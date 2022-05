Ceuta et Melilla : pourquoi appartiennent-elles à l'Espagne si elles se trouvent en Afrique ?

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Ils sont les seuls territoires de l'UE en Afrique continentale et leurs frontières ont été au centre de crises migratoires et de différends diplomatiques.

Nous parlons de Ceuta et Melilla, deux villes qui appartiennent à l'Espagne depuis plus de 500 ans, mais que le Maroc revendique comme siennes pratiquement depuis son indépendance en 1956.

Le droit international ne les considère pas comme des colonies et les Nations unies (ONU) soutiennent la thèse selon laquelle il s'agit de provinces espagnoles.

Le 17 mai, après plus de deux ans de fermeture des frontières en raison du coronavirus, le Maroc a rouvert ses points de pgassage terrestres vers Ceuta et Melilla. C'est le dernier épisode en date de la nouvelle phase de concorde que connaissent les deux pays après plusieurs années de turbulences.

Le récent rapprochement intervient après que le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez a accepté la proposition d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental en mars dernier, un autre différend territorial qui a alimenté pendant des années des relations compliquées.

Et si beaucoup espèrent que cette nouvelle étape permettra d'éclaircir ou du moins d'atténuer les revendications sur Ceuta et Melilla, les experts consultés par BBC Mundo doutent que le pays africain renonce complètement à ces revendications historiques.

Mais comment ces villes d'Afrique du Nord ont-elles appartenu à l'Espagne ?

Crédit photo, Europa Press News Légende image, Ceuta et Melilla sont les seules frontières terrestres entre l'Union européenne et l'Afrique.

Melilla appartient à l'Espagne depuis le 15e siècle. Ceuta depuis le XVIIe siècle.

En 1415, Ceuta était l'un des principaux ports économiques et stratégiques du monde islamique et a été contrôlée pendant des siècles par plusieurs dynasties berbères et arabes.

Mais la même année, elle est conquise par le Portugal, au milieu du processus de reconquête chrétienne qui, des années plus tard, mettra fin aux royaumes islamiques qui ont dominé la péninsule ibérique pendant 700 ans.

Plus d'un siècle plus tard, en 1580, le Portugal et l'Espagne se sont unis dans une dynastie commune connue sous le nom d'Union ibérique, et Ceuta est également passée sous domination espagnole. Après la dissolution de l'Union en 1640, l'Espagne a conservé Ceuta.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sous le règne des Rois Catholiques, l'Espagne a réussi à conquérir la péninsule en battant le dernier des royaumes musulmans à Grenade.

Melilla a été conquise par la couronne de Castille en 1497. Sur mandat des monarques catholiques, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle Ier de Castille, une flotte s'est rendue dans cette autre ville portuaire dans le cadre de la reconquête espagnole au cours de laquelle, cinq ans auparavant, ils avaient vaincu le dernier royaume musulman de la péninsule à Grenade.

Pour de nombreux musulmans, Ceuta et Melilla sont un rappel douloureux de la défaite et de l'humiliation face aux puissances européennes chrétiennes.

Pourquoi Ceuta et Melilla sont essentielles pour l'Espagne

La présence dans ces territoires d'Afrique du Nord était fondamentale pour les prétentions expansionnistes de l'Espagne.

Pour l'Espagne, le contrôle de l'entrée de la mer Méditerranée par le détroit de Gibraltar était une priorité stratégique.

"Ceuta et Melilla sont devenues très précieuses en raison de leur proximité avec le continent et de leur capacité à contrôler le passage par le détroit de Gibraltar", explique à BBC Mundo l'historien Manuel Torres Soriano de l'université Pablo de Olavide à Séville, en Espagne.

Ceuta, située de l'autre côté du détroit et à seulement 14 kilomètres de la côte continentale, servait en quelque sorte de tête de pont pour les flux commerciaux et humains entre les deux rives.

"Melilla, en revanche, répondait au besoin d'un port et d'une base d'où soutenir la lutte contre la piraterie. C'était un énorme problème pour la sécurité de l'Espagne", ajoute M. Torres.

Depuis lors, et après cinq siècles de présence ininterrompue, l'Espagne considère ces deux villes comme faisant partie intégrante de son territoire.

"Aujourd'hui, avec une population stable, Ceuta et Melilla sont aussi espagnoles que n'importe quel autre territoire de la péninsule", affirme M. Torres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La position stratégique de Melilla était utile pour lutter contre la piraterie et protéger le commerce naval.

Lien militaire

Dans la première moitié du 20e siècle, la géographie stratégique de Ceuta et Melilla est à nouveau la clé des objectifs militaires de l'Espagne.

Entre 1912 et 1956, l'Espagne et la France étaient responsables d'un protectorat en Afrique du Nord qui comprenait une grande partie du Maroc actuel.

L'Espagne était responsable du nord et du sud du pays. Mais sont exclues de ce protectorat Ceuta et Melilla, qui conservent leur statut de territoires espagnols.

"Les deux villes sont devenues l'épicentre de l'administration coloniale espagnole dans l'actuel Maroc. Ils étaient la base administrative et militaire pour contrôler le protectorat", explique Torres.

