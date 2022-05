Guerre Ukraine - Russie : comment les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine modifient le champ de bataille

Pavel Aksenov

Service russe de la BBC

il y a une heure

Crédit photo, Anadolu Légende image, Soldat ukrainien avec des MANPADS Stinger

Dans la guerre en Ukraine, on estime que l'armée russe, qui opère selon les règles et règlements des forces armées soviétiques, est confrontée à un nouveau type d'armée. Les forces armées ukrainiennes ont été en mesure de développer des tactiques et une organisation plus souples, et maintenant, comme le pense Kiev, elles ont besoin d'armes plus modernes et plus avancées. Cependant, la fourniture de nouvelles armes pose de nouveaux problèmes aux Ukrainiens : ils doivent encore apprendre à s'en servir.

"Si l'Ukraine avait accès à toutes les armes nécessaires dont disposent nos partenaires, qui sont comparables à celles utilisées par la Russie, nous aurions déjà mis fin à cette guerre", a déclaré le président Vladimir Zelenski dans un discours prononcé fin avril.

A surtout lire sur BBC Afrique :

Les livraisons d'armes à l'Ukraine ont commencé avant l'invasion, mais avant et au tout début de la guerre, l'Occident a envoyé principalement des armes d'infanterie - des systèmes de missiles antichars et antiaériens portables - ainsi que diverses cargaisons militaires - principalement des munitions, des munitions, des kits médicaux, des équipements de vision nocturne. Ces livraisons ont donc contribué à retarder l'offensive russe au début de la guerre.

Déjà après le début de la guerre et surtout après que les forces russes n'ont pas réussi à prendre Kiev et se sont retirées dans cette direction, concentrant leurs efforts dans le Donbass et le sud de l'Ukraine, l'Ukraine a commencé à demander des armes plus lourdes à l'Ouest.

L'Ukraine a désormais besoin de roquettes et de canons, de munitions de haute précision, de véhicules blindés et de systèmes antiaériens, de drones et de missiles antinavires. En outre, selon les experts, l'armée de l'air ukrainienne a besoin d'avions de combat et d'hélicoptères.

D'une manière générale, l'armée ukrainienne tente de contrer les forces russes par des tactiques souples, en essayant de frapper les cibles les plus importantes avec précision plutôt que de les masser. Pour ce faire, il faut disposer d'informations aussi rapides que possible sur la disposition et les mouvements des forces russes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les missiles Javelin ont commencé à arriver en Ukraine bien avant le début de la guerre

C'est pourquoi les Ukrainiens ont besoin de moyens de reconnaissance et de ciblage - radars, moyens de contre-batterie et de réglage de tir, drones, données satellitaires et autres informations.

Les deux parties conservent la capacité d'utiliser l'aviation, mais les systèmes de défense aérienne ne permettent pas une suprématie aérienne absolue. Dans le même temps, les systèmes militaires de défense aérienne subissent des pertes des deux côtés et doivent donc également être réapprovisionnés.

Le 10 mai, le Pentagone a publié une liste des armes que l'Ukraine reçoit et recevra des États-Unis. En outre, Kiev reçoit, attend ou prévoit de recevoir d'autres systèmes en provenance de pays européens.

Certaines livraisons ont déjà commencé, d'autres n'ont pas encore fait l'objet d'un accord. Par exemple, Kiev n'a pas encore réussi à convaincre les pays occidentaux de lui fournir des avions de combat. L'Ukraine n'a reçu que des hélicoptères Mi-17, alors qu'elle s'attendait à recevoir des chasseurs MiG-29 de la Pologne.

À la mi-avril, l'armée de l'air ukrainienne a reçu des pièces d'aéronef grâce à la médiation des États-Unis, ce qui lui a permis de transporter un certain nombre de MiG, dont on ignore le nombre exact. Toutefois, à en juger par les informations qui ont filtré dans la presse, les négociations sur les livraisons d'avions ne sont pas terminées, et Kiev cherche une occasion d'obtenir les chasseurs après tout.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Ukraine a pu réparer certains de ses avions de guerre après avoir reçu des pièces de l'étranger

Les livraisons d'armes et d'équipements militaires ne constituent qu'une partie de l'aide militaire. En outre, l'Ukraine reçoit des équipements médicaux et des médicaments, des équipements de protection individuelle, des munitions et bien plus encore.

