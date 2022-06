Hypnose clinique : le pouvoir thérapeutique de l'hypnose

Martha Henriques

BBC Future

il y a une heure

Crédit photo, Emmanuel Lafont/BBC

Quand on a dit à David Spiegel que son prochain patient l'attendait, il n'a pas eu besoin de demander le numéro de la chambre. Il pouvait entendre sa respiration sifflante depuis la moitié du couloir.

En entrant dans la chambre de la patiente, il a vu une jeune fille de 16 ans aux cheveux roux, assise à la verticale dans le lit, les jointures blanches, en pleine crise d'asthme. À ses côtés, sa mère pleure. C'était la troisième fois que la jeune fille était hospitalisée pour asthme en autant de mois.

En 1970, Spiegel est étudiant en médecine et effectue un stage en pédiatrie à l'hôpital pour enfants de Boston, dans le Massachusetts (États-Unis). Dans le cadre de sa formation, il suivait également un cours d'hypnose clinique.

L'équipe médicale de la jeune patiente asthmatique avait déjà essayé de dilater ses voies respiratoires par des injections d'adrénaline. Après deux injections, la crise de la jeune fille ne se calmait pas. Spiegel ne savait pas quoi faire d'autre. "Voulez-vous apprendre un exercice de respiration ?" lui a-t-il demandé.

Elle a acquiescé, et c'est ainsi que Spiegel a hypnotisé sa première patiente. Une fois la jeune fille entrée dans l'état de transe caractéristique de l'hypnose, Spiegel était prêt à faire une suggestion - le "principe actif" du traitement hypnotique, généralement une déclaration soigneusement formulée qui produira une réponse involontaire. Mais alors que la jeune fille était assise dans son lit, calme et concentrée, Spiegel s'est demandé quelle suggestion il devait faire. Ils n'en étaient pas encore à l'asthme dans son cours d'hypnose.

"Alors j'ai trouvé quelque chose", me dit Spiegel, en se remémorant l'affaire. "J'ai dit : 'Chaque respiration sera un peu plus profonde et un peu plus facile'."

L'improvisation a fonctionné. En cinq minutes, la respiration sifflante de la patiente s'était arrêtée et elle était allongée dans son lit, respirant confortablement. Sa mère ne pleurait plus.

Cette rencontre a été formatrice pour le médecin et la patiente. La jeune fille a grandi et a suivi une formation d'inhalothérapeute, tandis que Spiegel a entamé une carrière dans l'hypnose clinique. Au cours des 50 années suivantes, il a fondé le Centre de médecine intégrative de l'université de Stanford et a hypnotisé plus de 7 000 patients.

À première vue, l'hypnose semble être l'un de ces phénomènes psychologiques qui ne devraient pas fonctionner. Ce qui la rend si intéressante, c'est qu'elle fonctionne souvent. Entrer dans un état hypnotique, se concentrer intensément et écouter une suggestion suffit, pour beaucoup de gens, à faire de cette suggestion une réalité.

Lorsqu'on dit à une personne hypnotisable que son bras va commencer à bouger comme s'il était tout seul, il le fait. Lorsqu'elle entend que ses doigts entrelacés seront impossibles à séparer, c'est comme s'ils étaient maintenus ensemble avec de la colle. Et quand on leur dit qu'ils ne se reconnaîtront pas dans un miroir, ils verront un étranger vaguement familier imitant leurs mouvements à travers une vitre.

Si l'on suggère que la douleur chronique s'atténue ou que l'anxiété disparaît progressivement, l'hypnose devient un outil thérapeutique précieux. Un nombre croissant de preuves suggère que l'hypnose est efficace pour de nombreuses personnes souffrant de douleur, d'anxiété, de trouble du stress post-traumatique, d'un travail et d'un accouchement stressants, du syndrome du côlon irritable et d'autres troubles. Pour certaines de ces affections, l'hypnose surpasse les traitements standard en termes de coût, d'efficacité et d'effets secondaires.

Mais malgré des décennies de recherche sur sa valeur thérapeutique et une compréhension croissante de son mécanisme dans le cerveau, l'adoption de l'hypnose clinique a été remarquablement lente. Cela s'explique en grande partie par l'idée fausse et répandue que l'hypnose n'est guère plus qu'un tour de magie.

"L'hypnose est toujours considérée comme bizarre", explique M. Spiegel. "Les gens disent soit que c'est inutile, soit que c'est dangereux, et rien entre les deux. Les deux sont faux."

Des débuts mesmériques

Des pratiques rappelant l'hypnose existent dans de nombreuses cultures du monde entier depuis des siècles. De la transe dans les pratiques de guérison traditionnelles d'Afrique australe au chamanisme de Sibérie, de Corée et du Japon, en passant par la médecine amérindienne d'Amérique du Nord, de nombreuses pratiques exploitent la capacité du corps à entrer dans un état d'hypnose.

Apparue un peu plus tard en Europe et en Amérique du Nord, l'origine de la version occidentale de l'hypnose remonte à la fin du XVIIIe siècle. En 1775, le médecin allemand Franz Mesmer a popularisé la théorie du magnétisme animal. Mesmer pensait qu'un fluide magnétique invisible circulait dans le corps humain, influençant notre santé et notre comportement.

