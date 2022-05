Santé des femmes : les causes de l'infection urinaire, comment la prévenir et la traiter

Cristiane Martins

De Londres pour BBC News Brasil

il y a 25 minutes

Crédit photo, VladimirFLoyd

L'une des infections les plus courantes, surtout chez les femmes, l'infection des voies urinaires (ou infection urinaire) est associée à la bactérie "Escherichia coli" dans environ 8 cas sur 10, selon les données de la Société brésilienne d'urologie.

Mais les causes de ce problème de santé sont multiples, parmi lesquelles une hygiène insuffisante, les antécédents familiaux, la grossesse, les infections hospitalières, l'activité sexuelle et les maladies chroniques, comme le diabète.

L'infection urinaire peut toucher la vessie (on parle alors de cystite), l'urètre (urétrite) ou les reins (pyélonéphrite).

Parmi les symptômes, le principal est l'urgence urinaire (difficulté à contrôler), mais de nombreux patients sont asymptomatiques.

Les femmes sont les plus touchées : on estime que plus de 50% d'entre elles auront au moins un épisode d'infection urinaire au cours de leur vie.

C'est pourquoi, selon le National Institute for Health and Care Excellence, en Angleterre, ils doivent prêter attention à leurs antécédents familiaux, si leur mère a déjà présenté une infection de ce type, et à leurs propres antécédents de santé, comme des épisodes de cette infection dans l'enfance.

Au Royaume-Uni, les infections urinaires constituent l'infection hospitalière la plus fréquente pendant l'hospitalisation ou après la sortie de l'hôpital, représentant 23 % du total.

Au Brésil, ces infections correspondent à environ 35 à 45 % des infections dites liées aux soins de santé, presque toujours associées à l'utilisation d'un cathéter (équipement utilisé chez jusqu'à un quart des patients nécessitant une hospitalisation).

Cette infection peut être chronique ou aiguë, et peut même, dans des cas plus rares et extrêmes, tuer si elle n'est pas traitée correctement et évoluer vers une maladie rénale chronique grave, une insuffisance rénale ou une infection généralisée, par exemple.

Osvaldo Merege, président de la société brésilienne de néphrologie, explique à BBC News Brazil qu'il est important d'être vigilant en cas de rechute ou de récidive.

C'est-à-dire si le patient a eu une infection qui n'a pas été traitée correctement (comme l'arrêt prématuré de l'antibiotique) ou s'il a eu deux ou trois infections en un an. "Dans le deuxième cas, il est conseillé de faire une prophylaxie avec un antibiotique, avec une dose très faible, un quart de ce qui est normalement prescrit."

Crédit photo, Getty Images Légende image, On estime que plus de la moitié des femmes connaîtront au moins un épisode d'infection urinaire au cours de leur vie.

Selon les études, cette prophylaxie continue peut réduire jusqu'à 95 % la récurrence des infections. Mais il est bon de rappeler que le mauvais usage des antibiotiques - qu'il s'agisse d'excès, d'automédication ou d'arrêt avant la date prescrite - est la cause la plus importante de la résistance des micro-organismes, ce qui diminue les chances de traitement et peut aggraver la maladie.

De plus, selon le néphrologue, le fait d'uriner après les rapports sexuels est très important pour la prévention, surtout pour les femmes.

Mais pourquoi cette infection touche-t-elle davantage les femmes et les personnes âgées ? Évoluent-ils tous de la même manière et reçoivent-ils les mêmes traitements, même avec des causes différentes ? Existe-t-il d'autres formes de prévention ? Vous trouverez ci-dessous les réponses à ces questions et à d'autres doutes.

Qu'est-ce qu'une infection des voies urinaires (IVU) et quelles en sont les principales causes ?

Lorsque nous mangeons, les nutriments des aliments deviennent de l'énergie dans le corps, et les composants qui ne deviennent pas de l'énergie deviennent des déchets qui restent dans l'intestin et le sang. Les systèmes urinaire et rénal permettent d'éliminer l'urée (déchets liquides) et de maintenir l'eau, le potassium et le sodium. L'urée atteint les reins par la circulation sanguine et est éliminée avec l'eau et les autres déchets par l'urine.