Anciens et nouveaux

Les armes et les équipements utilisés pour aider l'Ukraine sont de deux types : les systèmes développés à l'époque soviétique en Union soviétique et dans les pays du camp socialiste, et les systèmes occidentaux, qui sont à la fois anciens et nouveaux.

Selon le Wall Street Journal, la Grande-Bretagne recherche des armes soviétiques dans le monde entier par l'intermédiaire de fonctionnaires du ministère de la défense et de ses attachés militaires.

Comme le souligne le ministre britannique de la défense, Ben Wallace, il s'avère souvent que les représentants russes recherchent également les mêmes armes dans les mêmes pays. Il y a des armes soviétiques ou russes dans les armées de 23 pays.

La fourniture de vieilles armes soviétiques est une mesure forcée, elle aidera les Ukrainiens à tenir le coup pendant qu'ils maîtrisent le nouvel équipement.

Les armes soviétiques fournies à l'Ukraine sont souvent inférieures, dans leurs caractéristiques, aux systèmes similaires de l'armée russe.

Crédit photo, AFP Légende image, Maintenant, c'est une guerre d'artillerie plutôt que de javelots

Mais ces chars, véhicules blindés, petits et grands systèmes de missiles anti-aériens ne nécessitent pas une longue formation du personnel et des équipages - ils sont très familiers aux militaires ukrainiens. Le plus souvent, ces approvisionnements ne font que soutenir l'AFU en compensant les pertes.

Le deuxième type d'approvisionnement concerne les armes occidentales. Ils peuvent eux aussi être obsolètes ou neufs, mais dans tous les cas, sauf bien sûr s'il s'agit de simples véhicules, il faut leur apprendre à les entretenir, à les utiliser et à combattre.

De nombreuses armes occidentales sont supérieures aux armes russes en termes de portée, de précision et d'efficacité globale.

Guerre des obusiers et des missiles

Après la retraite des forces russes des environs de Kiev, Tchernigov et Sumy, le caractère de la guerre a changé. L'armée russe ne tente plus d'avancer sans une artillerie dense et, si possible, un soutien aérien. Dans le même temps, elle tente d'accompagner les attaques dans les directions clés par des actions actives dans les directions secondaires - ce qui rend difficile pour l'armée ukrainienne le transfert de réserves depuis d'autres parties du front.

Crédit photo, AFP Légende image, Les États-Unis envoient 90 obusiers M777 à l'Ukraine

Mais le rythme de l'offensive reste lent. Dans certaines zones, l'offensive ne progresse pas du tout, dans d'autres, les forces russes ne progressent que de quelques kilomètres. Dans la région de Kharkiv, les troupes ukrainiennes ont riposté en repoussant la ligne de front loin de la ville et, à certains endroits, elles ont déjà atteint, ou presque atteint, la frontière de l'État.

La nature de la guerre a maintenant changé, les troupes russes agissant plus prudemment, se méfiant des fantassins ukrainiens armés d'armes antichars et antiaériennes modernes. La guerre des transports de troupes blindés et des javelots est devenue une guerre de chars, d'obusiers et de missiles. Par conséquent, de plus en plus d'artillerie et de munitions ont commencé à être fournies à l'Ukraine.

Ce qui a été livré à l'Ukraine

Les lance-roquettes RM-70 de la République tchèque sont une version localisée du BM-21 Grad soviétique. Plusieurs dizaines

Pologne - Lance-roquettes BM-21 "Grad", nombre exact inconnu

États-Unis - Obusiers M777. 90 unités

Pologne - Canons d'artillerie automoteurs Gvozdika. Environ deux douzaines

Estonie - Obusiers D-30. Plusieurs unités

La République Tchèque - obusiers automoteurs ShKH vz. 77 DANA. 20 unités.

