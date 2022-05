Variole du singe : peut-elle devenir une pandémie ? (et 3 autres inconnues sur cette maladie)

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a 56 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Le virus a été détecté en Allemagne

Plusieurs questions sans réponses claires et immédiates entourent les épidémies de variole du singe que nous observons dans plus d'une douzaine de pays.

A quelques exceptions près, ce virus a généralement été confiné aux régions d'Afrique de l'Ouest et Centrale, mais nous nous trouvons aujourd'hui dans une nouvelle situation à la fois surprenante et inquiétante.

Auparavant, le petit nombre de cas apparus dans d'autres parties du monde pouvait être lié à des personnes qui s'étaient rendues dans les pays touchés et avaient ramené l'infection chez elles.

Aujourd'hui, on ne sait pas comment les gens sont infectés.

A lire aussi :

Bien que les patients évoluent favorablement, la communauté scientifique s'est mise au travail pour définir rapidement ce qui se passe.

Voici certaines des principales inconnues qui entourent cette variole du singe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des pustules caractéristiques de la variole du singe sur la paume des mains d'un patient en République démocratique du Congo.

1. Le variole du singe peut-elle devenir une pandémie ?

"C'est assez peu probable", déclare à BBC Mundo le professeur Brian Ferguson, du département de pathologie de l'université de Cambridge au Royaume-Uni.

Il semble y avoir un consensus au sein de la communauté scientifique sur l'impossibilité que la variole du singe puisse devenir une autre pandémie.

Cependant, c'est une question valide après avoir constaté comment une mystérieuse pneumonie en Chine a fini par devenir une pandémie mondiale qui a forcé des fermetures totales et des mesures sans précédent pour la contenir.

Et pourquoi est-il considéré comme peu probable qu'elle devienne une pandémie ?

La première raison est qu'elle est très difficile à transmettre de personne à personne, contrairement à un virus respiratoire comme le SRAS-Cov-2.

La transmission de la variole du singe se produit lorsqu'une personne entre en contact avec le virus par l'intermédiaire d'un animal, d'un humain ou de matériaux contaminés.

L'hôte réservoir (principal vecteur de la maladie) est encore inconnu, bien que les rongeurs africains soient suspectés d'être impliqués dans la transmission, selon les directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Pour être infecté par un autre être humain, des contacts étroits, un échange de liquide temporaire et un contact direct ou indirect avec un linge nocif infecté sont avant tout nécessaires.

La deuxième raison est que les symptômes évidents de la variole du singe, en particulier l'apparition de pustules cutanées, aident à identifier les cas plus rapidement et à contrôler les épidémies avec une relative facilité.

Et enfin, c'est une maladie dont beaucoup n'ont pas entendu parler jusqu'à présent, elle est connue depuis 1958 et elle est davantage étudiée.

Mais le fait que les scientifiques excluent en ce moment l'évolution vers une pandémie, cela ne signifie pas baisser la garde. Nous sommes confrontés à la plus grande épidémie de variole du singe en dehors de l'Afrique et il est nécessaire de prendre la question au sérieux et de rechercher des réponses scientifiques, ce qui nous amène à la question suivante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que les experts excluent dès maintenant que la variole du singe puisse devenir une pandémie, ils préviennent que nous sommes confrontés à une situation surprenante et inquiétante qui doit donc être prise au sérieux.

2. Pourquoi assistons-nous à la multiplication simultanés des cas de variole du singe dans plusieurs pays ?

Répondre à cette question est la principale urgence pour les scientifiques, la clé pour empêcher l'apparition de nouveaux cas et empêcher les épidémies de devenir incontrôlables.

À l'heure actuelle, la variole du singe semble se propager principalement lors d'activités sexuelles, ce qui e signifie pas qu'il s'agisse d'une maladie sexuellement transmissible.

"Mais la survenue inhabituelle de plusieurs épidémies dans plusieurs pays signifie que nous devons être ouverts d'esprit sur ce qui s'est passé et ne rien exclure immédiatement", déclare Ferguson.

