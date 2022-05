Fusillade dans une école du Texas : les États-Unis et la culture des armes à feu

il y a 34 minutes

Il y a plus de 50 ans, l'administration du président Lyndon Baines Johnson déclarait que "les armes à feu sont un instrument de mort essentiel dans la criminalité américaine" et que c'était "principalement le résultat de l'attitude désinvolte de notre culture à l'égard des armes à feu et de son héritage du citoyen armé et autonome".

À l'époque, environ 90 millions d'armes à feu étaient en circulation dans le pays.

Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'armes à feu et beaucoup plus de décès.

Les décès par arme à feu sont devenus encore plus incontournables dans la vie américaine, avec plus de décès que le nombre de soldats tués dans chaque conflit américain depuis la guerre d'indépendance américaine en 1775.

Rien qu'en 2020, plus de 45 000 Américains sont morts au bout du canon d'une arme à feu, que ce soit par homicide ou par suicide, soit plus que toute autre année enregistrée. Ce chiffre représente une augmentation de 25 % par rapport aux cinq années précédentes, et de 43 % par rapport à 2010.

Mais il s'agit d'une question hautement politique, qui oppose les défenseurs du contrôle des armes à feu à des secteurs de la population qui protègent farouchement leur droit de porter des armes, inscrit dans la Constitution.

Voici ce que nous savons de la culture des armes à feu en Amérique et de son impact.

Combien d'armes à feu y a-t-il aux États-Unis ?

S'il est difficile de calculer le nombre d'armes à feu en mains privées dans le monde, les chiffres du Small Arms Survey - un projet de recherche de pointe basé en Suisse - estiment qu'il y avait 390 millions d'armes en circulation en 2018.

Le ratio américain de 120,5 armes à feu pour 100 résidents, contre 88 pour 100 en 2011, dépasse de loin celui des autres pays du monde.

Des données plus récentes suggèrent également que la possession d'armes à feu a considérablement augmenté au cours des dernières années. Une étude, publiée par les Annals of Internal Medicine en février, a révélé que 7,5 millions d'adultes américains - un peu moins de 3 % de la population - sont devenus les premiers nouveaux propriétaires d'armes à feu entre janvier 2019 et avril 2021.

Ce qui, à son tour, a exposé 11 millions de personnes à des armes à feu à leur domicile, dont 5 millions d'enfants. Environ la moitié des nouveaux propriétaires d'armes à feu au cours de cette période étaient des femmes, tandis que 40% étaient soit noirs, soit hispaniques.

Une étude distincte, publiée par l'Académie américaine de pédiatrie en 2021, a établi un lien entre l'augmentation de la possession d'armes à feu pendant la pandémie et les taux plus élevés de blessures par arme à feu chez - et infligées par - les enfants.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), un total de 45 222 personnes sont mortes de blessures liées aux armes à feu, toutes causes confondues, en 2020, dernière année pour laquelle des données complètes sont disponibles.

Et si les fusillades de masse et les meurtres par arme à feu attirent généralement davantage l'attention des médias, sur le total, 54 % - environ 24 300 décès - étaient des suicides.

Une étude de 2016 publiée dans l'American Journal of Public Health a révélé qu'il existait une forte relation entre des niveaux plus élevés de possession d'armes à feu dans un État et des taux de suicide par arme à feu plus élevés, tant pour les hommes que pour les femmes.

Les défenseurs de lois plus strictes sur les armes à feu aux États-Unis citent souvent cette statistique lorsqu'ils poussent les législateurs à consacrer plus de ressources à la santé mentale et moins à l'assouplissement des restrictions sur les armes à feu.

En 2020, 43% des décès - soit 19 384 personnes - étaient des homicides, selon les données du CDC. Ce chiffre représente une augmentation de 34% par rapport à 2019, et une augmentation de 75% au cours de la décennie précédente.

Près de 53 personnes sont tuées chaque jour par une arme à feu aux États-Unis, selon les données.