Qu'est-ce qu'ils vont y mettre

France - UAS à roues Caesar. 10-12 unités

Allemagne - suivi SAU PzH 2000. Sept unités

Pays-Bas - PzH 2000. Cinq unités

Norvège - suivi de l'ACS M109A3GN. 20 unités

Australie - obusiers M777. Six unités

Canada - M777. Quatre unités

L'Ukraine compte également sur les États-Unis pour lui fournir ses lanceurs de missiles à longue portée M142 HIMARS, qui peuvent tirer jusqu'à 300 kilomètres, et le M270 MLRS, dont la portée peut atteindre 80 kilomètres.

Le 5 mai, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeriy Zaluzhnyy, a écrit dans son canal Telegram que les forces armées avaient besoin de ces MLRS à longue portée pour contrer les tirs de missiles de croisière. Toutefois, ces livraisons n'ont pas été ouvertement discutées jusqu'à présent, et l'on ignore si elles parviendront en Ukraine.

Crédit photo, AFP Légende image, Pertes de véhicules blindés des deux côtés - T-64 ukrainien sur le bord de la route

Entre-temps, des missiles navals britanniques Brimstone à lanceur aérien, adaptés au lancement sur des cibles terrestres à partir d'installations au sol, sont déjà apparus en Ukraine. Le fait que la Grande-Bretagne pourrait les fournir à l'Ukraine a été évoqué après une visite à Kiev du Premier ministre britannique Boris Johnson. Leur utilisation en Ukraine a été signalée pour la première fois il y a une semaine, mais des vidéos montrant ces missiles lancés à partir d'un lanceur terrestre sont apparues le 15 mai.

Les livraisons de munitions ont déjà aidé l'Ukraine à arrêter l'invasion russe. L'expert militaire israélien David Gendelman explique à la BBC qu'ils ont joué un rôle crucial. "L'Ukraine reçoit non seulement des armes, mais aussi des munitions. C'est ce qui leur a permis de tenir jusqu'à présent. Sans quelques dizaines d'obusiers, ils auraient pu se battre jusqu'à présent, mais les munitions s'épuisent très vite dans une guerre d'une telle ampleur", dit-il.

Que va changer l'approvisionnement en artillerie ?

L'Ukraine possède sa propre artillerie, mais la plupart d'entre elles sont encore de fabrication soviétique, et leurs caractéristiques correspondent à la plupart des systèmes russes. En gros, si une batterie ukrainienne peut atteindre une batterie russe, l'inverse est également vrai.

Les forces armées disposent de lance-roquettes Grad ainsi que d'Uragan et de Smerch à plus longue portée. Il y a aussi les véhicules automoteurs Msta-S, Hyacinth-S, Acacia, Gvozdika et les SAM lourds Pion de 203 mm, qui sont très peu nombreux. Les forces armées ukrainiennes ont conservé les habituels obusiers Msta, Hyacinthe, D-20 et D-30 de la période soviétique.

En se dotant de systèmes d'artillerie occidentaux à plus longue portée, les forces ukrainiennes pourront frapper à plus grande distance des forces russes et, surtout, de leur artillerie.

Toutefois, en raison de la différence de normes, il faudra acheter des munitions pour eux, ce qui constitue un problème logistique distinct. Il est vrai que la liste des livraisons du Pentagone comprend 200 000 obus pour les canons de 155 millimètres. Selon John Kirby, 120 000 obus sont déjà en Ukraine.

En outre, de nombreux paramètres, notamment la précision ou la portée, dépendent des munitions, qui seront transférées en Ukraine. Il y en a pas mal qui ont été développés, il y a des projectiles spéciaux de haute précision avec des systèmes de guidage et de correction, des projectiles à ultra longue portée, qui coûtent très cher.

L'Ukraine a reçu des obusiers M777 modification A2, qui sont capables d'utiliser des projectiles spéciaux. L'une des photos qui a fait le tour des médias sociaux, selon son auteur, montre les projectiles M795 et M549A1 à plus longue portée et plus puissants.

Véhicules blindés

Les armes antichars légères, qui ont été activement fournies avant et pendant la première phase de la guerre, ont aidé des groupes de soldats ukrainiens à combattre des colonnes de troupes russes en progression, mal défendues et étirées.