C'est pourquoi d'autres possibilités de transmission sont actuellement à l'étude, comme par les aérosols, "au cas où il y aurait eu un changement dans le mode de transmission du virus", ajoute l'expert de l'université de Cambridge.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les autorités demandent à la population d'être attentive aux symptômes classiques de la variole du singe afin d'en contrôler au plus vite les épidémies.

Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais pour l'instant rien ne prouve que nous ayons affaire à un variant inconnu de l'agent pathogène.

Les premières analyses génétiques suggèrent que les cas actuels sont très étroitement liés aux formes du virus observées en 2018 et 2019.

Une possibilité est que le virus se soit simplement trouvé au bon endroit au bon moment pour prospérer, comme nous l'avons vu au cours de la dernière décennie avec les virus Ebola et Zika, qui, sans modification de leur génétique, ont conduit à des épidémies inattendues.

Le chercheur médical Sir Jeremy James Farrar, directeur du Wellcome Trust, une organisation caritative de recherche biomédicale basée à Londres, a parlé à la BBC de la possibilité d'un "événement de super-propagation" où les gens ont été infectés et ont emporté le virus avec eux dans différents pays. .

3. Pourquoi voit-on plus de cas de variole du singe chez les homosexuels ?

Les comportements sexuels facilitent-ils la propagation ? Est-ce juste une coïncidence ? Une communauté est-elle plus sensibilisée à la santé sexuelle et au fait d'avoir des bilans médicaux qui facilitent le diagnostic ?

Plusieurs questions peuvent être posées en voyant que bon nombre des personnes touchées sont de jeunes homosexuels et bisexuels, mais les scientifiques préviennent qu'" il n'y a rien de biologique dans le virus qui indique que cette communauté est plus sensible que d'autres", explique Ferguson, qui exhorte de ne pas stigmatiser ce groupe sans fondement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il n'y a aucune preuve que la variole du singe affecte plus d'individus d'une certaine orientation sexuelle. Dans tous les cas, les enfants semblent être plus sensibles car ils ont un système immunitaire moins développé.

"Nous sommes tous également sensibles a la variole du singe d'après ce que nous savons. Cela ne dépend pas de la préférence sexuelle et ce n'est pas non plus une maladie sexuellement transmissible", renforce-t-il.

Ainsi, la raison pour laquelle ces épidémies semblent frapper le plus durement ce groupe démographique pourrait être plus une question de chance qu'une caractéristique spécifique de la biologie du virus.

Les experts consultés par BBC Mundo précisent que les enfants seraient plus sensibles car ils ont un système immunitaire moins développé.

Et parce que le vaccin contre la variole éradiqué en 1980 semble fonctionner contre la variole du singe, les personnes de plus de 55 à 60 ans qui ont reçu le vaccin peuvent être mieux protégées que les adultes plus jeunes qui n'ont pas été vaccinés.

4. Verrons-nous beaucoup plus de cas dans les semaines à venir ?

C'est quelque peu difficile à prévoir car l'ampleur des infections et les raisons pour lesquelles nous assistons à la plus grande épidémie de cette maladie en dehors de l'Afrique ne sont pas encore pleinement comprises.

Cependant, les experts insistent sur le fait qu'une fois les cas identifiés et les alertes sanitaires émises, il devrait être "relativement facile de contrôler les épidémies ".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est difficile de prédire si nous verrons beaucoup plus de cas dans les semaines à venir, même si les scientifiques espèrent qu'une fois l'alerte sanitaire lancée, il sera "relativement facile de contrôler les épidémies".

"Maintenant qu'on sait que ça circule et que cette information a été donnée à la société, la logique est d'attendre que des cas plus précis apparaissent, mais que d'ici quatre ou cinq semaines les cas vont disparaître", a-t-il ajouté. explique à la BBC World Raúl Rivas González, professeur de microbiologie à l'Université de Salamanque en Espagne.

De même, les scientifiques jugent nécessaire de rappeler que ce que nous vivons est un exemple de l'accroissement des dangers auxquels l'humanité est confrontée avec les virus émergents, notamment ceux d'origine animale.