Emotions : Sept choses que nous avons apprises grâce à un auteur à succès

il y a 55 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Brené Brown a cartographié 87 émotions dans son nouveau livre

La chercheuse, universitaire et auteure à succès Brené Brown a passé les deux dernières décennies à étudier le courage, la vulnérabilité, la honte et l'empathie.

Sa conférence TEDx, "Le pouvoir de la vulnérabilité", est l'une des cinq conférences TED les plus regardées au monde, avec plus de 50 millions de vues.

Dans son sixième et plus récent livre, Atlas of the Heart, elle nous invite à un voyage à travers 87 émotions et expériences qui définissent ce que signifie être humain.

Madame Brown a parlé avec Anita Rani, présentatrice de l'émission Woman's Hour de BBC Radio 4, de son nouveau livre et de nos émotions.

Voici 7 choses que nous avons apprises d'elle…

1. Nous n'avons pas seulement trois émotions - c'est plutôt 87

Le nouveau livre de Brené examine les 87 émotions et expériences qui définissent ce que signifie être humain. Elle a raconté à Woman's Hour comment elle est arrivée à ce chiffre et pourquoi ce qu'elle a appelé la "granularité émotionnelle" est important.

"Nous avons donné un énorme cours en ligne pendant un an et avons reçu plus de 500 000 commentaires. Nous les avons anonymisés, les avons soumis pour approbation au protocole des projets de recherche impliquant des êtres humains pour faire une analyse secondaire, nous avons trouvé 150 émotions qui ont été très difficile pour les gens de les nommer, et quand ils ont pu les nommer et les étiqueter avec précision, cela a conduit à la compréhension et même à la guérison."

"Jusqu'à récemment, des recherches ont montré que nous pouvions nommer et étiqueter avec précision trois émotions : le bonheur, la tristesse et la colère. Cela signifie que nous fourrons tous les sentiments nuancés que nous avons - déception, ressentiment, peur, inquiétude, admiration, étonnement - dans ces trois émotions.

"La granularité émotionnelle est la capacité d'être très précis sur ce que nous ressentons. Les études montrent que plus nous sommes granulaires dans notre capacité à nommer ce que nous ressentons, mieux nous pouvons le gérer, le réguler, le surmonter. Si c'est une émotion positive, nous pouvons la reproduire dans nos vies. La granularité émotionnelle est fortement corrélée avec des résultats de vie très positifs.

2. Reconnaître les émotions peut vous donner l'impression d'avoir des super pouvoirs

A l'ouverture du livre, Brené Brown parle de son enfance et comment dans sa famille personne ne parlait d'émotion. Cela a eu un effet inhabituel sur elle.

"Donc, pour moi, c'était une sorte de survie, et aussi en tant qu'aîné, dans la tâche de protéger mes frères dans ce qui était une famille très intense, d'amour intense, de joie intense et aussi de colère intense, un manque intense de prévisibilité sur la façon dont les choses allaient se dérouler, j'ai appris très tôt, très rapidement, à reconnaître les schémas et les liens entre les comportements des gens, leurs pensées et leurs émotions."

"Et je suis devenu vraiment, vraiment bonne dans ce domaine. Au point que quand j'étais au lycée, je pensais, peut-être que je suis comme une sorcière ou que j'ai des super pouvoirs. Cela a fonctionné à la maison, cela a fonctionné avec des entraîneurs, cela a fonctionné avec professeurs. les gens de ma classe disaient simplement : "Ça ne va pas marcher, préparez-vous". Et ils disaient : "Elle n'a encore rien dit". Et je disais : "Je peux dire à en juger par l'expression de ton visage, ça ne marchera pas'. ."

3. La colère est un catalyseur nécessaire au changement, mais un terrible compagnon de vie

Beaucoup d'entre nous pourraient considérer la colère comme une "mauvaise émotion", mais Brené Brown n'aime pas l'étiqueter ainsi.

"La colère est une émotion nécessaire. Ce que nous devons éviter, c'est de qualifier les émotions de bonnes ou de mauvaises. Elles le sont tout simplement."

Crédit photo, Getty Images Légende image, La colère peut avoir des conséquences physiques, émotionnelles et spirituelles, selon Brené Brown.

"Il y a quelque chose dans la colère. Pendant longtemps, comme d'autres chercheurs, je me suis demandé si la colère était une émotion primaire légitime ou toujours une émotion secondaire recouvrant autre chose. Et 91 % des chercheurs en émotion pensent aujourd'hui que la colère est une émotion primaire. Ça peut dissimuler des choses parce que c'est beaucoup plus facile de dire 'je suis tellement en colère' que 'je suis blessé' ou 'je suis déçu' ou 'je suis triste'.

"Mais laissez-moi vous parler de la colère. La colère est un catalyseur beau et nécessaire pour le changement. Mais la colère doit déclencher quelque chose. C'est un terrible compagnon pour la vie. Mais c'est un catalyseur très important pour le changement. nous voyons quelque chose qui est injuste, manque d'équité, notre réaction de colère est ce qui alimente le changement. Mais y rester perpétuellement coûte cher physiquement, émotionnellement et spirituellement.

4. Le mépris est pire que la colère, aux yeux de Brené Brown

"Le mépris est... Wow, quelle émotion, c'est pire que la colère. Si tu es en colère contre moi, je me dis : 'Ok, elle est vraiment en colère contre moi', mais je suis toujours engagé. Le mépris, c'est le rejet, vous avez été largué. Vous n'êtes même pas digne de discussion. Donc, le mépris est la corrosion la plus rapide d'une relation.

"Mais aussi, politiquement, dans notre culture au niveau macro, nous avons beaucoup de mépris l'un pour l'autre. Je me considère assez conscient de moi-même, j'ai beaucoup évolué, mais maintenant avec ce nouveau variant de Covid, je me sens un terrible mépris pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je ressens du mépris.