Crédit photo, AFP Légende image, "Les javelots" ont aidé les Ukrainiens au début de la guerre, mais ensuite, l'artillerie a été nécessaire

De nombreuses photos et vidéos de véhicules brûlés sont apparues sur Internet, donnant naissance à l'image du lance-grenades comme arme antichar parfaite. Les chars étaient présentés comme une cible mobile pour les Javelin, NLAW, Stugna et autres systèmes de missiles antichars, plutôt que comme un outil de combat polyvalent et très efficace.

Or, dans une large mesure, cette image a été créée par ces publications. Comme le notent les experts, de nombreux chars et autres véhicules blindés ont été touchés non seulement par des lance-grenades portables et des ATGM, mais aussi par l'artillerie. Après la retraite de Kiev, lorsque la Russie s'est concentrée sur l'offensive dans le Donbass, ce sont les systèmes d'artillerie qui sont devenus sinon le moyen principal, du moins le moyen le plus massif de combattre les chars et autres véhicules blindés.

Tout d'abord, les forces russes ont changé de tactique ; elles tentent désormais de s'engager dans un combat interarmes, où les chars attaquent avec le soutien de l'infanterie, des véhicules blindés légers et de l'artillerie. S'il est utilisé correctement, le char devient l'épine dorsale du groupe de combat, le renforçant, tandis que l'infanterie, à son tour, le protège des lance-grenades.

Les chars ukrainiens sont également actifs dans la défense et subissent également des pertes, qui sont toutefois difficiles à estimer dans des conditions de guerre. L'armée ukrainienne a besoin de reconstituer son parc de chars et a déjà reçu plusieurs centaines de véhicules de l'étranger.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le M113 est une bête de somme de l'armée américaine depuis le Vietnam, mais il a même servi en Irak

Les véhicules blindés légers sont encore plus vulnérables au feu. Les véhicules de combat d'infanterie, les véhicules blindés de transport de troupes et les véhicules d'assaut amphibies soviétiques se distinguent précisément par le fait qu'ils ont été allégés en réduisant leur protection.

Les deux parties perdent beaucoup de véhicules blindés légers et ont besoin de reconstituer leur flotte. Cependant, la Russie dispose d'un stock plus important de ce type d'équipement que l'Ukraine, et l'AFU a donc besoin de tous les véhicules blindés de transport de troupes et de BMP.

Quels véhicules blindés ont été ou sont livrés à l'Ukraine ?

Pologne - chars T-72M1. 240 unités

République tchèque - chars T-72M1. Nombre exact inconnu

États-Unis - Véhicules blindés chenillés de transport de troupes M113. 200 unités

Danemark - Véhicules blindés M113. 50 unités

Pologne - Véhicule blindé de transport de troupes BMP-1. Des dizaines d'unités

République tchèque - 50 Pbv 501A (BMP-1). 56 unités

Australie - Véhicules blindés Bushmaster. 20 unités

États-Unis - Véhicules blindés M1114 HMMWV Humvee. Environ 100 unités

Royaume-Uni - Véhicules de patrouille blindés Mastiff, Wolfhound et Husky. 80 unités.

Canada - Véhicules blindés Roshel Senator. Huit unités

Espagne - Véhicules blindés URO VAMTAC. Les chiffres exacts sont inconnus.

Royaume-Uni - véhicules blindés chenillés FV103 Spartan. 35 unités

Danemark - Véhicules blindés à roues Piranha III. 25 unités

Ce qui peut être livré, mais qui n'est pas encore acquis

- Allemagne - Chars Leopard-1A5. 88 unités

- Allemagne - Marder BMPs. 100 unités

Que va changer l'approvisionnement en véhicules blindés ?

Il n'existe en fait qu'un seul modèle de char fourni à l'Ukraine - le T-72M1 soviétique. Ils viennent de deux pays et diffèrent légèrement en termes d'équipement, mais en général, comme le précise à la BBC Andriy Tarasenko, expert militaire ukrainien et spécialiste des véhicules blindés, ils sont très familiers aux tankistes ukrainiens.

