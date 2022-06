Santé mentale : le lien entre le syndrome de l'imposteur et l'épuisement professionnel

Par Anna Jones

BBC Worklife

il y a 40 minutes

Avoir l'impression d'être mauvais dans son travail est misérable. Pire encore, il est également plus susceptible de conduire à l'épuisement professionnel ou Burn out.

"Les gens ont l'air de penser que je m'en sors bien, mais je ne pense vraiment pas que ce soit le cas", déclare Fiona, un cadre supérieur d'une quarantaine d'années, travaillant dans le secteur de la construction au Royaume-Uni.

"Vous pensez toujours que vous pourriez faire mieux et que les gens doivent douter de vous".

Fiona, à qui l'on a accordé l'anonymat pour protéger sa réputation professionnelle, a passé sa carrière à lutter contre le syndrome de l'imposteur : la peur de ne pas vraiment mériter son succès.

"Malgré le fait que je sois arrivée au poste que j'occupe, je ne crois toujours pas en moi. Les autres semblent le faire, mais je ne pense pas que ce soit justifié", dit-elle.

Le stress de se remettre constamment en question a été aggravé par les angoisses de la pandémie et la pression du travail à distance, laissant Fiona se sentir "épuisée au quotidien".

Aujourd'hui, face à la forte demande dans son secteur, elle a l'impression de présenter tous les symptômes de l'épuisement professionnel.

Elle se sent épuisée sur le plan émotionnel et a commencé à "remettre en question l'intérêt du travail" et la valeur qu'elle apporte "lorsque d'autres personnes font le travail tellement mieux".

Le syndrome de l'imposteur est un problème connu chez les professionnels.

Mais les chercheurs s'intéressent de plus en plus au lien que Fiona a constaté entre le syndrome de l'imposteur et cet autre malaise professionnel moderne : l'épuisement professionnel.

Alors que le lieu de travail traverse une période de changement rapide, comprendre comment ces deux conditions s'alimentent l'une l'autre - et ce qui peut être fait pour éviter qu'elles ne déstabilisent les carrières - sera essentiel pour le bien-être et la fidélisation des employés.

Un lien insidieux

Le syndrome de l'imposteur (SI) - également appelé phénomène de l'imposteur - se manifeste différemment selon les personnes, mais laisse généralement une personne avec la conviction inébranlable qu'elle est une imposture intellectuelle, malgré toutes les preuves du contraire.

Les personnes atteintes de SI ont souvent l'impression qu'elles doivent se surmener et se surpasser dans leurs projets pour éviter d'être démasquées.

Bien qu'elles puissent être très performantes, elles peuvent éviter de relever des défis pour ne pas échouer publiquement.

Elles attribuent leur succès à la chance ou à un travail acharné, plutôt qu'à leurs capacités, et craignent que cela ne leur donne d'autres occasions de trébucher.

Des études suggèrent que jusqu'à 70 % des personnes ont été victimes du syndrome de l'imposteur au travail à un moment ou à un autre.

Si certaines recherches suggèrent que le SI peut parfois aider à motiver les gens à réussir, il existe également de nombreuses preuves que le stress qu'il génère peut être si épuisant qu'il exerce une pression intense sur la santé mentale.

Une étude de 2016, par exemple, a montré que les étudiants en médecine américains ayant un sentiment d'imposture avaient également tendance à présenter "des niveaux accrus d'épuisement, d'épuisement émotionnel, de cynisme et de dépersonnalisation", des symptômes très proches de la définition de l'épuisement professionnel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Et une récente enquête internationale menée auprès de 10 000 travailleurs du savoir par la plateforme de gestion du travail Asana, basée aux États-Unis, a montré que 42 % d'entre eux pensaient avoir connu à la fois le SI et l'épuisement professionnel.

"Lorsque vous voyez une personne qui souffre du syndrome de l'imposteur, elle est plus susceptible de s'épuiser. Et les personnes épuisées sont plus susceptibles de souffrir du syndrome de l'imposteur", explique le Dr Sahar Yousef, neuroscientifique cognitive qui étudie la productivité au travail à la Haas School of Business de l'UC Berkeley, en Californie, et qui a participé à cette étude.

Selon le Dr Yousef, il est important de noter que l'enquête s'est appuyée sur l'évaluation par les personnes concernées de leur propre épuisement professionnel, un syndrome clinique grave dont la guérison peut prendre des mois.

Mais même si certaines personnes peuvent être trop promptes à s'étiqueter comme étant épuisées plutôt que très fatiguées et stressées, il est remarquable que tant de personnes se soient identifiées aux deux syndromes en même temps.

Selon M. Yousef, la raison pour laquelle les deux syndromes se chevauchent de plus en plus n'est pas tout à fait claire d'un point de vue scientifique, mais l'un des facteurs clés est que le SI se manifeste de manière similaire à la troisième dimension du burnout, telle que définie par l'OMS : le "sentiment d'inefficacité professionnelle".

Comme le constate Fiona, lorsqu'une personne est en situation d'épuisement professionnel, "vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, ce n'est pas suffisant. Vous êtes la personne inefficace de votre équipe", dit Yousef.

Cela ressemble beaucoup à la définition du syndrome de l'imposteur, dit-elle.

Les tendances perfectionnistes d'une personne atteinte du SI peuvent rendre chaque interaction extrêmement stressante, dit-elle.

L'épuisement peut alors s'installer après "des centaines, voire des milliers, de cycles de stress inachevés", où la personne n'a jamais la possibilité de se remettre mentalement des moments de pression.

Clare Josa, fondatrice d'une société de conseil en SI et auteure de Ditching Imposter Syndrome, affirme qu'elle voit un lien évident entre le SI et l'épuisement professionnel, qu'elle attribue à "l'enclenchement du mécanisme de lutte, de fuite ou de gel du corps".

