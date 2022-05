La spirale : un symbole mystérieux qui fascine l'homme depuis la nuit des temps.

Beverley D’Silva

BBC Culture

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, De l'époque néolithique à l'architecture plus récente des gratte-ciel, la spirale infinie est un symbole mystérieux qui a influencé les artistes, les penseurs et les concepteurs pendant des millénaires

On les trouve partout : dans la structure de la coquille de l'escargot, dans les pommes de pin, dans nos empreintes digitales ; dans l'escalier en forme d'escargot de la célèbre cathédrale Saint-Paul de Londres ou à l'intérieur et à l'extérieur du musée Guggenheim de New York, aux États-Unis ; dans la défense du narval ou même la corne de la licorne ; dans les contorsions de notre galaxie et dans la double hélice de notre ADN.

La spirale est l'une des formes géométriques les plus anciennes de l'histoire de l'humanité - il existe des gravures rupestres de ces symboles remontant à la période néolithique - et c'est aussi l'un des motifs les plus courants de la nature, que l'on observe dans l'écoulement des eaux de ruissellement et dans l'œil du cyclone.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La nature est pleine d'hélices et de spirales, des coquillages aux galaxies en passant par notre ADN.

Il existe plusieurs types de spirales, comme la spirale logarithmique, découverte par Albrecht Dürer en 1525, la spirale d'Archimède, du nom du mathématicien grec du 3e siècle avant J.-C., la spirale de Fermat, l'hélice et le vortex, pour n'en citer que quelques-unes.

Les spirales sont omniprésentes dans les structures humaines dans les domaines de l'art, du design et de l'architecture, qu'elles soient séculaires ou religieuses - comme la Grande Mosquée de Samarra en Irak, qui date du 9e siècle, ou l'escalier en spirale du musée du Vatican.

A lire aussi

Et cette forme fascinante est aujourd'hui en vogue, avec le lancement imminent de ce qui promet d'être un nouveau gratte-ciel emblématique à New York. La Spirale est une structure de 66 étages qui s'élance vers le ciel au 66 Hudson Boulevard à Manhattan.

Le coût de sa construction, y compris le prix d'achat du terrain, s'est élevé à 3,2 milliards de dollars et, avec un peu plus de 300 mètres, c'est l'un des plus hauts bâtiments de la ville. Des terrasses vertes en plein air serpentent autour du bâtiment - des atriums deux fois plus hauts à chaque étage, selon les informations publicitaires, forment "un hybride unique qui s'entrelace en un chemin vert continu" dans une spirale ascendante.

Dominyka Voelkle, de l'agence d'architecture BYG NYC, qui est responsable de La Spirale, a déclaré à la BBC que le bâtiment avait "un profil très frappant - moderne et exclusif, mais avec beaucoup de "vieux New York", rappelant les gratte-ciel avec des reculs en escalier, comme le Rockefeller Center".

La conception biophile de La Spirale - qui permet d'accéder à l'espace extérieur et d'améliorer la qualité de l'air intérieur - est à l'origine de cette collaboration. "Le design aidera les occupants à trouver la tranquillité dans un environnement animé - et la verdure est là pour apaiser ou offrir une pause revigorante", selon Voelkle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La construction du gratte-ciel Spiral à New York devrait s'achever en 2022. Des terrasses entoureront le bâtiment sur sa face extérieure.

Les arbres et autres plantes étaient "acclimatés" sur le terrain avant d'être transplantés dans le climat plus rude de Manhattan jusqu'à la plantation finale. S'ils se portent bien et s'épanouissent, La Spirale sera "le premier de son genre et le plus grand jardin vertical du monde", affirme M. Voelkle.

Symbole de "contrôle et de liberté

Les artistes de toutes les époques ont été inspirés par les spirales. Léonard de Vinci a utilisé des spirales dans nombre de ses dessins, comme ceux de mollusques, sans oublier son escalier en spirale à double hélice au château de Chambord, en France.

L'artiste contemporain singapourien Chan Hwee Chong, quant à lui, illustre des tableaux célèbres, dont La Joconde de Vinci et La fille à la perle de Johannes Vermeer, à l'aide d'une ligne continue en spirale.