L'inconvénient de ces réservoirs est l'absence d'unités de protection dynamique (DP) et, selon l'expert, ils doivent maintenant être modernisés. La production de cette protection en Ukraine a été établie avant la guerre. Toutefois, il serait difficile de produire un lot aussi important de kits de modernisation en un court laps de temps, reconnaît-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Marder BMP allemand pourrait se retrouver en Ukraine à l'avenir

Parmi les véhicules plus légers, les M113 et les Humvees américains prédominent, ce qui facilite l'entretien et les pièces de rechange. Mais en plus de ceux-ci, plusieurs pays ont livré et s'apprêtent à livrer de petits lots d'une grande variété de véhicules blindés à l'AFU. Leur entretien et leur réparation sont une tâche beaucoup plus complexe sur le plan logistique.

Cependant, selon Andrey Tarasenko, "la consommation d'équipements dans les conditions d'opérations de combat est telle que tout véhicule capable de sauver des vies et des équipages est pertinent et nécessaire." "Le problème de sa réparation et de son approvisionnement passe au second plan, car la consommation [d'équipements], le nombre de pertes et de pannes sont élevés", indique-t-il.

En outre, l'Ukraine devra former un grand nombre d'équipages pour les véhicules étrangers et les anciens véhicules soviétiques.

"Même les chars disponibles, en l'absence de formation, de simulateurs, de flotte d'entraînement et de matériel méthodologique appropriés, ne sont même pas utilisés à 60-70% de leur potentiel", a déclaré l'expert. "Selon des études réalisées en 1989, augmenter le niveau de formation des équipages de 25% équivaut à augmenter la flotte de véhicules de combat, de chars de 60%", ajoute-t-il.

Selon Andrei Tarasenko, le système de formation américain est supérieur au système soviétique car il dispose de simulateurs plus modernes. L'Ukraine dispose également de simulateurs modernes. Cependant, la formation en bassin prend au moins plusieurs semaines.

Drones

Ces dernières années, les drones sont devenus presque un symbole majeur des conflits militaires modernes.

Mais comme pour les systèmes antichars, l'évaluation de leur efficacité a été fortement influencée par les médias et la blogosphère - les vidéos de drones détruisant des équipements militaires pendant la guerre au Haut-Karabakh ou en Ukraine sont très populaires sur les médias sociaux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le drone turc Bayraktar peut effectuer des frappes et des reconnaissances

Selon les experts, la valeur des drones sur le champ de bataille est en fait différente. Ils peuvent en effet frapper, et le font parfois avec succès. Mais ils sont encore plus utiles pour corriger et cibler d'autres frappes plus puissantes.

Le drone turc TB2, connu sous le nom de Bayraktar, est devenu une véritable star des médias sociaux. La Turquie les a utilisés en Syrie lors de l'opération Bouclier de printemps en février 2020, et avant cela en Libye, où le drone a opéré contre l'armée de Haftar. Ils ont été largement utilisés au Karabakh et sont utilisés en Ukraine.

En réalité, il est difficile d'évaluer l'efficacité des Bairaktars ou des drones kamikazes, qui sont déjà fournis à l'armée ukrainienne - seules les vidéos de frappes réussies parviennent sur les médias sociaux, et il n'est pas toujours possible d'évaluer les conséquences de ces frappes.

Mais le Bairaktar n'est pas tant un drone d'attaque capable de faire de la reconnaissance qu'un drone de reconnaissance sans pilote capable de frapper. Et donc sa valeur réside davantage dans le fait qu'il peut effectuer de la surveillance, de la reconnaissance et du ciblage.

Début mai, des drones ukrainiens, ainsi que des avions, ont effectué des frappes sur l'île des Serpents, en mer Noire. Ce faisant, les Bayraktars ont non seulement attaqué des cibles terrestres et maritimes, mais ont également effectué des missions de reconnaissance et de surveillance des forces russes sur l'île et dans les eaux qui l'entourent.

Quels drones sont fournis à l'Ukraine ?

États-Unis - Munitions pour bombardier fantôme Phoenix. 121 unités

États-Unis - Switchblade - munition pour bombardier. 700 unités

États-Unis - RQ-20 Puma - véhicule aérien sans pilote de reconnaissance tactique. Numéro inconnu

Turquie - drone de reconnaissance et d'attaque TB2 Bayraktar. Numéro inconnu, fournitures en cours

Danemark - Drone de reconnaissance Heidrun. 25 unités

Que vont changer les livraisons par drone ?