Brené Brown dit que lorsqu'elle ressent du mépris, elle y fait face en s'appuyant sur sa foi.

"Je me dis juste, vous savez, mon défi est de trouver Dieu dans le visage de tous ceux que je rencontre. Parfois, je dois regarder très fort."

5. Brené Brown ne pense plus que nous sommes capables de lire les émotions chez les autres

"L'une des choses qui a vraiment changé pour moi dans ce livre était cette idée de notre capacité à lire les émotions chez les autres. Je ne pense pas que nous puissions faire cela. J'ai pensé que nous pourrions faire cela pendant 20 ans. J'avais l'habitude de dire : "Nous avons juste besoin de développer des compétences autour de la reconnaissance des émotions, de nous-mêmes et des autres." Et je ne pense pas que nous puissions faire ça, vraiment. Je pense que l'émotion est la biologie, la biographie, le comportement, la trame de fond. C'est très complexe.

Crédit photo, Gary Miller/Getty Images Légende image, Bréne Brown est l'auteur de l'une des conférences TED les plus regardées au monde

"Quand on voit quelqu'un enragé, quand on voit quelqu'un en colère, quand on voit quelqu'un souffrir, je pense qu'il faut être curieux, écouter, devenir les gardiens des histoires qu'ils nous racontent sur leurs expériences et les croire, même quand leurs histoires ne ne reflètent pas nos expériences vécues."

"L'une des choses que je me demande toujours, et que je demande tout le temps aux autres, c'est que lorsque vous voyez des gens en colère et blessés, que devez-vous vous dire pour que tout aille bien ? Voyez les réfugiés syriens, quand vous voyez la brutalité policière aux États-Unis, en particulier envers les hommes noirs. Qu'avez-vous à vous dire pour que ça aille bien ?"

"Est-ce la peur de l'inconfort ? Est-ce la peur de la complicité ? Est-ce la peur de reconnaître un privilège ? Est-ce la peur de fermer la porte à l'idée que ce pays n'est pas ce que vous pensiez qu'il était ? En faillite ? Ça marche exactement tel qu'il a été conçu, ce qui, je crois, est le cas."

"Je pense que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes si déconnectés les uns des autres est que nous sommes assez déconnectés de nous-mêmes. Et je pense que si nous voulons retrouver notre chemin l'un vers l'autre, nous allons devoir trouver notre chemin vers nous-mêmes d'abord. Et nous allons devoir trouver un peu d'humanité en nous-mêmes afin que nous puissions embrasser l'humanité et la douleur des autres.

6. La nostalgie est une épée à double tranchant

Pour certaines personnes, la nostalgie peut être quelque chose que vous ressentez lorsque vous réfléchissez aux souvenirs de jours heureux et d'époques où les choses semblaient plus faciles. Mais pour Brené Brown, cette émotion a deux faces.

"Je pensais que la nostalgie était juste dangereuse. Mais j'ai vraiment eu du mal avec ça parce qu'il y a une grande scène dans Ratatouille , le film, quand le critique gastronomique arrive, et la souris du chef lui fait une ratatouille. Et tout le monde dit : 'C'est un critique gastronomique , et tu vas servir un plat paysan ? Et ils ont mis la ratatouille devant le critique gastronomique... Et il prend une bouchée et en une seconde il a cinq ans. Il se tient devant la porte arrière de sa maison, on dirait qu'il est tombé de son vélo ou quelque chose. Contusionné et cru et Il pleure. Sa mère le serre contre sa poitrine et le réconforte. Puis elle le fait asseoir à la table de la cuisine et lui sert une ratatouille. Puis le critique gastronomique pleure. Il y a donc cette belle part de nostalgie.

"Il s'avère qu'il y a deux faces à la nostalgie. Il y a celle-ci, que je décrivais dans la scène de Ratatouille , cette partie réflexive. Mais il y a aussi la forme de nostalgie qui peut être un langage politique codé pour tout, de la suprématie blanche à l'oppression. des personnes de couleur et de l'oppression des femmes. Cela peut être quelque chose "comment les choses étaient, quand les gens connaissaient leur place." "Make America Great Again" était une campagne entière brillamment construite sur la nostalgie, rappelant une Amérique qui n'a jamais été. Dans les années 1950, les taux de violence domestique étaient beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont maintenant, les taux de dépendance étaient pires."

"Ce que les chercheurs ont découvert, et j'en suis très reconnaissant, c'est que la différence entre une nostalgie saine et agréable et une nostalgie politique dangereusement codée est la rumination mentale."

"J'étais à Londres, peut-être en 2016, et il y a eu un moment où j'étais sur le siège arrière d'un taxi noir. Le chauffeur de taxi était un homme blanc plus âgé. Et il a dit:" C'est là que j'ai grandi, c'est où j'ai grandi. Mon école, maintenant c'est une mosquée, tout va en enfer". Et je me souviens avoir pensé, c'est la partie dangereuse de la nostalgie. C'est la partie où, si elle est exploitée correctement, par des politiciens puissants, si vous donnez les gens ont effrayé quelqu'un à blâmer, puis ont validé pourquoi il est normal qu'ils transmettent leur douleur à d'autres personnes, vous pouvez gouverner le monde."

7. Pour trouver joie et bonheur, commencez par la gratitude

Crédit photo, Getty Images

"Je ne pense pas que vous commenciez par la joie et le bonheur. Je pense que vous commencez par la gratitude. Pensez-vous à ce pour quoi vous êtes vraiment reconnaissant dans votre vie ? Et que devez-vous faire pour pratiquer la gratitude autour de cela ?