Les données montrent également que la grande majorité des meurtres, 79%, ont été perpétrés avec des armes à feu.

Cette proportion d'homicides est nettement plus élevée qu'au Canada, en Australie, en Angleterre et au Pays de Galles, et dans de nombreux autres pays.

Les fusillades de masse sont-elles de plus en plus meurtrières ?

Les décès dus aux "fusillades de masse" qui attirent l'attention internationale sont toutefois plus difficiles à suivre.

Bien que le pays ne dispose pas d'une définition unique des "fusillades de masse", le FBI suit depuis plus de dix ans les "incidents de tireur actif" au cours desquels "un individu s'est activement engagé à tuer ou à tenter de tuer des personnes dans une zone peuplée".

Selon le FBI, 345 "incidents de tireur actif" ont eu lieu aux États-Unis entre 2000 et 2020, faisant plus de 1 024 morts et 1 828 blessés.

L'attaque de ce type la plus meurtrière, à Las Vegas en 2017, a fait plus de 50 morts et 500 blessés. La grande majorité des fusillades de masse font toutefois moins de 30 morts.

Qui soutient le contrôle des armes à feu ?

Malgré l'indignation publique généralisée et vocale - souvent dans le sillage de la violence armée - le soutien des Américains à des lois plus strictes sur les armes à feu en 2020 est tombé à son plus bas niveau depuis 2014, selon un sondage de Gallup.

Seuls 52 % des Américains interrogés ont déclaré vouloir des lois plus strictes sur les armes à feu, tandis que 35 % ont déclaré qu'elles devraient rester les mêmes.

Onze pour cent des sondés ont déclaré que les lois devraient être "rendues moins strictes".

Cette question est également hyperpartisane et extrêmement conflictuelle, relevant en grande partie des lignes de parti.

"Les démocrates sont presque unanimes dans leur soutien à des lois strictes sur les armes à feu", note la même étude de Gallup, avec près de 91 % en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu.

Seuls 24 % des républicains, en revanche, sont d'accord avec la même affirmation, ainsi que 45 % des électeurs indépendants.

Certains États ont pris des mesures pour interdire ou réglementer strictement la possession d'armes d'assaut. Les lois varient selon les États, mais la Californie, par exemple, a interdit la possession d'armes d'assaut, à quelques exceptions près.

Certains contrôles sont largement soutenus par des personnes de tous bords politiques - comme les restrictions concernant la vente d'armes à des personnes souffrant de troubles mentaux ou figurant sur des listes de "surveillance".

Qui s'oppose au contrôle des armes à feu ?

Malgré des années de difficultés financières et de conflits internes, la National Rifle Association (NRA) reste le plus puissant lobby des armes à feu aux États-Unis, avec un budget substantiel pour influencer les membres du Congrès sur la politique des armes à feu.

En janvier, la NRA a déposé son bilan dans le cadre d'une affaire de fraude contre certains de ses propres cadres supérieurs.

Même après ce dépôt, elle s'est engagée à continuer de "lutter contre les activités contraires au deuxième amendement, de promouvoir la sécurité et la formation en matière d'armes à feu et de faire progresser les programmes publics à travers les États-Unis".

Au cours des derniers cycles électoraux, l'association et d'autres organisations ont toujours dépensé plus pour des messages en faveur des droits des armes à feu que leurs rivaux du lobby du contrôle des armes.

Un certain nombre d'États sont également allés jusqu'à éliminer en grande partie les restrictions sur les personnes autorisées à porter une arme.

En juin 2021, par exemple, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a promulgué une "loi sur le port sans permis" qui permet aux résidents de l'État de porter des armes de poing sans permis ni formation.

De même, le 12 avril, la Géorgie est devenue le 25e État du pays à supprimer la nécessité d'un permis pour dissimuler ou porter ouvertement une arme à feu. La loi signifie que tout citoyen de cet État a le droit de porter une arme à feu sans licence ni permis.