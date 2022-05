Crise alimentaire : l'Ukraine peut-elle contribuer à nourrir le monde, malgré la guerre ?

Nadiya Stetsiuk et son fils ne peuvent pas continuer sans les fonds provenant de la vente des récoltes

Les agriculteurs ukrainiens disposent de 20 millions de tonnes de céréales qu'ils ne peuvent acheminer vers les marchés internationaux, et une nouvelle récolte est sur le point de commencer. Que peut-on faire pour que les denrées alimentaires parviennent aux personnes qui en ont désespérément besoin, alors que les prix s'envolent dans le monde entier ?

Début février, Nadiya Stetsiuk s'attendait à une année fructueuse. Le temps avait été clément en 2021 et elle avait vu des récoltes exceptionnelles de maïs, de blé et de graines de tournesol dans sa petite exploitation de la région centrale de Tcherkassy, en Ukraine.

Les prix sur le marché international étaient élevés et augmentaient chaque jour, alors elle a gardé une partie de son stock, pour le vendre plus tard. Puis la Russie a attaqué.

"Depuis l'invasion, nous n'avons pas pu vendre de céréales du tout. Le prix ici est maintenant la moitié de ce qu'il était avant la guerre", dit Mme Stetsiuk. "Il y a peut-être une crise alimentaire en Europe et dans le monde, mais c'est le blocage ici parce que nous ne pouvons pas faire sortir cette nourriture".

L'Ukraine est un exportateur de denrées alimentaires de loin supérieur à son poids, puisqu'elle fournit 42 % de l'huile de tournesol échangée sur le marché mondial, 16 % du maïs et 9 % du blé.

Certains pays en dépendent fortement. Le Liban importe 80 % de son blé d'Ukraine et l'Inde 76 % de son huile de tournesol.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies, qui nourrit des personnes au bord de la famine dans des pays tels que l'Éthiopie, le Yémen et l'Afghanistan, s'approvisionne en blé à hauteur de 40 % dans ce pays.

Même avant la guerre, l'approvisionnement alimentaire mondial était précaire. L'an dernier, la sécheresse a affecté les cultures de blé et d'huile végétale au Canada, ainsi que les rendements de maïs et de soja en Amérique du Sud.

La famine a également eu un impact important. En Indonésie et en Malaisie, la pénurie de main-d'œuvre a entraîné une baisse des récoltes d'huile de palme, ce qui a fait grimper les prix des huiles végétales dans le monde entier.

Avant la guerre, 90 % des exportations ukrainiennes partaient via les ports profonds de la mer Noire, qui peuvent charger des pétroliers suffisamment grands pour parcourir de longues distances - vers la Chine ou l'Inde - tout en réalisant des bénéfices. Mais tous sont désormais fermés. La Russie s'est emparée de la majeure partie du littoral ukrainien et bloque le reste avec une flotte d'au moins 20 navires, dont quatre sous-marins.

"Sans la compréhension de la Russie, militairement, il y a tellement de choses qui pourraient mal tourner", déclare Jonathan Bentham, analyste de la défense maritime à l'Institut international d'études stratégiques. Un convoi nécessiterait une importante puissance aérienne, terrestre et maritime, dit-il, et serait politiquement compliqué.

"Idéalement, pour maintenir les tensions à un faible niveau, on demanderait aux pays de la mer Noire, comme la Roumanie et la Bulgarie, de le faire. Mais ils n'en ont probablement pas la capacité. Il faudrait alors envisager de faire appel à des membres de l'Otan en dehors de la mer Noire."

L'offre de la Russie d'ouvrir un corridor à travers la mer Noire pour les expéditions de nourriture, en échange d'un assouplissement des sanctions, est intervenue alors que l'Union européenne discutait mercredi d'une nouvelle batteries de sanctions et n'a montré aucun signe de changement de cap.

Selon M. Bentham, même si la guerre prenait fin demain, il faudrait des mois ou des années pour sécuriser la mer Noire, car l'Ukraine défend son littoral avec des mines et des navires stratégiquement coulés.

Pour l'instant, les denrées alimentaires ne peuvent être acheminées hors d'Ukraine que par voie terrestre ou sur des barges via le Danube.

La semaine dernière, l'Union européenne a annoncé son intention d'apporter son aide en investissant des milliards d'euros dans les infrastructures. Mais le voisin de Mme Stetsiuk, Kees Huizinga, qui possède et exploite 15 000 hectares, estime que cela ne suffit pas.

Il essaie de transporter des marchandises depuis le début de la guerre et est exaspéré par la montagne de paperasse exigée par l'UE, qui, selon lui, a créé des files d'attente à la frontière pouvant atteindre 25 km de long.

Le 18 mai, deux jours après l'annonce de l'UE, les autorités douanières ont demandé à ses chauffeurs deux formulaires qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. "La frontière ne devient pas plus facile, au contraire, elle devient plus bureaucratique", dit-il.

La principale voie de sortie du pays est désormais le rail. Mais le réseau ferroviaire ukrainien est plus étendu que celui de l'UE, ce qui signifie que les chargements doivent être transférés dans de nouveaux wagons à la frontière. Le temps d'attente moyen est de 16 jours, mais il peut aller jusqu'à 30 jours.

Bien que le débat mondial sur les pénuries alimentaires porte essentiellement sur le blé, la plupart des céréales qui quittent l'Ukraine en ce moment sont du maïs. Et ce, pour deux raisons, selon Elena Neroba, analyste céréalière ukrainienne de la société de courtage Maxigrain.

L'autre facteur, dit-elle, est la demande. L'Europe n'achète pas beaucoup de blé ukrainien, elle est autosuffisante. Et il est difficile d'acheminer ce blé au-delà de l'UE, car les ports de Pologne et de Roumanie ne sont pas équipés pour exporter de gros volumes de céréales.

"D'ici au mois de juillet, les pays de l'UE seront occupés à exporter leurs propres récoltes estivales et auront encore moins de capacité pour traiter les denrées alimentaires ukrainiennes", explique Mme Neroba.

Le temps presse pour résoudre le problème. Les installations de stockage sont pleines et la récolte estivale de blé, d'orge et de colza n'est plus qu'une question de semaines.