Ce n'est pas un hasard si la guerre civile espagnole a éclaté en 1936 à la suite d'un soulèvement militaire à Melilla.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pendant des décennies, Ceuta et Melilla ont été la destination des troupes espagnoles. C'est là que s'est déroulé le soulèvement militaire qui a conduit à la guerre civile espagnole en 1936.

Là et à Ceuta, l'armée espagnole a envoyé ce qui était probablement ses meilleures troupes.

"Tout cela a influencé les garnisons stationnées ici à soutenir le soulèvement et à prendre la tête du déclenchement de la guerre civile", explique M. Torres.

La guerre civile espagnole se termine en 1939 par la victoire des troupes de Franco sur les républicains.

Le protectorat espagnol en Afrique du Nord n'a pris fin qu'en 1956, lorsque le Maroc a obtenu son indépendance et est devenu l'État que nous connaissons aujourd'hui. Une zone du sud a été cédée au Maroc en 1958.

Mais Ceuta et Melilla sont restées espagnoles.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Crise des migrants: l'Espagne de nouveau en première ligne

Pourquoi le Maroc les revendique comme siennes

Pratiquement depuis son indépendance, le Maroc a fréquemment demandé la fin de ce qu'il considère comme une occupation espagnole de Ceuta et Melilla.

Leurs revendications s'inscrivent dans le cadre de l'idée du Grand Maroc, selon laquelle les Marocains revendiquent la souveraineté sur ces zones et d'autres territoires d'Afrique du Nord, dont le Sahara occidental.

Mais lorsque le Maroc a présenté le cas de Ceuta et Melilla aux Nations unies en tant que territoires non autonomes en attente de décolonisation, il a été débouté.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Maroc revendique Ceuta et Melilla comme siennes, bien que lorsque l'Espagne les a conquises, le pays africain n'était pas constitué en État.

Samir Bennis, un analyste politique marocain, explique qu'après son indépendance de l'Espagne et de la France, le Maroc a agi de bonne foi, en supposant que la question de Ceuta et Melilla serait résolue à l'amiable à l'avenir.

Aujourd'hui, l'Espagne refuse catégoriquement toute négociation sur ces deux villes, insistant sur le fait qu'elles sont espagnoles depuis plus de cinq siècles et font partie intégrante de l'État espagnol.

Cependant, Bennis remet en question la position espagnole d'un point de vue historique.

"Pendant la majeure partie de l'histoire, ces deux enclaves n'ont pas été considérées comme deux villes espagnoles pleinement établies. Leur statut a varié entre les forteresses militaires et les presidios à ciel ouvert où les gens étaient envoyés pour purger des peines afin de les éloigner de la péninsule", a déclaré Bennis à la BBC.

Ce que dit le droit international

Les experts consultés par BBC Mundo affirment qu'il y a beaucoup de politique autour des revendications du Maroc sur Ceuta et Melilla et que ce n'est pas seulement une question juridique.

En fait, ces deux villes ne sont pas les seuls territoires qui ont opposé l'Espagne et le Maroc.

Près de la côte marocaine, l'Espagne contrôle également le rocher de Vélez de la Gomera, le rocher d'Al Hoceima, les îles Chafarinas et l'îlot de Perejil.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En juillet 2022, des manifestants marocains se sont tenus sur la côte marocaine devant l'îlot de Perejil avec une pancarte disant : "Nous exigeons la libération de Ceuta et Melilla et de tous les autres territoires marocains occupés".

Contrairement à Ceuta et Melilla, il n'y a pas de civils dans ces territoires. Vélez de la Gomera abrite une base militaire, mais aucune population civile.

"C'est très important. Il serait toujours plus facile pour le Maroc de revendiquer des territoires sans habitants que Ceuta et Melilla", déclare à BBC Mundo Jamie Trinidad, expert en droit international à l'université de Cambridge au Royaume-Uni.

"La défense juridique de l'Espagne est que ces territoires sont devenus espagnols bien avant que le Maroc ne devienne un État. Et, selon la loi, ces territoires ne sont pas considérés comme des colonies car ils sont parfaitement intégrés en tant qu'entités autonomes dans la constitution espagnole", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En vertu du droit international, il est très difficile pour Ceuta et Melilla de faire partie du Maroc.

"En termes juridiques, il est tout à fait clair que ces territoires sont espagnols. Il sera très difficile pour le Maroc de changer ce statut, même si je pense qu'il maintiendra ses revendications comme une stratégie politique", dit Trinidad.

L'universitaire estime que le Sahara occidental est beaucoup plus important pour le Maroc que ses revendications sur Ceuta et Melilla, et bien qu'ils aient le soutien d'organismes tels que l'Union africaine, ils sont plus une question émotionnelle parce qu'ils sont "les deux derniers territoires européens en Afrique continentale".

A quoi ressemble la vie à Ceuta et Melilla ?

En tant que villes autonomes, Ceuta et Melilla ont des compétences similaires à celles d'autres régions autonomes en Espagne, comme la Catalogne, le Pays basque et l'Andalousie. Mais leur régime est plutôt un hybride entre une municipalité locale et une communauté autonome.