Mesmer s'est donné pour tâche de manipuler ce fluide, affinant une technique qui est devenue connue sous le nom de "mesmérisme". Exerçant sa profession de médecin dans l'Empire des Habsbourg, puis à Paris, il a constaté que lorsqu'il soutenait le regard d'un patient et se concentrait intensément sur lui, en faisant parfois des mouvements tels que passer sa main de l'épaule au bras, il obtenait des résultats thérapeutiques. Il est rapidement devenu célèbre pour son invention, et excentrique avec elle - à Paris, ses salons étaient "sombres et suggestifs, avec des rideaux tirés, des tapis épais et des décorations murales astrologiques", écrit Jessica Riskin, professeur associé d'histoire à l'université de Stanford. "Mesmer lui-même s'habillait de manière impressionnante dans une robe de taffetas lilas".

Malgré la popularité de Mesmer, le magnétisme animal est rapidement tombé en désuétude, mais le phénomène que Mesmer avait exploré a gagné du terrain au XIXe siècle sous un nouveau nom : l'hypnose. Une série d'illustres médecins ont développé des théories successives sur sa nature - éloignant l'hypnose de ses origines mesmériques. La figure fondatrice de la psychothérapie occidentale, Sigmund Freud, a fait certaines de ses analyses les plus connues en se basant sur les rapports de cas de patients tels que "Anna O" (Bertha Pappenheim, une féministe juive autrichienne), que Josef Breuer, collaborateur de Freud, a traité par hypnose de 1880 à 1982. Plus tard, Freud se détourna de l'hypnose en faveur de sa technique de "libre association", mais pas avant que la thérapie hypnotique n'ait façonné les fondements de la psychothérapie occidentale.

Alors que les médecins exploraient le potentiel thérapeutique de l'hypnose, celle-ci se forgeait également une réputation plus éclatante sur la scène. D'infâmes hypnotiseurs populaires parcouraient l'Europe, suggérant à leurs participants de se faire passer pour un poulet, de devenir raide comme une planche ou d'assister à une apparition de la Vierge Marie.

Le débat public sur l'hypnose s'est intensifié dans les années 1880, jusqu'à ce que certains pays commencent à promulguer des lois pour réglementer son utilisation. Les inquiétudes concernant les effets de l'hypnose ont atteint leur paroxysme à l'approche du début du siècle. En septembre 1894, Ella Salamon, 22 ans, est morte après avoir été hypnotisée par un occultiste dans un château hongrois isolé. L'histoire a fait le tour de la communauté médicale et de la presse populaire en Europe et en Amérique du Nord.

Trois mois plus tard, en Allemagne, la baronne Hedwig von Zedlitz und Neukirch, qui cherchait à se faire soigner pour des douleurs d'estomac et des maux de tête, a rencontré un "guérisseur magnétique" nommé Czesław Czyński. Ce dernier aurait utilisé l'hypnose pour séduire la baronne au cours de plusieurs séances, aboutissant à un mariage blanc qui a semé la consternation dans l'aristocratie allemande. (La baronne a soutenu pendant de nombreux mois qu'elle était réellement amoureuse de Czyński, qui avait des yeux séduisants, une chevelure luxuriante et des dents blanches). La même année, l'hypnotiseur fictif Svengali est né dans le roman à succès Trilby, de George du Maurier. Le public a dévoré le livre en même temps que les reportages sur l'affaire Czyński, dont on disait qu'elle présentait d'étranges parallèles.

Des scandales comme ceux-ci ont alimenté les efforts des médecins pour se distancer des hypnotiseurs de scène et des occultistes, et légitimer leur propre travail. De nombreux médecins ont affirmé que l'hypnose ne devait pas être pratiquée par des non-professionnels.

Plus d'un siècle plus tard, cette tension n'est toujours pas résolue. Beaucoup de chercheurs universitaires et de praticiens cliniques à qui j'ai parlé maintiennent que l'hypnose profane est risquée, et sa réputation a entravé l'adoption plus large de l'hypnose en médecine. Mais grâce à une littérature de plus en plus abondante sur son efficacité clinique et à de nouvelles connaissances sur son mécanisme dans le cerveau, les chercheurs et les cliniciens travaillent dur pour réhabiliter l'hypnose.

L'héritage des expériences excentriques de Mesmer est un éventail kaléidoscopique de recherches - des expériences libres du milieu du 20e siècle mêlant hypnotisme, acide concentré et serpents, aux études publiées dans les meilleures revues médicales sur l'hypnose comme moyen puissant de soulager la douleur sans médicaments. Avant de passer tout cela en revue, je décide que ce serait une bonne idée d'aller expérimenter l'hypnose par moi-même.

En approchant du bureau du neuroscientifique cognitif Devin Terhune à Goldsmiths, Université de Londres, un lundi après-midi, je suis nerveux pour deux raisons.

Premièrement, je n'ai jamais été hypnotisé auparavant et, bien que j'aie déjà parlé à plusieurs chercheurs et cliniciens, le fait de connaître un peu la théorie ne me prépare pas à la réalité. Certaines personnes rapportent des expériences profondes pendant l'hypnose, allant d'expériences hors du corps à des hallucinations. Ensuite, il y a une chance que ce soit exactement le contraire qui se produise, et que je reste assis les yeux fermés pendant 20 minutes, sans répondre à aucune suggestion hypnotique.

