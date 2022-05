Éducation des filles : immersion dans une école secrète afghane

"Cela fait deux mois maintenant, et les écoles n'ont toujours pas rouvert", nous a confié une jeune fille de 19 ans dans la salle de classe improvisée. "Cela me rend si triste", ajoute-t-elle en se couvrant le visage de la paume des mains pour retenir ses larmes.

Les écoles primaires pour filles ont rouvert leurs portes sous le régime des Talibans, et ont en fait connu une augmentation de la fréquentation suite à l'amélioration de la sécurité dans les régions rurales du pays, mais on ne sait pas exactement quand et si les filles plus âgées seront autorisées à retourner en classe.