Pour l'artiste franco-américaine Louise Bourgeois, les spirales étaient plus qu'un symbole de jeu. Ils sont devenus partie intégrante de sa psyché, représentant le cycle de la naissance, de la vie et de la renaissance - et ont parfois représenté la maternité dans son travail.

Mme Bourgeois, aujourd'hui décédée, se souvient que la spirale (en tant que symbole puissant et parfois violent) l'a impressionnée dès son plus jeune âge et a influencé son travail dans l'entreprise familiale de restauration de tapis à Paris.

"La spirale est importante pour moi", a-t-elle déclaré en 1994. "C'est un rebondissement. Enfant, après avoir lavé les tapis dans la rivière, je les retournais, les tordais, les contorsionnais... puis je rêvais de la maîtresse de mon père. Dans mes rêves, je lui tordais le cou."

M. Bourgeois a déclaré qu'il aimait la spirale, qui "représente le contrôle et la liberté".

L'araignée est un autre motif fréquemment utilisé par l'artiste. Sa sculpture monumentale en acier en forme d'araignée, appelée Maman, a dominé la Turbine Room de la Tate Modern Gallery de Londres, qui venait alors d'ouvrir ses portes, en mai 2000. Une autre araignée en métal de Louise Bourgeois est restée exposée pendant plus de 20 ans dans le chapiteau du parc Ibirapuera à São Paulo.

Les spirales et les araignées apparaissent à plus grande échelle dans une exposition à la Hayward Gallery de Londres, qui présente l'art de Bourgeois sur tissu. L'exposition comprend une sculpture, Woman in a Spiral (un motif qu'elle a revisité à plusieurs reprises), dans laquelle le haut du corps d'une femme est capturé dans une spirale, comme si elle était la proie d'une araignée géante. Bourgeois a décrit le dessin comme "une sécrétion, comme un fil dans la toile d'araignée".

Katie Guggenheim, commissaire de l'exposition, commente que l'artiste a fait une psychanalyse pendant environ 30 ans, ce qui l'a influencée tout au long des huit décennies de sa carrière. "En fait, certaines de ses œuvres semblent échapper à tout contrôle et sombrer dans la folie", souligne-t-elle.

Crédit photo, Alamy Légende image, Pour l'artiste Louise Bourgeois, la spirale représente la naissance, la vie et la renaissance.

Une œuvre qui reprend le symbole de la spirale dans la nature est la Spiral Platform de Robert Smithson, une œuvre d'art environnementale géante en forme de spirale qui mesure 4,5 x 4,5 milliers de mètres. Construite avec 6 000 tonnes de basalte à la sortie d'une jetée sur le Grand Lac Salé dans l'Utah aux États-Unis (où elle sera certainement détruite par l'érosion), elle reflète la fascination de Smithson pour l'entropie.

"On peut peut-être l'observer comme un symbole culturel collectif de l'émergence du féminin", selon le site de l'artiste, qui souligne que "la spirale marche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vers l'inconscient."

Le psychiatre et psychanalyste suisse Carl Jung, connu pour son travail sur les symboles, les archétypes et l'inconscient collectif, a écrit : "la spirale en psychologie signifie que lorsque vous faites une spirale, vous passez toujours par le même point où vous étiez avant, mais jamais exactement le même ; toujours en dessous ou au-dessus, à l'intérieur ou à l'extérieur, de sorte que cela signifie la croissance." Jung a visualisé le processus inconscient comme se déplaçant "en spirale autour d'un centre, qui devient progressivement de plus en plus étroit, tandis que les caractéristiques du centre deviennent de plus en plus distinctes".

'Serpent énergétique'

La fascination pour la conscience et la psyché en Occident a sans doute contribué à l'intérêt croissant pour la méditation et le yoga à partir des années 1960, comme la pratique du kundalini yoga, dans laquelle la spirale joue un rôle clé.

"Kundal", en sanskrit, signifie spirale ou bobine. Il indique un serpent d'énergie qui tourne en spirale à travers les chakras.

