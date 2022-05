Tuerie de Buffalo : quelle est la "théorie du grand remplacement" qui a motivé le suspect de l'attaque

Rédaction

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Un fasciste et un suprématiste blanc.

C'est ainsi que se décrit l'homme soupçonné d'avoir tué 10 personnes dans un supermarché de Buffalo, aux Etats-Unis selon un document de 180 pages apparemment rédigé par lui.

Les autorités de Buffalo affirment que Payton Gendron, 18 ans, a délibérément recherché une ville à forte population noire pour commettre le crime qui a également fait trois blessés samedi dernier dans cette ville de l'État de New York.

Sur les 13 personnes abattues, 11 étaient noires.

Selon la police, Gendron a parcouru plus de 300 kms pour atteindre la ville .

Pour sa part, le maire de Buffalo, Byron Brown, a déclaré que le suspect était arrivé avec l'intention de prendre "autant de vies noires que possible".

A lire aussi :

L'attaque fait l'objet d'une enquête en tant que crime de haine raciale.

Gendron aurait mis en ligne un manifeste de 180 pages appelant les Blancs à se réveiller et à tuer les Afro-Américains et les Juifs, selon un haut responsable fédéral américain.

"Super remplacement"

À la page 165, sous le titre "Tuez des ennemis de haut niveau", il a nommé le maire de Londres Sadiq Khan, fils d'immigrants pakistanais, comme l'un des trois hommes qu'il voulait tuer.

"Cet envahisseur musulman pakistanais siège désormais en tant que représentant du peuple de Londres. Londinium, le cœur même des îles britanniques", a-t-il déclaré.

Crédit photo, Condado de Erie Légende image, Payton Gendron a laissé une longue trace en ligne.

Samedi soir, les autorités locales se sont penchées sur le document qui décrit chaque étape d'un plan visant à tuer autant de Noirs que possible.

Il parle du fusil d'assaut semi-automatique Bushmaster qu'il utiliserait et donne des détails sur le parking où il se rendrait et sur le réseau sur lequel il diffuserait en direct l'acte de violence.

Les commentaires racistes et anti-immigrés abondent dans le document de 180 pages affirmant que les Américains blancs risquaient d'être remplacés par des personnes de couleur, une idéologie commune à l'extrême droite connue sous le nom de théorie du "grand remplacement".

C'est une théorie qui a inspiré d'autres extrémistes dans le passé.

En 2019, Brenton Tarrant, un extrémiste australien qui avait diffusé sur les réseaux sociaux son attaque contre l'une des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, avait publié sur Facebook un manifeste de 74 pages sous le nom de "The Great Replacement".

Avec ce texte, plein de questions posées à lui-même et de ses propres réponses, et publié sur un compte déjà fermé par Facebook, l'homme a tenté de justifier son crime qui a fait plus de 50 morts.

Légende image, Brenton Tarrant a diffusé en direct toute l'attaque et s'est enregistré en 2019 après avoir tué plus de 50 personnes en Nouvelle-Zélande.

Génocide blanc

Le "Grand Remplacement" est le nom donné à un mouvement mondial qui s'est développé rapidement sur Internet et qui croit fermement que les Européens souffrent de ce qu'il appelle le "génocide blanc" .

"C'est une réaction des Blancs qui ont le sentiment que le monde évolue dans une direction qui ne leur profite pas", explique Berta Barbet du groupe de réflexion indépendant Politikon.

"Au fur et à mesure que le monde avance, ils perdent leur statut et prennent conscience qu'il y a des gens au-dessus d'eux et des gens en dessous", ajoute l'expert.

Les suprématistes sont clairs sur le fait qu'il existe une hiérarchie raciale dans le monde dans laquelle, selon eux, ils devraient être au sommet.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les autorités pensent que le suspect a inspecté les lieux avant de commettre l'attaque.

"Le principe central de cette théorie du complot est que les 'peuples d'Europe' sont en train de disparaître et sont 'remplacés' par des immigrants avec une culture différente, inférieure et dangereuse", explique Dominic Casciani, correspondant aux affaires intérieures de la BBC.

Origine en France

L'idée du grand remplacement est d'abord née en France.

Il a été introduit en 2010 par l'écrivain français d'extrême droite Renaud Camus après la publication de son livre "Le Grand Remplacement", et depuis, il a été repris par des sphères identitaires et politiques comme l'ancien candidat d'extrême droite à la présidentielle française Eric Zemmour. .

Camus a refusé d'admettre que ses propos incitent à la haine ou à la violence, mais le réseau social Twitter a suspendu son compte l'année dernière.

L'écrivain a été jugé à plusieurs reprises dans son pays pour incitation à la haine raciale après avoir publié des propos qualifiés d'injurieux sur Twitter.

Mais beaucoup soutiennent que les notions de cette théorie remontent à 1900, lorsque le père du nationalisme français Maurice Barrès parlait d'une nouvelle population qui prendrait le pouvoir et "ruinerait notre patrie".

"Le nom de la France pourrait bien survivre ; or, le caractère particulier de notre pays serait détruit, et les personnes installées à notre nom et sur notre territoire se dirigeraient vers des destinations contraires aux destinées et aux besoins de notre terre et de nos morts", a-t-il écrit dans un article publié par le journal Le Journal.

Les taux de natalité et de fécondité des femmes jouent également un rôle important dans cette théorie.

Tarrant, l'attaquant de l'une des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, s'est plaint dans son manifeste du faible nombre dans les pays occidentaux par rapport à ceux des autres cultures et pointe cela comme une autre raison de ce qu'il a appelé "l'invasion".

"L'immigration massive et les taux élevés d'immigrants eux-mêmes sont à l'origine de cette augmentation de leur population", a-t-il écrit.

"Cela se traduira par un remplacement racial et culturel complet des Européens."

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'attaque a choqué la communauté locale.

Faute du gouvernement

Les partisans de la théorie du "grand remplacement" accusent également souvent les gouvernements.

"Une partie de la théorie est que les États et les entreprises encouragent le 'génocide blanc' en augmentant les taux d'immigration simplement pour maintenir le capitalisme mondial", se souvient Casciani de la BBC.

Parfois, la théorie plonge dans les croyances antisémites et néo- nazies en blâmant les Juifs pour le système économique mondial.

"Ces groupes, qui ont tendance à être des hommes blancs, généralement peu éduqués, se sont sentis négligés par la politique et pensent qu'on accorde plus d'attention aux problèmes des autres qu'aux leurs", explique Barbet.

"Le complot est un élément central d'un nombre croissant de forums Internet, en particulier dans les groupes cachés et privés sur Facebook et d'autres réseaux sociaux", explique Casciani.

"C'est dans ces groupes que les croyants en ce type de théorie, loin des faits et des sources d'information fiables, partagent de fausses nouvelles et renforcent leurs propres peurs", ajoute l'expert.

*Avec des reportages de Cristina Jiménez et Norberto Paredes.