Extinction des espèces menacées : pourquoi les scientifiques les congèlent-ils dans des "banques bio" ?

il y a 17 minutes

Il est triste de voir que cet oiseau saisissant et plein de caractère doive être endormi. Ses petites pattes griffues sont noueuses et souffrent d'une arthrite trop grave pour être traitée.

La vie reprend son cours

Elles sont essentielles à la cicatrisation et à la réparation et, après avoir été sorties du congélateur et réchauffées à la température du corps dans un bain de nutriments nécessaires, elles se divisent et se multiplient merveilleusement bien dans un plat.