Seuls 10 à 15 % de la population sont considérés comme "hautement hypnotisables", ce qui signifie qu'ils répondent à la majorité des suggestions. Connu dans la communauté de l'hypnose sous le nom de "highs", ce groupe vit des expériences fortes, parfois profondes, pendant l'hypnose. La majorité de la population, en revanche, a une réaction plus modérée. Ces individus moyennement hypnotisables peuvent répondre à quelques suggestions hypnotiques, mais échouent aux tests plus difficiles. Les 10 à 15 % restants sont connus sous le nom de "faibles". Un faible peut répondre à quelques suggestions faciles, voire à aucune.

Qu'il soit élevé ou faible, les recherches montrent que vous restez fidèle à votre niveau d'hypnotisabilité tout au long de votre vie. Une étude menée en 1989 à l'université de Stanford a testé l'hypnotisabilité de 50 étudiants en première année de psychologie et les a retestés 25 ans plus tard. Les anciens camarades de classe avaient des scores remarquablement stables au fil des ans, plus stables même que d'autres différences individuelles comme l'intelligence.

Ce qui se cache derrière cette caractéristique est encore un domaine de recherche émergent. Certains indices laissent penser que les niveaux de dopamine, un neurotransmetteur (messager chimique) dans le cerveau, sont liés à l'hypnotisabilité. Des études préliminaires ont mis en évidence un gène appelé COMT, qui est impliqué dans le métabolisme de la dopamine, mais les résultats ont été mitigés et une image génétique claire n'a pas encore émergé.

Un autre neurotransmetteur, l'acide gamma-aminobutyrique (GABA), a également été lié à l'hypnotisabilité. Dans une étude menée à Stanford par Spiegel, Danielle DeSouza et leurs collègues, les chercheurs ont constaté que les personnes très hypnotisables présentaient des niveaux plus élevés de GABA, un neurotransmetteur, dans une partie du cerveau considérée comme étroitement liée à l'hypnose. Cette région du cerveau, le cortex cingulaire antérieur, est impliquée, entre autres, dans le contrôle cognitif et la volition. Le GABA a un effet inhibiteur sur les cellules du cerveau, ce qui a conduit DeSouza et Spiegel à suggérer qu'une plus grande quantité de GABA dans cette région du cerveau pourrait aider les personnes élevées à se glisser plus facilement dans un état hypnotique.

Il existe également certains indicateurs de traits de personnalité liés à l'hypnotisabilité - mais pas au niveau des "cinq grands" : les highs et les lows peuvent être extravertis ou introvertis, agréables ou désagréables, névrosés ou émotionnellement stables, ouverts ou fermés aux nouvelles expériences, consciencieux ou très désorganisés. Cependant, certaines caractéristiques plus subtiles se retrouvent plus souvent chez les "highs", comme le fait d'être plus imaginatif, plus sensible aux indices environnementaux ou prédisposé à l'autotranscendance, explique Terhune.

Anecdotiquement, les chercheurs en hypnotisme à qui j'ai parlé décrivent quelques traits qu'ils observent souvent chez les "highs". Ce sont les personnes qui sont tellement absorbées par un livre qu'elles perdent la notion de ce qui les entoure, ou qui crient à tue-tête lorsqu'elles ont peur au cinéma.

En me rendant au bureau de Terhune, je me souviens de la fois où je suis arrivée en retard à un nouveau travail après avoir pris le métro de la largeur de Londres dans la mauvaise direction alors que j'étais plongée dans The Power de Naomi Alderman. Je considère le fait que j'évite tout ce qui est un tant soit peu effrayant au cinéma, depuis que j'ai poussé un cri à glacer le sang pendant le terrifiant Harry Potter et la Chambre des Secrets.

Je me demande si je ne suis pas hypnotisable après tout.

Réponse involontaire

Perché sur le canapé gris du bureau de Terhune, un grand coussin est positionné comme s'il était prêt à soutenir la tête de quelqu'un qui se sentirait soudainement assoupi. Ce coussin et une boîte noire ordinaire, semblable à une boîte à chaussures surdimensionnée, sont les seuls éléments qui distinguent la pièce des innombrables autres bureaux d'universitaires du campus de Goldsmith University, au sud de Londres. Terhune y mène des recherches sur de nombreux aspects de la conscience, de l'hypnose à la métacognition, et voici ses accessoires expérimentaux.

Après avoir pris mon consentement pour effectuer quelques tests de base afin de voir dans quelle mesure je suis hypnotisable, Terhune griffonne un petit point sur un tableau blanc en face du canapé, qu'il appelle la "cible", et m'invite à me concentrer dessus. Je le fais, et il commence à lire un script d'une voix lente et posée :

"Je vais vous aider à vous détendre, et pendant ce temps, laissez-moi vous donner une série d'instructions qui vous aideront à entrer progressivement dans un état d'hypnose. Continuez à vous concentrer sur la cible. Regardez la cible. Et tout en la fixant, continuez à écouter attentivement mes paroles. Vous pouvez devenir hypnotique si vous êtes prêt à faire ce que je vous demande, et si vous vous concentrez sur la cible et ce que je dis..."

Au bout de quelques minutes, mes yeux sont fermés et je me sens détendu. Anormalement détendue. Je le remarque d'abord sur mon visage, où mon sourire social habituel disparaît. Puis je sens la tension dans mes épaules se relâcher et elles s'affaissent un peu plus loin de mes oreilles. Je m'appuie sur le coussin derrière ma tête.