Les tubes étroits qui relient les reins à la vessie sont les uretères qui transportent l'urine des reins vers la vessie. Pour ce faire, elles se contractent et se détendent sans s'arrêter, ce qui fait descendre l'urine. Elles le font toutes les 1 à 15 secondes, transportant de petites quantités d'urine. S'il reste arrêté ou revient, une infection peut se produire.

On estime qu'au moins 150 millions de personnes sont touchées par une infection urinaire chaque année.

Elle se produit lorsque, par exemple, un agent infectieux apparaît dans l'urine en une quantité supérieure à 100 000 unités formant des colonies bactériennes par millilitre d'urine. C'est ainsi que se caractérise une infection urinaire (IU), explique la Sociedade Brasileira de Nefrologia (Société brésilienne de néphrologie).

Comme mentionné ci-dessus, elle peut affecter la vessie (cystite), l'urètre (urétrite) ou les reins (pyélonéphrite). Elle est généralement liée à la bactérie Escherichia coli, qui vit habituellement dans l'intestin et peut être transportée vers le canal de l'urètre, la vessie et les reins de plusieurs manières.

Lesquelles ? L'une des plus courantes consiste à s'essuyer les parties intimes après avoir uriné ou déféqué, en faisant le mouvement de l'arrière vers l'avant et non de l'avant vers l'arrière.

Une autre peut se produire lors de rapports sexuels, car certaines bactéries provenant de la zone génitale ou anale peuvent pénétrer dans l'urètre. Cela peut se produire, par exemple, lorsque le pénis est introduit dans l'anus puis dans le vagin sans hygiène appropriée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'infection urinaire est associée à la bactérie Escherichia coli dans environ 8 cas sur 10.

Mais pas seulement : ce type d'infection est plus fréquent chez les femmes, principalement en raison de l'anatomie féminine : l'urètre des femmes est plus court et plus proche de l'anus, ce qui favorise l'incidence de ce type de maladie.

Or, selon le ministère brésilien de la santé, la croissance de la prostate, liée à l'avancée en âge des hommes, peut obstruer l'urètre et contribuer à la rétention d'urine dans la vessie, entraînant une cystite.

Il est également possible que la bactérie atteigne la vessie et les reins en remontant l'urètre ou par la circulation sanguine dans le cas des personnes immunodéprimées, ainsi que par l'utilisation d'un cathéter dans la vessie et dans certains types d'interventions chirurgicales.

"L'infection urinaire chez la femme est généralement ascendante. C'est-à-dire qu'il infecte d'abord l'urètre, la vessie et ensuite il peut remonter, monter vers les reins. Chez les hommes, il s'agit généralement d'une infection par le sang, hématogène, et non par voie ascendante de manière générale", explique José Carlos Truzzi, spécialiste en urologie de l'Université fédérale de São Paulo (Unifesp).

Il explique que l'infection des voies urinaires, contrairement à des maladies comme la syphilis, n'est pas une infection sexuellement transmissible (IST).

"Ils sont causés par les propres bactéries de la personne. Elle peut même avoir été facilitée par des rapports sexuels, mais elle n'est pas transmise par des rapports sexuels. En général, il s'agit de bactéries intestinales qui finissent par avoir comme caractéristique une affinité pour les voies urinaires. Et lorsqu'ils parviennent à atteindre les voies urinaires, ils finissent par provoquer une infection.

Merege, de la Société brésilienne de néphrologie, nous rappelle qu'un autre élément qui favorise grandement l'apparition de ce type d'infection est la présence de corps étrangers, tels que des pierres et des sondes. "Mais beaucoup de femmes, surtout les plus jeunes, ont une infection urinaire sans avoir de cause apparente".

La période de gestation contribue également à l'incidence, en raison des modifications qui se produisent dans le corps de la femme. Selon les experts, pendant la grossesse, il peut y avoir une augmentation des bactéries dans cette région, une altération de la flore vaginale.

Après le premier épisode d'infection urinaire, environ 24 % des jeunes femmes connaîtront une récidive dans un délai de 6 mois, et environ 3 % auront des infections récurrentes.

L'augmentation de l'âge amplifie la prévalence, par exemple, les femmes de plus de 65 ans, en période post-ménopausique, peuvent avoir une incidence double de celle observée chez les femmes plus jeunes.

