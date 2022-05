Ouïghours en Chine : qui sont-ils et pourquoi Pékin est-il accusé de génocide ?

Les Ouïghours constituent le plus grand groupe ethnique minoritaire de la province du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine.

La Chine est accusée d'avoir commis des crimes contre l'humanité, voire un génocide, à l'encontre de la population ouïghoure et d'autres groupes ethniques majoritairement musulmans de la région du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays.

Les groupes de défense des droits de l'homme estiment que la Chine a détenu plus d'un million de Ouïghours contre leur gré au cours des dernières années dans un vaste réseau de ce que l'État appelle des "camps de rééducation", et en a condamné des centaines de milliers à des peines de prison.

Une série de dossiers de police obtenus par la BBC en 2022 a révélé des détails sur l'utilisation de ces camps par la Chine et a décrit l'utilisation systématique d'agents armés, ainsi que l'existence d'une politique du "tirer pour tuer" pour ceux qui tentent de s'échapper.

Les États-Unis font partie des pays qui ont déjà accusé la Chine de commettre un génocide au Xinjiang. Les principaux groupes de défense des droits de l'Homme, Amnesty et Human Rights Watch, ont publié des rapports accusant la Chine de crimes contre l'humanité.

La Chine nie toutes les allégations de violations des droits de l'Homme au Xinjiang. Le gouvernement chinois - s'exprimant après la publication des détails des dossiers de la police du Xinjiang - a déclaré que la paix et la prospérité apportées au Xinjiang grâce à ses mesures antiterroristes étaient la meilleure réponse à "toutes sortes de mensonges".

Qui sont les Ouïghours ?

Les Ouïghours parlent leur propre langue, qui s'apparente au turc, et se considèrent comme culturellement et ethniquement proches des nations d'Asie centrale. Ils représentent moins de la moitié de la population du Xinjiang.

La Chine a également été accusée de prendre pour cible des personnalités religieuses musulmanes, d'interdire les pratiques religieuses dans la région et de détruire des mosquées et des tombes.

Où se trouve le Xinjiang ?

Le Xinjiang, situé au nord-ouest de la Chine, est la plus grande région du pays. Comme le Tibet, il est autonome, ce qui signifie - en théorie - qu'il dispose de certains pouvoirs d'auto-gouvernance.

Des groupes de défense des droits de l'Homme se sont inquiétés du fait qu'une grande partie de ce coton exporté est récolté par le travail forcé, et en 2021, certaines marques occidentales ont retiré le coton du Xinjiang de leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui a entraîné une réaction brutale des célébrités et des net-citoyens chinois contre ces marques.

La région est également riche en pétrole et en gaz naturel et, en raison de sa proximité avec l'Asie centrale et l'Europe, elle est considérée par Pékin comme une importante liaison commerciale.