Je suis détendu, mais je suis toujours conscient de ce qui se passe et mon esprit n'est pas complètement vide. Des pensées occasionnelles surgissent dans ma tête ("Suis-je vraiment hypnotisé maintenant ? Je peux sentir mon cœur battre la chamade, suis-je trop anxieux pour que ça marche ?", "Est-ce que ça va être bizarre ? Serai-je capable de le contrôler ?"). J'essaie de ne pas faire tourner les pensées en rond. Terhune me rappelle de me concentrer uniquement sur sa voix, et les interruptions mentales diminuent.

"Pour commencer, j'aimerais que vous tendiez votre bras à la hauteur de votre épaule", dit Terhune.

J'attends que mon bras se mette à bouger tout seul, mais il reste détendu à mes côtés. Je ressens immédiatement un pincement de déception ("Oh non, suis-je complètement inhypnotisable ?"). Terhune marque une pause, puis reprend d'une voix calme et patiente : "Ce n'est pas encore une suggestion, ne vous inquiétez pas, vous pouvez simplement tenir votre bras droit devant vous, comme vous le feriez normalement." ("Oh ok, donc j'ai le droit de faire ça exprès.") Je tends volontairement mon bras. "Voilà", dit-il.

Maintenant vient la vraie suggestion.

"Je veux que vous fassiez très attention à votre main - comment elle se sent, ce qui s'y passe. Remarquez si votre main est un peu engourdie ou si elle picote. Le léger effort qu'il faut faire pour ne pas plier votre poignet. Portez une attention toute particulière à votre main. Je veux que vous imaginiez que vous tenez quelque chose de très lourd dans votre main, comme un gros livre. Quelque chose de très, très lourd. Tenez le livre dans votre main. Maintenant, votre main et votre bras semblent très lourds à cause du poids du livre qui appuie dessus."

Comme par enchantement, le livre est dans ma main. Les yeux toujours fermés, je m'émerveille de son poids. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un gros volume dans ma main tendue - la seule façon de savoir qu'il ne s'agit pas d'un vrai livre, c'est que je ne sens pas le contact de sa couverture dans ma paume.

"Comme il devient de plus en plus lourd, votre bras descend de plus en plus, devenant plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd, votre main descend, descend, jusqu'en bas..."

Et c'est ce qu'il fait. Terhune a à peine le temps de terminer sa suggestion que ma main heurte le canapé. De la direction de son bureau, j'entends le grattement du crayon sur le papier. Je me sens encore calme et détendue, mais quelque part dans ma tête, une petite voix me dit : "Ouah !".

Puis un autre test - Terhune me demande de tendre le bras droit devant moi. "Cette fois, je veux que tu penses que ton bras devient incroyablement rigide", dit-il.

Et c'est comme si mon coude était fait de bois sec, avec des échardes. La sensation n'est pas aussi forte que le lourd livre, mais il y a certainement une résistance lorsque j'essaie de plier le coude. Au bout d'un moment, j'arrive à passer au travers et la sensation s'atténue. Mais c'est un effort.

Puis quelques autres tests - Terhune me propose de m'endormir et de faire un rêve sur l'hypnose. Je me sens somnolent, et je suis conscient d'images fugaces. Pendant un instant, un terrier écossais blanc apparaît jouant dans un champ vert - mais ce n'est pas un rêve à part entière, plutôt comme les moments juste avant le sommeil où votre esprit commence à vagabonder. Et je n'ai aucune idée du rapport entre les chiens écossais et l'hypnose.

Ensuite, Terhune me dit qu'il va mettre l'air Jingle Bells, d'abord à un volume très bas, puis il augmentera progressivement le volume. Je n'entends rien d'autre que le bruissement des arbres dans le vent au-delà de la fenêtre.

Nous terminons par deux autres essais. D'abord, je tends les mains comme si je tenais un ballon de football à bout de bras. Terhune suggère que mes mains sont écartées par une force irrésistible. La sensation est un peu comme l'expérience de la balle invisible, mais plus forte.

Cette fois, je suis curieux de voir ce qui se passe si je repousse un peu. J'essaie timidement de rapprocher mes paumes, mais il est difficile de résister à la suggestion. En quelques secondes, mes bras sont tendus au maximum.

Lors du dernier test, Terhune suggère que mon bras gauche devient extrêmement lourd, et je dois essayer de soulever ma main gauche de mes genoux. C'est à peu près aussi difficile que lorsque j'ai essayé de me plier au niveau du coude - un travail difficile, mais je réussis à soulever ma main de quelques centimètres.

Mes tests terminés, Terhune compte lentement à rebours de 20 à zéro pour me faire sortir de l'hypnose. À cinq, j'ouvre les yeux. Je me sens un peu étourdi, comme si j'avais trop dormi et que je m'étais réveillé trop vite.

Terhune me dit que, d'après ces tests, il estime que je me situe à peu près au milieu de la distribution normale de l'hypnotisabilité.

Les tests auxquels j'ai réagi fortement (le poids lourd dans ma main tendue et la force qui pousse mes mains à s'écarter) sont ceux qui fonctionnent pour la plupart des gens. Dans le test du poids lourd, environ 90% de la population ressentira quelque chose, dit Terhune - même lui le fait, et il est un "faible".

Il est un peu plus rare de répondre aux tests avec lesquels j'ai eu du mal (le bras raide et le bras lourd). Les deux autres tests sont très difficiles - peu de gens répondront à la suggestion de faire un rêve saisissant sur commande, et encore moins entendront le son de Jingle Bells dans une pièce silencieuse. Terhune a fait passer ces tests au cas où je serais un "high".

