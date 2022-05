Guerre Ukraine - Russie : que sont les prisonniers de guerre et comment doivent-ils être traités ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les traités internationaux établissent que les prisonniers de guerre doivent être protégés de plusieurs façons

Le sort des troupes qui défendent la ville encerclée de Marioupol est l'une des histoires les plus symboliques de la guerre en Ukraine.

Dans les développements les plus récents, les autorités russes déclarent que plus de 1 000 soldats capturés, qui avaient été piégés dans l'aciérie d'Azovstal, ont été emmenés dans des zones tenues par les rebelles soutenus par Moscou.

L'annonce de la Russie selon laquelle les prisonniers de guerre (PG) seront traités conformément aux normes internationales a mis en lumière la complexité des règles d'engagement régissant le traitement des combattants ennemis capturés ou qui se rendent pendant les conflits.

Depuis le début de l'invasion, la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de maltraiter les prisonniers de guerre. Matilda Bogner, chef de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations unies en Ukraine, a récemment déclaré qu'il existe des "informations crédibles" selon lesquelles les deux parties ont commis de telles infractions.

Existe-t-il des règles officielles pour le traitement des prisonniers de guerre ?

Oui. Les prisonniers de guerre sont officiellement protégés par des accords internationaux depuis 1929 par la troisième convention de Genève, qui porte spécifiquement sur le traitement des prisonniers de guerre.

Elle a établi des principes tels que le traitement humain des prisonniers de guerre, l'échange d'informations à leur sujet et le droit des fonctionnaires des États neutres à visiter les camps de prisonniers.

La convention a été considérablement élargie en 1949 après que plusieurs pays de la Seconde Guerre mondiale ont été accusés de violer les règles - elle établit, par exemple, la nécessité de "protéger la dignité personnelle" des prisonniers de guerre.

Selon l'ONU, 196 pays sont signataires de la convention de Genève, dont la Russie et l'Ukraine.

Quelles sont les protections dont bénéficient les prisonniers de guerre ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Convention de Genève définit clairement que la détention ne doit pas être utilisée comme une forme de punition, mais comme un moyen d'empêcher une nouvelle participation à un conflit

La liste est longue et va du droit au traitement médical, à la nourriture et au logement à l'interdiction de la torture ou de l'exploitation du travail des prisonniers.

Le traité stipule que la détention ne doit pas être utilisée comme une forme de punition, mais comme un moyen d'empêcher une nouvelle participation à un conflit. C'est pourquoi il prévoit la protection des prisonniers de guerre contre "l'intimidation, les insultes et la curiosité publique".

C'est pourquoi les autorités russes et ukrainiennes ont été critiquées pour avoir diffusé des images de prisonniers de guerre, dont certains ont également participé à des conférences de presse.

Selon la Convention de Genève, les prisonniers de guerre ne peuvent pas être poursuivis pour avoir simplement pris part à des conflits - bien que les règles permettent aux pays de poursuivre les prisonniers de guerre qui ont commis des crimes de guerre.

Le traité stipule également que les prisonniers de guerre doivent être rapatriés "sans délai" à la fin des hostilités.

Qui est éligible ?

La définition des prisonniers de guerre de la Convention de Genève n'est pas limitée aux membres des forces armées. Les membres des milices et les civils qui jouent un rôle non combattant auprès des militaires sont également couverts.

Les mercenaires et - dans certaines circonstances - les espions constituent l'une des exceptions.

Dans le cas des espions, toutefois, la Convention de Genève stipule que les personnes détenues en tant qu'espions "seront néanmoins traitées avec humanité" et ne seront pas privées du droit à un procès équitable.

Qu'est-ce qu'un échange de prisonniers ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les mauvais traitements infligés par le Japon aux prisonniers de guerre alliés pendant la Seconde Guerre mondiale sont devenus célèbres - et ont causé des milliers de morts

Les échanges de prisonniers sont des accords entre des parties opposées visant à échanger un groupe de captifs contre un autre. Cela ne se produit pas seulement pendant les guerres.

Pendant la guerre froide, par exemple, les États-Unis et l'Union soviétique ont conclu plusieurs accords de ce type. Ils ont également eu lieu pendant le conflit israélo-palestinien.

Bien que les échanges soient encadrés par la Convention de Genève, il s'agit d'une pratique beaucoup plus ancienne. On trouve des traces d'accords de ce type dès le 18e siècle.

De nombreux cas d'échanges de prisonniers de guerre entre Moscou et Kiev ont été confirmés, mais le parlement russe examine actuellement une proposition de loi qui pourrait interdire ce type de transactions.

Les pays respectent-ils toujours les règles ?

Non, et comme mentionné ci-dessus, la Convention de Genève a dû être considérablement élargie à la suite d'un certain nombre d'atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Japon a tristement exploité les prisonniers de guerre alliés pendant le conflit et on estime que des dizaines de milliers d'entre eux sont morts de faim et de maladie.

Plus récemment, des allégations de mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre ont également été formulées pendant les guerres de Yougoslavie (1991-2001). Dans une affaire qui a fait date, un ancien soldat croato-serbe a été condamné à 20 ans de prison en 2009 pour avoir torturé et tué 200 prisonniers de guerre.

Les États-Unis et le Nord-Vietnam ont tous deux été accusés de crimes contre les prisonniers de guerre pendant la guerre du Viêt Nam (1965-75). L'une des victimes les plus célèbres est l'ancien sénateur et candidat à la présidence John McCain, qui est resté handicapé à vie en raison des mauvais traitements qu'il a subis en captivité.

Washington a également été accusé de violer la convention en raison de la manière dont il a détenu les suspects de terrorisme sur la tristement célèbre base de Guantanamo Bay, à Cuba, après les attentats du 11 septembre 2001.