.

Les voisins se croisent et discutent de l'époque où les chars russes entraient dans leur ville, des soldats qui tiraient à tout va et de ceux qui erraient dans les rues, ivres, s'introduisant dans les maisons et les volant.