Il y a quelques autres tests qu'il n'a pas tenté. L'un d'eux est l'agnosie, où l'on suggère d'oublier le nom d'un objet simple, comme une paire de ciseaux, et à quoi il sert. Ici, Terhune me montre ce qu'il aurait fait pour ce test : il aurait disposé une paire de ciseaux, ainsi que du ruban adhésif, un stylo et une règle sur la boîte noire que j'avais remarquée plus tôt. Il m'aurait demandé de pointer les ciseaux du doigt, ce qu'une personne très fortement hypnotisable ne serait pas capable de faire. Si vous lui tendiez ensuite une feuille de papier et lui demandiez d'utiliser les ciseaux, elle serait perplexe. Un autre test est l'amnésie hypnotique, lorsqu'on demande à une personne d'oublier tout ce qui s'est passé pendant l'hypnose. Mais il est rare qu'une personne réponde à ce type de test - en général, environ 12 % des personnes y répondent, selon Terhune.

Si vous n'avez jamais été hypnotisé auparavant, statistiquement, votre expérience risque d'être assez similaire à la mienne.

Dans le train du retour après mon hypnose, toujours avec un sentiment résiduel de calme, je réfléchis à ce qui vient de se passer. Aussi réel que cela m'ait semblé, il y a un certain scepticisme quant à la crédibilité des rapports subjectifs en tant que preuves scientifiques. Mon hypnose était si différente de tout ce que j'ai vécu que je suis moi aussi avide d'un compte rendu plus objectif de ce que j'ai vécu.

Le cerveau hypnotisé

Le célèbre test de Stroop offre quelques preuves utiles. Ce test mesure la difficulté qu'ont les gens à identifier la couleur d'un mot écrit lorsque ce mot est le nom d'une autre couleur. Par exemple, imaginez le mot "rouge" écrit à l'encre bleue. Les gens mettent plus de temps à dire que l'encre est bleue que lorsque l'encre est de la couleur rouge correspondante (vous pouvez faire le test vous-même ici).

Lorsqu'on a dit aux participants hypnotisés qu'ils n'étaient plus capables de lire, les lettres sont devenues des formes sans signification - et ils ont donc été plus rapides à identifier la couleur des mots dépareillés, parce qu'ils n'étaient plus distraits par les mots sur la page.

Il semble également y avoir des différences dans l'activité cérébrale lorsqu'on demande à une personne de "faire semblant", par rapport à une réponse involontaire. Dans le cadre d'une petite expérience, les chercheurs ont étudié 12 participants en bonne santé dans un scanner à émission de positons (TEP), afin de mesurer l'activité métabolique dans certaines parties du cerveau. Dans une série de tests, ils ont reçu l'instruction de simuler l'impossibilité de bouger leur jambe. Dans une autre série de tests, les mêmes personnes ont été hypnotisées et ont reçu la suggestion que leur jambe était paralysée. Les études d'imagerie cérébrale ont montré que des régions distinctes du cerveau étaient activées dans chacune des deux conditions.

Une étude ultérieure a approfondi la question de l'hypnotisme et de la simulation, cette fois en utilisant un scanner IRM, qui donne plus de détails sur les tissus mous. Cette fois, les chercheurs ont constaté que le cortex moteur - partie du cerveau qui contrôle les mouvements du corps - présentait une activité chez les patients sous hypnose. Cela suggère que les personnes hypnotisées se préparaient réellement à essayer de bouger leur membre, même si elles ne parvenaient pas à bouger plus que le groupe qui simulait une paralysie du membre.

Existe-t-il donc des caractéristiques du cerveau hypnotisé qui peuvent expliquer les sensations et expériences particulières d'une réponse hypnotique ? C'est un domaine de recherche émergent, mais il y a quelques candidats.

Une partie de l'histoire peut être trouvée dans le réseau de saillance du cerveau, dit Spiegel. Ce réseau nous aide à identifier les aspects de notre environnement auxquels nous devons prêter attention, en triant les informations pertinentes parmi les masses de données sensorielles dont notre cerveau est inondé à chaque seconde de la journée. Lors d'une expérience, ses collègues et lui ont hypnotisé des "hauts" et des "bas" tout en scannant leur cerveau. Les "highs" avaient une activité plus faible dans le réseau de saillance pendant l'hypnose. "Lorsque cela se produit, vous êtes moins préoccupé par ce qui pourrait se passer d'autre", explique Spiegel. "Cela vous permet de vous déconnecter du reste du monde".

Cela pourrait expliquer en partie la sensation de concentration intense pendant l'hypnose, mais qu'en est-il de l'étrange sensation que votre corps fait des choses de son propre chef ?

Selon M. Terhune, les données les plus probantes pointent vers le réseau du mode par défaut du cerveau, un ensemble de régions cérébrales qui sont les plus actives lorsque nous sommes au repos. "On pense qu'il est intégralement impliqué dans la mentation liée à l'individu - rêverie, vagabondage de l'esprit et ainsi de suite", explique Terhune.

Une partie de ce réseau en particulier - le cortex préfrontal médian antérieur - jouerait un rôle crucial dans l'hypnose. "Cette région semble être impliquée dans le traitement du soi, la métacognition (penser à la pensée) et la capacité à contrôler ses propres pensées", explique Terhune. "Ce sont des processus qui pourraient être atténués en réponse à l'induction hypnotique."

