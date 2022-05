Huile de palme : les entreprises du secteur privent les tribus autochtones de millions de dollars

il y a une heure

"Avant, il y avait beaucoup de cochons, de cerfs, d'antilopes et de hérissons", dit-il. "Maintenant, il n'y a presque plus rien de vivant."

Elle allait prendre le contrôle des terres ancestrales de la communauté et en échange, selon les Orang Rimba, ils en récupéreraient plus de la moitié, plantée de palmiers à huile, une culture miracle de plus en plus demandée dans le monde entier. Il s'agirait d'une situation gagnant-gagnant, puisque la tribu vendrait les fruits récoltés à l'entreprise. Pendant 25 ans, les palmiers à huile sont devenus grands et les fruits orange vif ont inondé l'usine de la société, produisant des millions de dollars d'huile comestible pour son propriétaire final, le groupe Salim, acheté par des fabricants de produits tels que le chocolat Cadbury, les Pop-Tarts et les Crunchy Nut Clusters.