Variole du singe : comment diffère-t-elle de la variole humaine éradiquée il y a 40 ans ?

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a une heure



L'émergence de plusieurs épidémies de la variole du singe aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans plusieurs pays d'Europe nous a rappelé le redoutable pathogène qui, pendant des siècles, a dévasté l'humanité.

La variole est l'une des maladies les plus meurtrières qui aient jamais existé, et des études sur les momies égyptiennes suggèrent qu'elle circule parmi nous depuis au moins 3 000 ans.

Rien qu'au XXe siècle, on estime qu'elle a tué environ 300 millions de personnes.

Heureusement, la variole est devenue la première maladie éradiquée de l'histoire il y a plus de 40 ans, lorsque l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a certifié sa fin en 1980 après une campagne mondiale de vaccination réussie.

Aujourd'hui, la variole du singe est à l'origine de la plus grande épidémie de la maladie jamais vue en Europe et les scientifiques étudient pleinement ses implications.

Pour le moment, les autorités médicales indiquent que les chances de voir une transmission incontrôlée sont faibles et soulignent que sa mortalié est loin de celle causée par l'implacable variole humaine.

Mais quelles sont les différences entre ces deux virus très similaires de la même famille d'orthopoxvirus ?

Mortalité

À quel point est-il mortel ?

C'est la question que beaucoup se posent sûrement lorsqu'ils entendent parler d'une maladie inconnue. Surtout lorsque celle-ci porte le nom de l'une des maladies les plus meurtrières de l'histoire.

"Heureusement, la variole du singe est beaucoup plus bénigne que la variole humaine, qui a atteint 30 %", explique Raúl Rivas González, professeur de microbiologie à l'Université de Salamanque en Espagne, à BBC Mundo.



La variole existe en deux versions : variole majeure et variole mineure. La variole majeure était la plus meurtrière, pouvant atteindre 30 %. La mineure a causé une maladie plus bénigne et a rarement causé la mort.

Cela se produit de la même manière avec la variole du singe, mais avec des taux de mortalité plus faibles. Il existe deux versions : ouest-africaine et centrafricaine.

"Celui d'Afrique de l'Ouest est le plus bénin, avec une mortalité comprise entre 1 % et 10 %, et il semble que ce soit celui qui provoque l'épidémie en Europe", explique Rivas,

"Celui d'Afrique centrale, en revanche, est plus virulent et dangereux et peut tuer environ 20 % des personnes infectées", ajoute-t-il.

Jacob Lorenzo Morales, directeur de l'Institut universitaire des maladies tropicales et de la santé publique des îles Canaries en Espagne, propose les mêmes pourcentages et explique que les niveaux de mortalité les plus élevés sont concentrés dans certaines populations.

"Sur la base des données que nous avons vues, les décès les plus élevés surviennent dans les zones rurales très pauvres d'Afrique et, en général, chez de nombreux enfants en raison de leur système immunitaire moins développé", souligne-t-il à BBC Mundo.

La variole a été éradiquée dans le monde il y a 40 ans.

Transmission

Nous sommes en pleine pandémie de coronavirus où nous avons affaire à un agent pathogène hautement transmissible, mais ce n'est pas le cas de la variole du singe.

Ce type de variole, à son tour, semble également se transmettre moins facilement que la variole humaine.

"C'est un virus qui se transmet très bien entre animaux, mais une fois qu'il saute de l'animal à l'homme, il n'a pas une grande capacité à se transmettre", explique Lorenzo Morales.

Les autorités médicales notent qu'il n'y a pas encore beaucoup d'informations sur les voies possibles de transmission interhumaine dans les épidémies actuelles.

Pour autant que l'on sache, il se transmet principalement par des contacts étroits et des échanges de fluides corporels. De nombreux cas en Europe semblent être liés à la transmission sexuelle.

Une campagne de vaccination historique, en particulier dans les zones à faibles ressources, a réussi à éradiquer la variole en 1980.

Mais toutes les voies possibles sont étudiées, comme la transmission indirecte par des objets contaminés et même des aérosols.

"La variole éradiquée se transmettait de manière similaire, mais la contagion entre humains était beaucoup plus facile", rappelle Lorenzo Morales, qui n'exclut pas qu'à l'avenir la variole du singe puisse devenir plus efficace dans sa transmission.

Raúl Rivas explique que cette variole est un virus assez stable et qu'il varie très peu. Mais à son tour, Morales mentionne que "c'est un agent pathogène relativement nouveau, qui s'habitue à vivre parmi nous, et il n'est pas encore spécialisé pour nous multiplier et nous infecter".

La variole ne pouvait se transmettre qu'entre humains. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, il n'existe aucune preuve scientifique que la variole puisse être transmise par des insectes ou d'autres animaux.

L'origine de la variole est inconnue. Dans le cas de la variole du singe, il est ainsi nommé car il a été découvert dans des colonies de singes gardés pour la recherche en 1958.

Les symptômes

Dans les deux maladies, le tableau clinique commence de la même manière, bien qu'il soit un peu plus doux dans le cas de la variole du singe.

"Comme dans la plupart des infections, elles commencent par de la fièvre et une gêne corporelle, de la fatigue, des douleurs musculaires et des maux de gorge sont également courants", décrit Rivas.

Vue microscopique du virus qui cause la variole.

De plus, dans les deux maladies, les pustules cutanées indéniables se développent également, ce qui peut alors laisser des cicatrices visibles sur la peau des patients.

"Puis, au fil des jours, la variole du singe enfle généralement les ganglions lymphatiques, à la fois cervicaux, maxillaires, axillaires et dans l'aine. Cela ne s'est pas produit avec la variole humaine", ajoute Rivas.

La période d'incubation de la variole du singe est généralement de 7 à 14 jours, mais peut être aussi courte que 5 et aussi longue que 21 jours.

Dans le cas de la variole, l'incubation peut durer entre 7 et 19 jours, bien que la durée moyenne se situe entre 10 et 14 jours.

Traitement

La variole a été éradiquée grâce à une campagne de vaccination historique qui a mis fin à des milliers d'années de décès causés par l'agent pathogène.

Étant donné que ce virus est étroitement lié à celui qui cause la variole, le vaccin antivariolique s'est également révélé efficace pour les deux maladies.

Dans ce cas, les personnes âgées de plus de 55-60 ans qui ont été vaccinées contre la variole avant son éradication pourraient alors avoir une immunité considérable contre la variole du singe.

Les études de l'anglais Edward Jenner au XVIIIe siècle ont joué un rôle clé dans le développement du vaccin contre la variole.

Cependant, alors que la meilleure stratégie pour traiter cette maladie est définie, que les scientifiques considèrent comme peu susceptible d'échapper à tout contrôle, les traitements disponibles sont principalement palliatifs pour les symptômes.

Lorenzo Morales regrette qu'il n'y ait pas de traitement spécifique.

"Puisqu'il s'agit d'un agent pathogène qui a principalement touché l'Afrique et non les pays développés, on n'investit pas assez dans la recherche de traitements", déplore-t-il.

Cependant, malgré l'absence de traitements spécifiques, il existe une très grande différence entre ce virus et celui qui a été éradiqué : c'est l'avancement de la science et des connaissances.

Pendant des centaines d'années, la variole a fait rage avec peu de compréhension de la maladie et de la façon de l'arrêter.