Avec une activité temporairement altérée dans le réseau des nœuds par défaut, il peut devenir plus difficile de se considérer comme un agent conscient. Cela pourrait être à l'origine de la remarquable sensation de ne pas être entièrement autonome sur son propre corps.

La pertinence de cette partie du réseau du mode par défaut dans l'hypnose a été constatée dans de nombreuses études, mais Terhune ajoute une note de prudence : "Parfois, nous ne savons pas quel est l'ingrédient causal". Par exemple, le cortex préfrontal médian est également impliqué dans les déductions sur les états mentaux d'autres personnes. Il se pourrait que, pendant que vous êtes hypnotisé, vous pensiez aussi à l'expérimentateur et à ce qu'il pense.

"Mais c'est la meilleure preuve", résume Terhune. "Il s'agit d'une réduction du traitement lié au soi et de la métacognition".

Du laboratoire à la clinique

Pendant que les expérimentateurs universitaires cherchent à comprendre pourquoi l'hypnose fonctionne comme elle le fait, les cliniciens utilisent ses effets, comme ils le font depuis des siècles.

L'utilisation médicale la mieux explorée de l'hypnose est peut-être la promesse alléchante de soulager la douleur sans médicaments. Un certain nombre de méta-analyses (documents de recherche qui analysent les résultats d'un large éventail d'études, en évaluant chacune d'entre elles en fonction de sa qualité et de sa conception) ont donné des résultats cohérents. Une méta-analyse récente de 45 essais sur l'hypnose pour le soulagement de la douleur a révélé que les participants qui sont hypnotisés ressentent un plus grand soulagement de la douleur qu'environ 73 % des participants témoins. Deux méta-analyses datant du début des années 2000 ont conclu que l'hypnose était supérieure aux soins standard et ont insisté pour qu'elle soit utilisée plus largement dans les milieux cliniques. Et comme on peut s'y attendre, ces effets ne sont pas les mêmes pour tous - plus une personne est hypnotisable, plus la réduction de sa douleur est importante, selon une analyse de 85 études expérimentales contrôlées par des auteurs dont Terhune.

Certaines des découvertes les plus intéressantes ont été faites dans le domaine de la douleur chronique, définie comme une douleur qui dure plus de trois mois. Au Royaume-Uni, entre 13 et 50 % des personnes souffrent de douleurs chroniques, alors qu'aux États-Unis, environ un tiers des personnes en souffrent. Dans le monde, près de deux milliards de personnes souffrent de céphalées de tension récurrentes, le type de douleur chronique le plus courant. De par sa nature, la douleur chronique est particulièrement difficile à traiter par des médicaments, car les analgésiques opioïdes créent une dépendance, s'accompagnent d'un grand nombre d'effets secondaires et contribuent à l'épidémie d'opioïdes.

Une méta-analyse de neuf essais contrôlés aléatoires a montré que l'hypnose permettait de réduire à la fois l'intensité de la douleur et son interférence dans la vie quotidienne, les patients ayant bénéficié de huit séances ou plus présentant un soulagement significatif de la douleur.

En 2000, Spiegel a mené un essai randomisé sur l'analgésie hypnotique chez 241 patients subissant des procédures chirurgicales invasives réalisées sans anesthésie générale. Les patients ont été répartis en trois groupes : un groupe a reçu des soins standard, un autre a bénéficié d'un soutien supplémentaire de la part d'une infirmière sympathique, et le dernier a été hypnotisé. Les trois groupes avaient accès à un bouton avec lequel ils pouvaient s'auto-administrer un cocktail de fentanyl, puissant analgésique opioïde, et de midazolam, un médicament qui provoque somnolence et oubli. Toutes les 15 minutes avant, pendant et après les procédures, les patients devaient évaluer leur niveau de douleur et d'anxiété, de zéro (calme et sans douleur) à 10 (peur, anxiété et douleur profondes).

Le groupe de soins standard a utilisé plus du double de fentanyl et de midazolam que le groupe avec l'infirmière sympathique ou le groupe hypnotisé. La durée de l'opération a également été la plus longue dans le groupe de soins standard (78 minutes en moyenne), et la plus courte dans le groupe hypnotisé (61 minutes).

"Les niveaux d'anxiété étaient nuls dans le groupe hypnotisé", dit Spiegel. "Il y avait juste moins de difficultés à faire la procédure".

À sa grande frustration, il n'y a pas eu d'augmentation notable de l'utilisation de l'hypnose clinique après la publication de l'article. Spiegel a maintenant développé une application d'auto-hypnose appelée Reveri, qui, espère-t-il, rendra l'hypnothérapie fondée sur des preuves plus largement accessible à ceux qui le souhaitent.

Compte tenu de l'efficacité du traitement hypnotique pour un nombre croissant de pathologies, pourquoi la généralisation de cette pratique est-elle si lente ?

La question de la coercition

La plupart des réserves ne sont pas dues à un manque de preuves, mais à un mélange de préoccupations et d'idées fausses sur la nature involontaire de la réponse hypnotique.

"C'est l'un des mythes les plus répandus", dit Terhune. "Si vous participez à une séance d'hypnose avec moi, je peux vous contrôler, vous faire faire des choses fâcheuses. Les preuves de cette affirmation sont très faibles."