"Cela s'explique par une privation hormonale, une diminution de la production de l'hormone féminine œstrogène, qui permet de maintenir les caractéristiques du bon fonctionnement de la fonction vaginale et par conséquent de diminuer les chances que des bactéries s'y développent. Avec le retrait ou la privation de cette hormone, la personne devient plus sensible, et ces bactéries sont plus susceptibles de se développer en une infection urinaire", explique Truzzi, de l'Unifesp.

Selon lui, le vieillissement lui-même est également un facteur car la réponse immunitaire est "beaucoup plus limitée, sans compter les altérations structurelles de l'appareil urinaire lui-même, qui peuvent en quelque sorte faciliter l'apparition de ces infections".

Quels sont les principaux symptômes de l'infection urinaire ?

Comme nous l'avons dit plus haut, un certain nombre de symptômes sont associés à l'infection urinaire, mais le plus courant d'entre eux est l'urgence urinaire, une irritation et une contraction des parois de la vessie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'un des principaux symptômes est la difficulté à contrôler la miction, mais de nombreux patients sont asymptomatiques.

Selon le système de santé britannique (NHS), cette infection peut également présenter des symptômes tels que la dysurie, qui est une douleur ou une sensation de brûlure lors de la miction, et la nycturie, qui est le besoin d'uriner plus que d'habitude pendant la nuit.

Il existe également d'autres signes possibles, tels que des douleurs dans la partie inférieure de la vessie, une modification de la couleur et de l'odeur de l'urine, de la fièvre, une sensation de chaleur, des frissons, des douleurs dans le bas-ventre ou dans le dos, du sang dans l'urine (dans les cas les plus graves) et une quantité réduite d'urine à chaque fois que vous allez aux toilettes.

Mais l'infection urinaire n'est pas toujours accompagnée de symptômes. Les patients diabétiques, par exemple, peuvent ne présenter aucun signe d'infection.

Il existe également des variations en fonction de l'âge. Selon le NHS, les enfants peuvent se sentir mal, uriner au lit la nuit, et les bébés peuvent être un peu mal à l'aise et irritables. Les deux groupes d'âge peuvent connaître une diminution de l'appétit et une faiblesse.

Les femmes ménopausées et âgées peuvent souffrir d'incontinence urinaire (perte involontaire d'urine), de vaginite atrophique (atrophie vaginale) et de cystocèle (vessie basse). Les personnes âgées peuvent également présenter des changements comportementaux, tels que l'agitation et la confusion.

Merege, de la Société brésilienne de néphrologie, explique que les femmes d'un âge avancé peuvent être confrontées à un tableau de "bactériurie asymptomatique", c'est-à-dire que les bactéries restent dans l'urine, entraînent un résultat positif lors d'un examen de culture, mais la patiente ne ressent rien et n'a aucun symptôme, à l'exception de l'odeur désagréable de l'urine.

"Ce phénomène est très lié à l'expression populaire "vessie tombée". Parfois, avec l'âge, la vessie d'une femme peut s'abaisser et modifier l'angle de l'urètre. Elle a ensuite ce qu'on appelle une incontinence urinaire d'effort. L'incontinence urinaire consiste à perdre de l'urine, mais dans ce cas, elle n'est pas perdue tout le temps, mais lorsqu'on tousse, éternue, porte du poids et fait un effort plus important. Elle ne peut pas le retenir et elle le perd, mais seulement un peu et ça revient. Il y a toujours un reflux et le vagin de la femme finit par être contaminé.

Quels sont les traitements possibles ?

Comme pour d'autres maladies, la chose la plus recommandée et la plus importante est qu'un patient présentant les symptômes énumérés ci-dessus soit évalué par un professionnel de la santé spécialisé.

La prise de médicaments sans l'avis d'un médecin ou d'autres professionnels, tels que les pharmaciens et les infirmières, comporte des risques sérieux et peut aggraver la maladie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le traitement consiste généralement en des antibiotiques prescrits par le médecin.

D'une manière générale, la probabilité de guérison d'une infection urinaire est élevée, indique le ministère brésilien de la santé.

