Héritage culturel : 10 curiosités qui unissent l'Angola et le Brésil

Luanda, capitale de l'Angola

Avec une histoire qui se croise, l'Angola et le Brésil ont beaucoup en commun, en grande partie grâce à l'héritage culturel qu'ils partagent. Et ces similitudes vont bien au-delà de la langue portugaise.

Découvrez ci-dessous quelques-unes de ces curiosités que nous avons sélectionnées pour porter un toast aux liens qui unissent ces deux pays considérés comme des frères.

1. L'arrivée des Portugais

L'Angola est l'un des 54 pays africains et se trouve sur la côte ouest. Le pays a des frontières avec la République démocratique du Congo, la Zambie et la Namibie.

Sa situation géographique, baignée par l'océan Atlantique, a été un facteur déterminant du destin de l'Angola lorsque, à la fin du XVe siècle, cette région est devenue la cible des navigateurs portugais qui cherchaient un moyen d'atteindre les fournisseurs du très prisé commerce des épices en Asie.

Commandés par le navigateur Diogo Cão, les Portugais ont débarqué pour la première fois en Angola en 1482, c'est-à-dire 18 ans avant d'arriver au Brésil.

L'historien luso-angolais Alberto Oliveira Pinto affirme que : "la politique portugaise de l'époque était d'essayer de trouver la limite de l'Afrique, et de trouver des partenaires africains dans le commerce des esclaves qui existait déjà".

Mais il convient de mentionner que la colonisation en Angola ne commencera officiellement que près d'un siècle plus tard, en 1575.

2. Origine des peuples d'Angola

L'Angola possède une grande diversité culturelle, fruit de sa richesse ethnique. On y compte plus de 30 millions d'habitants et on y parle plus de 20 langues, dont le kimbundu, l'umbundu, le nganguela, le kwanyama, ainsi que le portugais et bien d'autres.

Cette diversité s'explique en grande partie par les migrations internes et la longue histoire de l'occupation humaine en Afrique.

Les premiers habitants recensés en Angola sont les Khoisan, qui étaient considérés comme de grands chasseurs.

Le peuple bantou est arrivé dans ce que l'on appelle aujourd'hui le territoire angolais aux alentours du 6e siècle de notre ère. Ils formaient un melting-pot ethnique qui ne se limiterait pas aux frontières angolaises en raison d'un triste chapitre de l'histoire qui a fini par créer des liens entre le Brésil et l'Angola : la colonisation.

"Les peuples bantous ont pénétré ce qui allait devenir la région de l'Angola par vagues successives, et pendant des siècles, pendant un millénaire, mais n'ont pénétré le territoire de l'Angola qu'à partir du premier millénaire après Jésus-Christ", explique Oliveira Pinto.

3. Esclaves venant d'Angola

La plupart des Africains réduits en esclavage qui sont arrivés au Brésil venaient d'Angola. L'intérêt économique portugais pour le pays comprenait l'exploitation des ressources naturelles et, surtout, l'exploitation à grande échelle de la traite des esclaves.

En chiffres généraux, 10 millions d'Africains ont été emmenés vers le soi-disant Nouveau Monde. On estime qu'environ 5 millions d'entre eux ont quitté l'Angola. Certains étaient originaires d'Angola et d'autres ont été pris dans d'autres parties du continent et expédiés d'Angola vers les Amériques.

L'historien luso-angolais Alberto Oliveira Pinto affirme que Luanda, la capitale de l'Angola, était l'un des principaux ports pour le trafic d'esclaves de l'Angola vers le Brésil.

"Il y a toujours eu une relation permanente entre Luanda et les ports brésiliens, que ce soit Salvador, Santos ou Rio de Janeiro. Et il y avait des familles brésiliennes-angolaises, qui vivaient une partie du temps au Brésil, une autre partie du temps en Angola, et il y en a encore aujourd'hui", précise-t-il.

4. Influence des langues angolaises sur le portugais brésilien

Et notre quatrième curiosité est la langue partagée entre les deux pays. Et nous ne parlons pas du portugais, mais précisément de l'influence des langues bantoues dans le vocabulaire.

Viennent des langues bantoues des mots comme moleque, dengo, cafuné, caçula, cachimbo, bunda, farofa, muvuca, quitanda, samba, bagunça, lengalenga, et beaucoup d'autres comme senzala et quilombo.

Le linguiste angolais Ezequiel Bernardo considère que "l'Angola et le Brésil sont liés par la spiritualité parce que la langue elle-même est un élément symbolique culturel historique qui implique une série de questions".

"Cette relation qui existe, et qui a été influencée par la colonisation et l'esclavage, proprement dit, a fait que le Brésil avait plusieurs mots de la langue Kimbundu et Umbundu dans son portugais", ajoute-t-il.

5. Le Brésil a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Angola.

Le Brésil a été le premier pays au monde à reconnaître l'indépendance de l'Angola le 11 novembre 1975, après plus de 300 ans de colonisation portugaise.