Amanda Barnier, professeur de sciences cognitives à l'université Macquarie en Australie, a exploré cette question dans une étude qui a fait un usage astucieux des cartes postales. Elle a divisé les participants à l'étude en deux groupes : un groupe de personnes hautement hypnotisables a reçu une grande pile de cartes postales et, après induction hypnotique, on leur a suggéré d'envoyer une carte postale à Barnier chaque jour jusqu'à ce qu'elle les appelle.

Le jour suivant, les cartes postales ont commencé à arriver - et elles ont continué à arriver. Lorsque Barnier a fini par rappeler ses participants, leurs réflexions ont été fascinantes. Les personnes qui ont bénéficié de l'hypnose ont dit : "Oh mon Dieu, c'était hors de mon contrôle. Il pleuvait à verse et j'allais quand même sortir et poster cette carte postale pour toi, je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais contraint", se souvient Barnier.

Mais l'expérience ne s'est pas arrêtée là. Barnier a également utilisé un groupe de contrôle - des personnes qui n'avaient pas été hypnotisées, mais à qui on avait simplement demandé de lui envoyer une carte postale chaque jour. Je leur ai dit : "Je suis une doctorante et j'essaie de rédiger ma thèse. Voici des cartes postales, vous pouvez m'en envoyer une tous les jours ?".

De manière peut-être surprenante, ce groupe s'est également exécuté. Lorsque Barnier les a appelés pour parler de leur expérience, ils ont été plus prosaïques. "Ils ont dit : "Tu avais l'air désespéré".

Barnier en a conclu que les participants hypnotisés n'étaient pas poussés à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait autrement - même si cela pouvait sembler être le cas.

Des expériences antérieures, menées à une époque où les règles éthiques étaient plus souples, ont montré que des demandes plus extrêmes suscitaient une réponse similaire.

En 1939, une expérience alarmante a suggéré à des participants profondément hypnotisés d'attraper un grand serpent à sonnette. On a dit aux participants que le serpent n'était qu'une bobine de corde. Un participant a essayé de l'attraper, mais il en a été empêché par une vitre. Un autre est sorti de l'hypnose et a refusé. Deux autres participants hypnotisés n'ont même pas été informés que le serpent était une corde, mais ils ont quand même essayé de l'attraper. On a ensuite suggéré à deux des participants qu'ils étaient en colère contre un assistant expérimental pour les avoir mis dans une situation aussi dangereuse. On leur a dit qu'ils ne pourraient pas résister à l'envie de jeter une fiole d'acide concentré au visage de l'assistant - les deux l'ont fait (dans un tour de passe-passe, la vraie fiole d'acide avait été remplacée par un liquide inoffensif de la même couleur).

Un groupe témoin de personnes non hypnotisées a également été invité à participer, mais la plupart d'entre elles n'ont pas été jusqu'au bout car elles étaient terrifiées par le serpent et ne voulaient pas s'en approcher. Les résultats ont été reproduits dans une autre étude en 1952, mais des enquêtes ultérieures ont critiqué le fait que les témoins n'avaient pas été soumis à la même pression que le groupe hypnotisé, rendant la comparaison injuste.

Une expérience menée en 1973 a cherché à répondre à la question de manière plus solide, en mettant sur un pied d'égalité les participants hypnotisés et non hypnotisés. Un groupe d'étudiants universitaires a été hypnotisé et on lui a suggéré de sortir sur le campus et de vendre ce qu'on leur a dit être de l'héroïne, l'autre groupe a simplement été invité à le faire - les deux sont sortis et l'ont fait. Les expérimentateurs ont cependant eu des problèmes, car le père de l'un des participants était professeur sur le campus. Il a été "moins que ravi" de découvrir que sa fille avait tenté de vendre de l'héroïne à ses camarades.

"La conclusion est que les étudiants de premier cycle sont prêts à faire des choses folles", dit Terhune. "Cela n'a rien à voir avec l'hypnose".

Comme pour la découverte de Barnier, beaucoup des choses surprenantes que les gens font sous hypnose ne sont pas du tout dues à l'hypnose, mais simplement au fait que les gens sont prêts à faire toutes sortes de choses farfelues si on le leur demande.

Cependant, ces expériences ne donnent pas de réponse définitive à la question de savoir si quelqu'un peut réellement être contraint de faire quelque chose contre sa volonté sous hypnose. Mais au-delà du monde académique, il existe de nombreux cas où l'hypnose a été utilisée avec des intentions néfastes.

Usage et abus

C'est la nuit, le trafic passe sur une route très fréquentée du nord de Londres devant un magasin de quartier. À l'intérieur, le commerçant est en train de déplacer quelques articles lorsqu'un jeune homme à l'air sûr de lui entre, vêtu d'un T-shirt gris, d'une veste sombre et d'un jean. Il s'approche du commerçant et lui touche le bras. D'après les images de vidéosurveillance, il se passe ensuite des choses étranges. Le commerçant reste figé sur place, semblant être entré en transe. L'homme touche la poitrine et l'épaule de l'homme, puis fouille ses poches. Le commerçant reste là, sans rien remarquer. Ce n'est que lorsque le voleur s'en va que le commerçant semble réaliser qu'il a été volé.