Merege, de la Société brésilienne de néphrologie, explique qu'en général, le traitement se fait à l'aide d'antibiotiques, qui doivent être pris exactement pendant la durée prescrite par le médecin - sinon, la bactérie peut persister dans l'organisme.

Mais le traitement sera défini en fonction du degré de l'infection. Dans certains cas plus légers, par exemple, le système immunitaire de l'organisme est capable de combattre lui-même les bactéries envahissantes.

Il est possible que l'antibiotique ne fonctionne pas chez certaines femmes, ou même que la bactérie ne soit pas détectée lors des tests.

Dans ce cas, il est nécessaire de rechercher l'existence d'une infection de longue durée de la vessie. Les infections chroniques peuvent être liées à un risque plus élevé de cancer de la vessie si le patient a plus de 60 ans.

Selon le NHS, un traitement possible pour les femmes qui ont traversé la ménopause est l'utilisation de crèmes vaginales à base d'œstrogènes.

En outre, l'approche peut être étendue en fonction des causes impliquées dans l'infection urinaire. "Par exemple, s'il y a un calcul qui obstrue les voies urinaires, un calcul dans l'uretère, le canal qui relie la vessie au rein, vous donnez l'antibiotique pour l'infection, mais vous devez aussi déboucher le canal", explique Merege.

Comme il s'agit d'une infection courante chez les femmes, la prescription d'antimicrobiens suscite une certaine appréhension en raison de la sensibilité réduite des bactéries (due à l'excès d'antibiotiques).

Est-il possible de prévenir les infections urinaires ?

Outre une hygiène adéquate, l'utilisation prophylactique d'antibiotiques et les précautions à prendre pendant l'activité sexuelle mentionnées ci-dessus, le ministère brésilien de la santé indique qu'il est important de boire beaucoup d'eau, d'uriner fréquemment (en évitant de retenir l'urine dans la vessie) et d'éviter la consommation de substances susceptibles d'irriter les voies urinaires, comme la caféine, certaines épices, le tabac et l'alcool.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Boire beaucoup d'eau est l'une des recommandations pour éviter les infections urinaires.

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommandent d'uriner après un rapport sexuel, car cela permet d'éliminer les bactéries. Mais il n'y a toujours pas de consensus entre les experts à ce sujet.

M. Truzzi, de l'Unifesp, explique que dans certains cas, l'ingestion de canneberge sous forme de jus, de capsule, de poudre ou du fruit lui-même peut être recommandée. "Pour que la bactérie provoque une infection, elle doit adhérer à la paroi de la vessie, sinon elle flotte dans l'urine. Lorsqu'il adhère, il va coloniser cette région et, par conséquent, il va provoquer l'infection. Le problème est que tout le monde ne réagit pas aussi bien à l'utilisation de la canneberge."

Il est important de préciser que la canneberge ne fonctionne pas dans la phase aiguë, lorsque l'infection s'est installée. En d'autres termes, il peut être efficace en tant que prévention pour les personnes qui ont tendance à avoir des infections urinaires récurrentes (trois infections ou plus par an), mais pas en tant que traitement. Quoi qu'il en soit, il n'existe toujours pas de consensus scientifique sur l'efficacité préventive de la canneberge.

Il est également recommandé aux femmes menstruées de changer leurs serviettes hygiéniques plus souvent et d'éviter les vêtements serrés, car ils peuvent retenir la chaleur et l'humidité, ce qui contribue à la prolifération des bactéries.

Les femmes enceintes, en revanche, doivent effectuer un dépistage bactérien dans leur urine au moins deux fois au cours des neuf mois, même en l'absence de symptômes. En général, les professionnels de la santé demandent un test de culture d'urine chez les femmes enceintes, chez celles qui présentent une infection urinaire récurrente (trois fois ou plus par an) ou une suspicion de pyélonéphrite (infection des reins), et dans les cas atypiques.

Merege, de la Sociedade Brasileira de Nefrologia, rappelle également l'importance des examens d'imagerie chez les jeunes garçons souffrant d'une infection urinaire, en raison de la possibilité de malformation de la valve postérieure de l'urètre. Ce tableau peut conduire à une obstruction de l'urètre, avec une urine plus ou moins "arrêtée", favorisant l'infection.