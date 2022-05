Drogue : une Hondurienne accusée d'être à la tête de l'un des principaux gangs de trafiquants du continent américain

il y a 12 minutes

Tony, comme on le surnomme, était le frère du président de l'époque de ce pays d'Amérique centrale, Juan Orlando Hernández - accusé des mêmes crimes et extradé aux États-Unis.

Racines colombiennes

Pedro García Montes, un Hondurien chargé des paiements et d'autres affaires, travaillait pour le cartel. Dans le cadre de ce travail, il a commencé à créer des zones de chargement, de déchargement et de transport de drogues dans la région des Caraïbes de son pays.

Selon les autorités honduriennes, Herlinda a épousé Alejandro Montes Alvarenga et les deux ont eu six enfants. Trois d'entre eux - Alejandro (plus connu sous le nom de Tito), José Carlos et Noé - se sont impliqués à fond dans le groupe criminel.