"En tant que scientifique, ces cas sont difficiles à interpréter car nous ne connaissons pas toutes les circonstances", explique M. Terhune. "Pourriez-vous utiliser la distraction pour commettre un crime ? Bien sûr. Pourriez-vous mettre quelqu'un en transe et le voler ou l'agresser ? C'est très difficile à dire et c'est très compliqué".

Le vol du nord de Londres n'est qu'un exemple parmi une longue liste de crimes, parfois poignants, dont beaucoup impliquent des abus sexuels sur des patientes par des hypnotiseurs véreux, qui exploitent souvent un déséquilibre de pouvoir entre l'agresseur et la victime.

"Ces cas sont évidemment dégoûtants et horribles", déclare Terhune. "Ces cas sont difficiles car ils se produisent déjà dans une dynamique de pouvoir inhabituelle avec un expert ou un professionnel en qui quelqu'un est susceptible d'avoir confiance.

Tous les cliniciens et chercheurs que j'ai contactés pour cet article, y compris Hilary Walker, directrice générale de la British Society of Clinical and Academic Hypnosis, et Joe Tramontana, président élu de l'American Society of Clinical Hypnosis, ont approuvé cette approche. Le Royal College of Psychiatrists du Royaume-Uni recommande également de toujours vérifier les qualifications d'un thérapeute : "L'hypnothérapie ne doit être pratiquée que par des professionnels de la santé qualifiés qui doivent rendre des comptes à un organisme professionnel", écrit le collège sur son site Web. "Par exemple, ils devraient être médecin, psychologue, infirmier, ergothérapeute ou physiothérapeute."

"Aussi horribles que soient ces événements, ils se produisent dans de nombreuses situations de relations de pouvoir différentielles, [comme] les entraîneurs, les enseignants ou les professionnels de la santé."

Outre la dynamique de pouvoir, d'autres facteurs sont difficiles à démêler, selon Barnier, comme les perceptions ou les stéréotypes sur l'hypnose que les gens peuvent avoir (par exemple, "Dans l'hypnose, je perds le contrôle"). Compte tenu de cet ensemble de facteurs, "il n'est pas clair que l'hypnose elle-même soit l'agent de vulnérabilité par rapport au contexte plus large", dit Barnier.

Tout cela soulève la question suivante : comment une personne qui cherche à se faire hypnotiser peut-elle prendre des précautions pour s'assurer que son traitement est aussi sûr que possible ? Cela se résume à une règle d'or : "Si quelqu'un ne peut pas vous traiter sans hypnose, il ne devrait pas vous traiter avec l'hypnose", dit Barnier.

L'une des raisons de cette importance est que dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie, il n'existe pas d'organisme officiel réglementant l'hypnotisme profane. "En Australie, vous trouverez des personnes qui ont suivi des cours le week-end ou qui ont passé six mois dans une académie d'hypnose", explique M. Barnier. Et si quelque chose tourne mal après le traitement ? "Il n'y a pas d'organisme professionnel auprès duquel on peut aller se plaindre".

Dans certains pays, les collèges d'hypnothérapie peuvent choisir d'être associés à une organisation qui enregistre les hypnothérapeutes non professionnels - au Royaume-Uni, par exemple, il existe le General Hypnotherapy Standards Council (GHSC). Mais, comme me l'a dit le conseil, aucune de ces organisations ne peut prétendre être un organisme de réglementation officiel, car "hypnothérapeute" et "hypnotiseur" ne sont pas des titres protégés comme le sont "médecin" et "physiothérapeute".

Le GHSC, par exemple, demande aux hypnothérapeutes qui s'inscrivent à son registre de respecter un code de déontologie, et gère une procédure de plainte ouverte aux patients de ses membres inscrits. "Cependant, l'hypnothérapie n'étant pas soumise à une réglementation légale, ni nous ni aucune des autres organisations [qui enregistrent les hypnotiseurs non professionnels] ne pouvons empêcher un praticien qui a été radié de son registre de continuer à exercer de manière indépendante", déclare un porte-parole du conseil.

Le message à retenir des cliniciens et des organismes professionnels avec lesquels j'ai discuté est qu'il faut s'assurer que toute personne à qui l'on s'adresse possède les qualifications appropriées en matière de santé. Et, si vous souffrez d'un problème de santé, vous devez consulter votre médecin traitant.

Malgré sa réputation persistante d'être " déjantée ", comme le dit Barnier, l'hypnose n'est pas si éloignée des expériences que nous vivons dans la vie quotidienne.

Pour beaucoup de gens, il arrive régulièrement de se perdre dans un bon livre, ou d'être tellement absorbé par un film (peut-être même un film d'Harry Potter) qu'il en devient écrasant. Ou encore, il vous arrive de ne pas remarquer les points de repère au bord de la route lorsque vous roulez sur l'autoroute. Si cela vous est arrivé, vous avez fait l'expérience de quelque chose qui n'est pas si différent de l'hypnose, dit Barnier. Il existe même des parallèles entre le fait d'être absorbé par son smartphone et l'hypnose : tous deux déforment la perception du temps, réduisent la conscience de l'environnement extérieur et réduisent le sentiment d'autonomie (cette impression de ne pas pouvoir arrêter de faire défiler les pages).

Mais si vous ne faites pas souvent l'expérience de ces types d'absorption profonde, c'est normal aussi. "C'est un peu comme la différence entre l'extraversion et l'introversion", dit Barnier. "Certaines personnes vivent simplement dans leur peau de différentes manières dans le monde".