Le 4 janvier 1961, l'Angola a connu ce qui a été considéré comme la première rébellion contre le régime colonial, organisée par les travailleurs d'une entreprise angolaise de production de coton.

Cette rébellion est entrée dans l'histoire sous le nom de "révolte du Bas-Cassanje" et a marqué le début d'une lutte qui allait aboutir, des années plus tard, à l'indépendance en 1975.

Il convient de rappeler que le Brésil est devenu indépendant du Portugal en 1822, soit un siècle et demi avant l'Angola.

Ce retard en Angola a quelque chose à voir avec la "partition de l'Afrique" qui, en 1885, a officiellement divisé le continent africain entre les puissances européennes de l'époque, entraînant une deuxième vague de colonisation, le "néo-impérialisme".

L'Angola, qui était déjà colonisé depuis les premières navigations, reste sous contrôle portugais. En d'autres termes, elle est passée par les deux vagues de colonisation européenne.

6. Guerre civile et paix en Angola

L'indépendance a plongé l'Angola dans près de trois décennies de guerre civile. Après l'indépendance, les Portugais ont quitté le pays sans en céder formellement le contrôle à aucun des groupes luttant pour l'indépendance, le MPLA, l'UNITA et le FNLA, - et la guerre entre eux a duré jusqu'en 2002.

L'Angola est une république, mais un fait curieux est que, de 1975 à aujourd'hui, le pays n'a connu qu'un seul parti au pouvoir, le MPLA, le Mouvement pour la libération de l'Angola.

Les partis d'opposition accusent le MPLA d'utiliser son pouvoir et sa domination sur les institutions angolaises pour gagner les élections de manière frauduleuse. Le parti le nie.

Selon une étude récente du Centre for Strategic African Studies, le MPLA "poursuit systématiquement cet objectif de maintien au pouvoir par une série de manœuvres maladroites qui maximisent son contrôle sur les structures de l'État".

Le parti est né d'un mouvement indépendantiste et a des racines dans la gauche.

Rappelons que l'Angola a émergé en tant que nation pendant la guerre froide et est entré dans la sphère d'influence soviétique jusqu'aux années 1990, lorsqu'il s'est rapproché du capitalisme des pays dits occidentaux.

Et tout comme au Brésil, en 2022, il y aura des élections présidentielles en Angola également.

7. Les richesses naturelles de l'Angola

L'Angola est un pays riche en ressources naturelles, et l'un des principaux producteurs de pétrole en Afrique. C'est également l'un des pays d'Afrique qui présente la plus grande diversité de biomasses. On y trouve des savanes, des forêts tropicales, des écosystèmes humides et marins.

Et c'est là que se trouve le désert du Namib. Ce désert a plus de 55 millions d'années et l'on pense qu'il s'agit du plus vieux désert du monde.

L'Angola abrite également la forêt de Mayombe, qui est la deuxième plus grande forêt du monde, juste derrière une. Devinez lequel ? Oui, l'Amazone.

8. Samba ou Semba ?

En Angola, il existe plusieurs styles de musique. Les plus populaires à l'étranger sont la kizomba et le kuduro. La kizomba signifie "fête" et est née en Angola dans les années 1980. C'est l'un des styles de musique les plus populaires en Angola, et il faut être deux pour danser dessus.

Né à Luanda, le kuduro est l'un des rythmes les plus populaires en Angola, autrefois plus connu dans les banlieues mais aujourd'hui reconnu et respecté dans tout le pays.

Le Semba est un autre style traditionnel angolais qui rassemble de nombreuses personnes dans les cercles de fête. Et saviez-vous que le mot "samba" est d'origine angolaise et proviendrait du mot Semba - qui en kimbundo signifie "nombril" ?

Le chercheur brésilien Nei Lopes, par exemple, affirme que, pour le peuple Quito d'Angola, le mot "samba" est un verbe qui signifie "cabrioler, jouer, s'amuser comme une chèvre".

9. L'influence brésilienne en Angola

Les feuilletons, leurs personnages et leurs histoires connaissent et ont connu un tel succès en Angola que le plus grand marché populaire en plein air d'Afrique a même reçu le nom de "Roque Santeiro", en l'honneur du feuilleton brésilien diffusé en Angola dans les années 1980.

Ana Paula Lisboa est une artiste textuelle brésilienne et vit dans la capitale angolaise, Luanda, depuis 2016. Elle nous a également parlé de cette influence artistique du Brésil en Angola.

"Partout où je vais [à Luanda], tous mes amis écoutent de la musique brésilienne contemporaine. Outre ce qu'ils ont déjà entendu, comme Zezé di Camargo et Luciano, Chitãozinho et Xororó, Leandro et Leonardo, Roberta Miranda - Roberta Miranda est une idole, une déesse, dans ce pays, alors elle est adorée ici", dit-elle.

10. Miss Univers Angola couronnée à São Paulo en 2011

Leila Lopes a été couronnée Miss Univers en 2011 au Brésil.