Dans la médecine alternative, la spirale représente la connectivité avec le divin. Dans la thérapie par vortex, ou VortexHealing, une spirale d'énergie divine est censée passer par le cœur pour se manifester sous forme de guérison et de transformation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La spirale apparaît dans le film d'Hitchcock "A Falling Body" et également dans la scène du dessin animé "Mogli, le garçon-loup" qui montre le serpent Kaa hypnotisant le personnage principal.

Toujours autour des années 1960, l'art psychédélique a utilisé des spirales et des motifs kaléidoscopiques pour suggérer l'effet des drogues hallucinogènes et des altérations de la conscience.

L'influence de la psychanalyse apparaît clairement dans des films tels que Vertigo (1958). Son réalisateur, Alfred Hitchcock, utilise des spirales pour suggérer la "spirale descendante" de la folie de son protagoniste Scottie.

Dès le générique de début, une spirale tourbillonnante dans un œil stylisé nous hypnotise, tandis que, sur l'affiche du film, la silhouette d'un homme tombe dans un puits de psychose. Un escalier en spirale réveille le vertige de Scottie et la bande-son, composée par Bernard Herrmann, a été "construite autour de cercles et de spirales - de plénitude et de désespoir", selon le réalisateur Martin Scorsese.

Les yeux en spirale ou concentriques sont également le signe de la folie ou de l'hypnose, comme dans l'étrange scène où le serpent Kaa du dessin animé Mogli - Le garçon-loup hypnotise le personnage principal pour le manger.

Captivant et énigmatique

La spirale a servi un noble objectif en 1963, donnant son nom à un collectif d'artistes afro-américains de New York, le Spiral. Il a été créé en conséquence directe de la marche sur Washington pour le travail et la liberté, menée la même année par Martin Luther King Jr.

Emmenés par les artistes Romare Bearden, Norman Lewis, Charles Alston et Hale Woodruff, les 15 membres du collectif voulaient discuter de la manière dont les artistes afro-américains devaient réagir à l'évolution du paysage culturel et politique des États-Unis. Ils ont choisi une spirale d'Archimède car, "à partir d'un point de départ, elle se déplace vers l'extérieur, englobant toutes les directions, mais constamment vers le haut".

La peintre Emma Amos, seule femme (et plus jeune membre) de Spiral, est décédée en 2020. Mais le groupe est toujours célébré : le créateur de mode Duro Olowu a décrit dans le magazine Vogue comment il a été "captivé" par les couleurs vives et audacieuses de l'art d'Amos et sa "capacité à défier puissamment le sexisme et le racisme... en abordant le sexisme, le racisme et les stéréotypes sur le féminisme noir, ses peintures offrent le genre de résilience et d'optimisme pour le changement qui est si important en ce moment".

La nouvelle directrice de la création de la maison de couture de luxe française Chloé, la créatrice uruguayenne Gabriela Hearst, a récemment choisi un logo en forme de spirale pour identifier ses pièces exclusives les plus exquises. "Les spirales sont à la mode", a commenté le magazine Vogue, "un clin d'œil à la circularité, peut-être ? Rien n'est une coïncidence dans le monde de Hearst ; les hélices sont le motif le plus convoité de la saison prochaine."

Crédit photo, Getty Images Légende image, La spirale est souvent présente dans les espaces sacrés, notamment au Vatican

L'astronome Edward Hubble a classé les galaxies en quatre formes : elliptique, lenticulaire, irrégulière - et spirale. Et parmi toutes les galaxies découvertes à ce jour par les scientifiques, la plupart sont des galaxies spirales, définies comme des "collections tordues d'étoiles et de gaz, souvent de forme magnifique" par space.com.

La Voie lactée elle-même - où se trouve notre système solaire - est une "élégante structure en spirale, dominée par deux bras seulement qui englobent les extrémités d'une barre centrale d'étoiles", selon le site Science de la NASA.

Les spirales sont omniprésentes, durables et infiniment fascinantes, mais elles sont aussi énigmatiques. C'est peut-être pour cela qu'ils servent des interprétations qui sont, selon les mots de Jung, "cosmiques".