"Ils ont un statut spécifique pour les deux villes qui n'est envisagé pour aucun autre territoire. Ils ont beaucoup plus de compétences qu'un conseil municipal, mais ils n'ont pas le niveau d'autonomie et de ressources que peut avoir une communauté autonome", explique M. Torres.

L'État espagnol reconnaît ainsi le caractère unique de ces deux villes et leur donne un poids politique beaucoup plus important que s'il s'agissait de simples municipalités.

Malgré l'origine marocaine d'un grand nombre de leurs habitants et le développement de l'islam, M. Torres explique que, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème généralisé d'identité nationale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les experts affirment qu'il n'y a pas de problème d'identité nationale à Ceuta et Melilla.

"En fait, les Espagnols de Ceuta et Melilla d'origine marocaine se sentent davantage réaffirmés dans leur identité espagnole par une situation de bien-être matériel et d'accès aux droits et libertés qu'ils n'ont pas de l'autre côté de la frontière", affirme M. Torres.

"Du point de vue de la majorité dans ces villes, les demandes du Maroc ont été ressenties comme une menace, et non comme quelque chose qui peut être considéré", ajoute-t-il.

Cependant, les deux villes se sentent parfois abandonnées par l'État espagnol. Toutes deux se classent parmi les deux dernières villes du pays en termes de richesse par habitant, selon les données de l'Institut national des statistiques.

Leur position particulière les rend très vulnérables à ce qui se passe au Maroc, et l'économie de leurs habitants dépend largement du commerce souterrain et de la contrebande qui circulent des deux côtés de la frontière depuis des décennies.

Ils constituent également le seul point d'entrée terrestre dans l'UE en provenance d'Afrique, ce qui en fait la cible de milliers de migrants chaque année.

Une situation qui, selon certains, a été utilisée par le Maroc comme une arme politique.

Crédit photo, Europa Press News Légende image, La clôture de Melilla est souvent utilisée par les migrants africains pour atteindre l'Europe.

Au printemps 2021, quelque 8 000 migrants ont traversé la frontière en une seule journée. À l'époque, on a supposé que les gardes marocains avaient fermé les yeux pour les laisser passer. L'incident a entraîné une grave crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc, incitant le gouvernement espagnol à envoyer des renforts à ses frontières.

Ces dernières années, en raison des tensions entre les deux pays, Ceuta et Melilla sont devenues un maillon inquiétant de la stabilité de l'Espagne.

En mars 2020, les frontières marocaines ont été fermées à ces deux villes en raison du coronavirus et n'ont été rouvertes que le 17 mai. Pendant les restrictions, l'économie de leurs voisins a souffert et leur dépendance à l'égard du pays africain est devenue encore plus évidente.

C'est pourquoi l'Observatoire de Ceuta et Melilla a demandé au gouvernement espagnol de prendre des mesures fortes pour changer le modèle économique de ces villes, réduire la dépendance vis-à-vis du Maroc et prévenir de futures crises.

"Melilla et Ceuta sont confrontées à une crise extraordinairement grave, aggravée par leur dépendance économique vis-à-vis du Maroc. Certains analystes prestigieux considèrent que, dans certaines circonstances, la non-durabilité de Melilla et Ceuta représente un risque pour les intérêts de l'Espagne", conclut l'un des rapports de l'Observatoire.

Une nouvelle phase ?

Avec la reconnaissance par l'Espagne, fin mars, du plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, les relations entre les deux pays ont pris un tournant considérable.

Cette région stratégique du nord-ouest de l'Afrique a été une colonie espagnole jusqu'en 1975 et est depuis lors en proie à un conflit sur son statut. D'une part, le peuple sahraoui demande à être un pays indépendant, et d'autre part, le Maroc considère que ce territoire lui appartient.

En 1991, les Nations unies ont créé la Minurso, une mission spéciale dont le but est d'organiser un référendum au cours duquel le peuple sahraoui pourrait choisir entre l'indépendance et l'adhésion au Maroc. Toutefois, à ce jour, il n'a pas été possible d'organiser le référendum.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'Espagne a rompu sa neutralité sur la situation dans le territoire, ce qui lui a valu des critiques internes et l'ouverture d'un autre imbroglio diplomatique avec l'Algérie, un rival historique du Maroc qui défend l'alternative sahraouie au conflit.

Crédit photo, Marcos del Mazo / Getty Légende image, La reconnaissance de la proposition d'autonomie du Maroc pour le Sahara Occidental a valu au gouvernement espagnol de Pedro Sánchez plusieurs critiques internes et externes.

La position de l'Espagne a entraîné une amélioration indéniable de ses relations avec le Maroc qui, pour beaucoup, pourrait également atténuer les revendications du Maroc sur Ceuta et Melilla.

Toutefois, Carlos Echeverría, directeur de l'Observatoire de Ceuta et Melilla et professeur de relations internationales à l'Université nationale d'enseignement à distance, estime que "cette situation ne change pas du tout".

"Bien que le message des autorités espagnoles aille dans la direction opposée, que le Maroc renonce à sa revendication de Ceuta et Melilla n'est écrit nulle part", déclare Echeverría à BBC Mundo.