Les munitions de barrage, ou drones kamikazes, comme on les appelle, sont les plus sur la liste des fournitures en provenance des États-Unis.

Contrairement aux éclaireurs, ce sont des armes jetables, en fait ce sont des missiles de croisière tactiques capables de rester en l'air pendant de longues périodes. Ils renforceront les capacités des unités ukrainiennes, mais ne remplaceront pas les drones de reconnaissance.

Les Ukrainiens utilisent largement les capacités de plus que les grands drones Bayraktar. Souvent, la reconnaissance et la correction des tirs d'artillerie sont effectuées par de petits copters, capables de planer à un endroit et de transmettre une image à l'opérateur en temps réel.

Les drones ne peuvent pas remplacer l'aviation, dont la capacité de frappe est bien plus importante. "Le Bairaktar" n'est pas un bon substitut à un avion d'attaque ou à un bombardier. Mais les drones ont leurs mérites. Les drones sont capables de décoller depuis de petites pistes, certains peuvent même être lancés en plein champ.

Et comme les Ukrainiens s'appuient sur des frappes de précision plutôt que sur une utilisation massive de l'artillerie, et que l'armée ukrainienne dispose d'une meilleure coordination entre les différentes unités, le rôle des drones pour l'AFU ne peut être sous-estimé.

Cela devient d'autant plus important que, selon les experts militaires, l'armée russe a jusqu'à récemment négligé de disperser les équipements et les soldats, ce qui a permis aux Ukrainiens de lancer des frappes sensibles en les corrigeant depuis des drones.

Les drones sont activement utilisés par les deux parties, il est impossible d'établir leur nombre exact car il est d'abord dissimulé par les deux parties et ensuite, il est difficile d'établir exactement combien de drones ont été abattus - des rapports de destruction de drones sont reçus presque tous les jours ainsi que des vidéos de leur utilisation.

Contrôle et intelligence

Les radars d'artillerie sont un autre système qui contribue à la guerre de contre-batterie, c'est-à-dire à l'engagement des positions d'artillerie. Comme l'artillerie opère généralement depuis des positions fermées à l'arrière, il est difficile de suivre l'emplacement de la batterie.

Le radar de contre-artillerie calcule la position d'une batterie en suivant la trajectoire d'un projectile. Cela permet d'ouvrir rapidement le feu sur elle avant que les canons ne soient sortis de leur position. Ces radars sont particulièrement utiles pour contrer l'artillerie automotrice, qui peut changer de position rapidement. La Russie dispose également de radars de contrebatterie Zoo 1.

Quels radars ont été ou sont livrés à l'Ukraine ?

États-Unis. Radars de contre-batterie pour suivre les mortiers. Quatre unités.

États-Unis. Radars de contrebatterie. 17 unités.

Pays-Bas. Radars de contrebatterie AN/TPQ-36. Cinq unités.

Pays-Bas. Radar de surveillance terrestre Squire de Thales. Deux unités.

États-Unis. Radar de défense aérienne AN/MPQ-64 Sentinel.

En outre, la presse a fait état d'autres livraisons de radars de contre-batterie par le Royaume-Uni et les États-Unis.

Que vont changer les radars anti-batterie ?

Ces systèmes, qui fonctionnent en étroite collaboration avec des drones de reconnaissance, renforceront encore l'artillerie ukrainienne.

Le radar permet non seulement de positionner précisément la batterie de l'ennemi, mais surtout de le faire rapidement.

L'artillerie, en particulier l'artillerie automotrice, peut changer rapidement de position pour éviter une frappe de représailles, et la rapidité de la réponse au feu est très importante.

Enfin, un autre élément de la liste, également crucial dans la tactique de frappe ponctuelle à laquelle les forces ukrainiennes tentent d'adhérer, est la fourniture d'informations de renseignement. L'un des éléments de la liste est l'imagerie satellitaire commerciale, qui permet de surveiller la situation derrière les lignes ennemies.

Quels autres pays étrangers ont fourni ou fourniront des armes à l'Ukraine ?