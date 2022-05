Données personnelles : comment protéger votre téléphone portable en cas de vol et éviter d'autres dommages ?

Giulia Granchi

De BBC News Brésil à Sao Paulo

il y a 29 minutes

Crédit photo, Peter Dazeley

S'il y a quelques années, se faire voler son téléphone représentait déjà une perte financière, aujourd'hui elle peut être plus importante. Avec l'amélioration de la technologie - et aussi les compétences des criminels - la perte de l'appareil peut devenir une petite perte par rapport à ce qu'un gang peut faire s'il a accès aux documents, aux comptes de réseaux sociaux et, surtout, aux comptes bancaires de la victime.

De nombreux vols ont eu lieu alors que la victime utilisait l'appareil - et qu'il était donc déverrouillé.

"C'est ce vol où la personne passe en courant ou en roulant et vous arrache l'appareil des mains. Cela peut aussi arriver dans la circulation. Le but est d'obtenir le téléphone déverrouillé et d'avoir un accès plus facile aux informations", explique Hiago Kin, président de l'Association brésilienne de cybersécurité.

Dans ce cas, la victime a quelques minutes pour verrouiller l'appareil avant que le criminel ne commence à accéder à ses données.

"Il garde l'écran actif, place la puce dans un autre appareil et commence à essayer d'échanger des mots de passe par SMS (de nombreuses applications offrent cette option)", souligne Kin.

Une autre modalité est le vol ou le cambriolage avec blocage du téléphone portable.

Dans ce cas, le gang cherche à scanner la mémoire de l'appareil avec des programmes utilisés par les pirates.

"Le but n'est pas de changer les mots de passe des comptes, mais d'obtenir des informations qui sont hors ligne sur l'appareil. Les documents et les données personnelles sont utilisés pour ouvrir des comptes dans d'autres banques que celle de la victime, et appliquer des escroqueries", explique l'expert.

Vous trouverez ci-dessous les conseils d'experts sur la manière de renforcer votre sécurité :

Afin de vous protéger contre un éventuel vol

1. Ne manipulez pas votre téléphone portable en marchant

Avant toute configuration, Kin recommande de prêter attention au comportement. "Évitez de tripoter votre téléphone portable en vous déplaçant. Les victimes ont ce schéma spécifique. Comme elle est concentrée sur l'appareil, elle ne remarque pas qui s'approche. Avant de tripoter le téléphone portable, arrêtez-vous quelque part, sans mouvement, comme un magasin."

2. Utiliser le code et l'option de verrouillage automatique de l'écran

Choisissez la durée la plus courte possible pour le verrouillage automatique de l'écran afin de réduire les risques d'être volé avec l'écran déverrouillé. Certains téléphones offrent la possibilité de se verrouiller après 30 secondes de non-utilisation.

3. Permettre la biométrie ou la reconnaissance faciale dans les applications

Recherchez, dans les paramètres de vos applications, l'option de saisie par biométrie et lecture du visage. Telegram et WhatsApp sont des exemples qui permettent déjà cette activation. Même si le téléphone est volé avec l'écran déverrouillé, cette mesure rend difficile l'accès aux informations.

4. Activez l'authentification à deux facteurs

Allez dans les paramètres de chacune de vos principales applications et recherchez l'option " confidentialité " pour trouver l'option d'authentification à deux facteurs. " Optez toujours pour des applications qui génèrent des codes et non une authentification par SMS, car le voleur peut avoir votre carte SIM ", explique Kin.

5. N'enregistrez pas d'informations importantes (comme les mots de passe) sur l'appareil.

Évitez de conserver tout type de mot de passe sur les captures d'écran, les photos et les carnets de notes, ainsi que sur les photos de vos documents.

"Une bonne astuce consiste à taper le mot "mot de passe", "accès", dans la recherche de messages et de voir si vous l'avez déjà envoyé à quelqu'un. Il s'agit parfois de votre mot de passe pour vous connecter à une boutique en ligne, mais c'est le même que celui utilisé pour les comptes importants. Les criminels ont ce regard", alerte le président de l'Association brésilienne de cybersécurité.

6. Avoir une puce de rechange

Si vous souhaitez conserver un numéro de téléphone mobile dans les paramètres de sécurité de vos comptes, il est préférable qu'il ne s'agisse pas du même numéro que celui que vous utilisez au quotidien.

"De cette façon, les criminels ne pourront pas modifier le mot de passe en demandant un nouveau code par SMS, puisque cette autre puce se trouvera dans la maison, et non dans l'appareil volé", explique Kin.

Crédit photo, Motortion/Getty Images Légende image, Pour ceux qui ont été volés, la première étape est de bloquer la ligne téléphonique

Pour vous protéger après le vol de votre appareil

1. Bloquer la ligne

Avant d'appeler la banque, de remplir un rapport d'incident ou toute autre action, appelez l'opérateur et bloquez la ligne. C'est ce qui empêchera le criminel de passer tout type d'appel ou de recevoir des SMS. Notez le numéro de protocole qui confirme la demande de blocage.

2. Bloquer les transactions bancaires

Ensuite, appelez la banque pour demander le blocage de toutes les transactions effectuées par téléphone portable ou par ordinateur.

"Ces deux seules étapes présentent déjà une énorme difficulté pour les criminels, qui passent souvent à l'appareil suivant", explique l'expert.

3. Supprimer les données de votre téléphone portable

Même si votre appareil n'a pas été volé avec son écran déverrouillé, il est important d'effacer ses données. Si votre appareil est Android, vous avez quatre possibilités pour le faire :

- Utilisez la page "Trouver mon appareil" de Google ;

- Accédez à l'application "Trouver mon appareil" depuis un autre appareil ;

- Recherchez la section "Mon compte" de Google ;

- Faites une recherche Google pour "Trouver mon appareil".

Si le téléphone est un iPhone, qui utilise le système iOS, utilisez le site iCloud (accessible via n'importe quel navigateur web) ou l'application Search, si vous avez un autre appareil Apple, pour supprimer les données.

4. Récupérer vos comptes

L'expert recommande ensuite de changer les mots de passe de vos applications et de vérifier quels appareils sont connectés à ce compte - comme la messagerie électronique, par exemple. Ensuite, déconnectez ces comptes de l'appareil volé.

Comme l'échange du mot de passe nécessite un SMS, il est important d'avoir avec soi une nouvelle puce.

5. Déposer un rapport de police

Il est important d'effectuer toutes les démarches décrites ci-dessus avant de se rendre au poste de police, étant donné le temps que peut prendre la victime pour déposer un rapport de police - des heures qui peuvent être utilisées par les voleurs pour continuer à voler des données.