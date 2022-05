Salvador Ramos : ce que l'on sait du jeune homme à l'origine de l'attaque de l'école qui a tué 19 enfants et deux enseignants

il y a 58 minutes

Au moins 19 enfants et deux enseignants sont tués mardi dans une école de la ville d'Uvalde, dans l'État du Texas, après qu'un homme de 18 ans est entré avec une arme et a commencé à tirer.

L'individu est identifié comme étant Salvador Ramos, un citoyen américain et résident de cette ville de 15 000 habitants située à environ 135 kilomètres de San Antonio.

Les victimes étaient des élèves de 2e, 3e et 4e année, âgés de 7 à 10 ans. Deux enseignantes sont également mortes lors de la fusillade dans cette école qui accueille environ 500 élèves, pour la plupart d'origine latino-américaine.

Le jeune homme conduisait une camionnette qui s'est écrasée dans un fossé à quelques mètres de l'école primaire Robb, où il est entré et a commencé à tirer dans une classe.Un agent de la patrouille frontalière américaine qui se trouvait à proximité lorsque la fusillade a commencé est entré dans l'école et a tiré et tué le tireur, qui était derrière une barricade, a rapporté l'Associated Press.