L'étude qu'elle a récemment menée pendant un an auprès de 2 000 travailleurs au Royaume-Uni et aux États-Unis a révélé que 62 % des personnes se débattaient quotidiennement avec des sentiments du sentiment du syndrome de l'imposteur et que 18 % se décrivaient comme étant "à genoux" à cause du stress.

Sur la base de leurs réponses à une série de questions d'évaluation, 34 % des répondants ont été jugés à haut risque d'épuisement imminent. Elle en a conclu que le SI est "l'un des principaux facteurs permettant de prédire si une personne risque de s'épuiser ou non".

Mme Josa pense que cette corrélation est due en grande partie aux tactiques que les gens développent pour compenser ou masquer leur imposture, par exemple en acceptant un travail pour lequel ils n'ont pas le temps afin d'être approuvés, ou en évitant une promotion par crainte d'être exposés.

Comme l'a dit un participant à sa recherche : "J'ai l'impression que si je suis sous les projecteurs, tout le monde verra si je fais une erreur. Alors je fais de mon mieux pour ne pas y aller".

Quelqu'un qui est ainsi "câblé pour chercher les menaces" verra rapidement que cela affecte son bien-être, le poussant vers l'épuisement professionnel, dit Clare Josa.

La prévention est la clé

Actuellement, selon Anne Raimondi, COO et responsable des affaires chez Asana, leurs recherches montrent que ce sont les travailleurs de la génération Z qui sont les plus susceptibles de dire qu'ils luttent à la fois contre le syndrome de l'imposteur et le burnout.

Elle attribue ce phénomène aux difficultés uniques que rencontrent les jeunes pour lancer leur carrière pendant la pandémie.

Incapables d'observer leurs collègues en personne et de s'adapter à la dynamique du lieu de travail, sans frontières claires entre le travail et la vie privée, et sans les "moments de retour d'information et de réassurance" qui sont essentiels à la construction de la confiance professionnelle.

Elle explique qu'il est facile de voir comment le personnel junior pourrait commencer à sentir qu'il n'est pas à sa place dans son rôle et devenir dépassé.

Selon Mme Josa, si les jeunes travailleurs parlent davantage de leurs difficultés, les générations plus âgées en souffrent également.

L'un des principaux déclencheurs du syndrome de l'imposteur qu'elle a identifiés est la ménopause pour les femmes, ou pour les hommes promus à des postes supérieurs.

Les mères qui travaillent, quant à elles, constituent un groupe à haut risque de SI et d'épuisement professionnel, ajoute-t-elle.

Un certain nombre de recherches suggèrent également que les personnes issues de minorités peuvent être plus touchées.

Le Dr Kelly Cawcutt, du Centre médical de l'Université du Nebraska, explique que le syndrome de l'imposteur est depuis longtemps considéré comme un facteur d'épuisement professionnel chez les professionnels de la santé.

Mais ses recherches suggèrent que "des préjugés bien ancrés et un manque de diversité" dans la profession peuvent signifier que les groupes sous-représentés et les minorités ethniques sont particulièrement touchés.

Les médecins noirs, par exemple, sont connus pour être confrontés à un risque plus élevé d'épuisement professionnel, en partie à cause du stress lié à la discrimination.

"Si l'on nous dit que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents ou que nous n'avons pas notre place - ou si l'on nous fait ressentir cela par le biais de microagressions - ces préjugés extrinsèques peuvent être internalisés", explique-t-elle, alimentant à la fois l'imposture et, à plus long terme, le burnout.

"Bien que de nombreux efforts soient déployés pour remédier à ce problème, ces préjugés existent toujours", explique Mme Cawcutt, créant ce que ses recherches appellent un "cycle négatif important" pour l'individu.

Selon elle, cela montre l'importance de traiter les SI et l'épuisement professionnel - ainsi que les préjugés profondément ancrés - non pas comme des problèmes isolés, mais comme des phénomènes liés qui, pour être résolus, doivent être traités ensemble.

Clare Josa explique qu'en ce qui concerne l'individu, le point de départ consiste à s'attaquer au syndrome de l'imposteur en modifiant la réponse du cerveau au stress, "afin d'éviter le déclenchement inconscient de la réaction de lutte, de fuite et de congélation".

Mais pour résoudre le problème de la spirale du SI vers l'épuisement professionnel, elle affirme que les entreprises doivent faire davantage pour s'attaquer aux cultures où "tout est devenu une urgence", et où les gens se sentent obligés de surpasser leurs performances et de serrer les dents dans l'adversité plutôt que d'être honnêtes sur leur bien-être.

Yousef et Raimondi s'accordent à dire qu'il est essentiel d'encourager les travailleurs à établir des limites cognitives autour de leur travail afin qu'ils aient le temps de se ressourcer mentalement après des périodes de stress, et de briser ainsi les cycles du stress.

Selon M. Yousef, les jeunes travailleurs ont besoin d'aide pour s'engager auprès de mentors au travail afin d'apprendre à s'intégrer, ce qui leur permettra d'éviter très tôt les sentiments d'imposture.

"La prévention devrait être la clé ici", dit-elle. "J'adorerais que nous sensibilisions nos enfants, même dès le lycée, à ce qui se passe quand on est surmené."

Mais pour des personnes comme Fiona, résoudre le problème est plus facile à dire qu'à faire. Son médecin lui a conseillé de prendre un congé, mais elle a peur de décevoir son équipe ou de prouver à elle-même et aux autres que "j'ai été promue au-dessus de mon grade".

Au lieu de cela, elle se bat chaque jour pour "se frayer un chemin dans la mélasse du travail", enviant les personnes qui semblent s'en sortir.