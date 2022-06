Alimentation pour bébés : le super aliment pour nourrissons auquel on ne pense jamais

Les pénuries persistantes aux États-Unis ont mis en lumière un aliment de base qui reste le plus souvent hors de la lumière des projecteurs : le lait maternisé (lait dont la composition chimique se rapproche le plus du lait de la femme).

Les préparations pour nourrissons font la une des journaux aux États-Unis ces derniers temps, car la fermeture de l'une des plus grandes usines de fabrication du pays pour cause de contamination a provoqué une grave pénurie.

Alors que la Food and Drug Administration américaine cherche de nouvelles sources de lait maternisé à l'étranger, fait venir des fournitures d'urgence et tente d'aider l'usine à reprendre ses activités, les parents se battent pour obtenir ce dont ils ont besoin pour nourrir leurs bébés.

La situation est choquante - d'une part, elle soulève la question de savoir pourquoi un produit aussi essentiel que le lait maternisé est à la merci d'un seul fabricant - et d'autre part, de nombreuses personnes se demandent ce que faisaient les parents dans le passé, avant que de grandes entreprises ne fabriquent le produit qui est devenu le pivot de tant de vies.

Malheureusement, les parents d'aujourd'hui sont loin d'être les premiers dans l'histoire à devoir faire face à ce problème.

La première préparation pour nourrissons commercialisée à grande échelle, appelée Liebig's Soluble Food for Babies, est arrivée dans les années 1860, mais cela fait des millénaires que l'on essaie de trouver des alternatives sûres au lait maternel.

Dans les tombes de jeunes bébés datant d'il y a 6 000 ans, les archéologues ont découvert de curieux petits objets en forme de corne, que l'on a d'abord pris pour des outils servant à remplir les lampes à huile.

Mais des analyses chimiques ont révélé qu'au moins certains de ces objets étaient remplis non pas d'huile mais de lait de ruminants, comme des vaches ou des moutons.

Il est probable qu'il s'agisse de récipients destinés à l'alimentation des nourrissons, enterrés à leurs côtés.

Car l'horrible vérité est que l'allaitement maternel ne fonctionne pas toujours - ni à l'époque, ni aujourd'hui.

C'est un système défaillant et évolué ; c'est presque comme si nos corps avaient décidé que tout ce qui tue moins de 50% des personnes concernées est suffisamment bon pour continuer.

Le corps de certaines personnes ne produit pas assez de lait pour nourrir un enfant. Certains bébés naissent sans pouvoir prendre correctement le sein.

Les mamelons de nombreuses femmes ne sont pas adaptés à la bouche de leur bébé - dans un épisode tragique relaté dans le journal de Samuel Pepys, le grand diariste du Londres des années 1660, il décrit une nouvelle mère comme n'ayant pas de mamelons, ce qui est peut-être une façon de décrire ce qu'on appelle aujourd'hui des mamelons inversés, qui peuvent rendre l'allaitement plus difficile. Son bébé est rapidement mort.

Avant la médecine moderne, les bébés mouraient tout le temps, pour toutes sortes de raisons.

Mais si le bébé et la mère ne parvenaient pas à tirer suffisamment de lait du sein, c'était souvent un raccourci vers la tombe pour le nourrisson, car les autres solutions n'étaient pas formidables.

Au début du XIXe siècle, le manque d'hygiène des récipients d'alimentation et le stockage peu sûr du lait animal ont entraîné la mort d'un tiers des bébés nourris au biberon, selon un rapport.

Parfois, une autre femme allaitante était disponible, et pour de nombreux bébés, les "nourrices" professionnelles ont été leur planche de salut.

À différentes époques de l'histoire, les nourrices, c'est-à-dire les femmes qui allaitent les bébés à titre professionnel, ont constitué une industrie florissante à part entière, avec ses références et ses examens médicaux.

Mais une fois que les biberons stérilisables et les tétines en caoutchouc ont été inventés, plus tard au XIXe siècle, les parents européens et américains semblent avoir abandonné l'allaitement maternel comme alternative.

Maintenant que les récipients d'alimentation pouvaient être sécurisés, il était temps de penser à leur contenu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains bébés trouvent plus facile de se nourrir au biberon, surtout depuis l'apparition des tétines en caoutchouc souple pour les biberons

La formule de Liebig, inventée par un chimiste allemand, contenait du lait de vache, de la farine de malt, de la farine de blé et du bicarbonate de potassium.

Environ 20 ans plus tard, en 1883, il y avait 27 préparations pour nourrissons sur le marché, selon un historique.

Une première analyse a révélé que le lait de vache contenait plus de protéines et moins de glucides que le lait humain, de sorte que de nombreuses préparations visaient à diluer le lait de vache et à l'ajuster sur le plan nutritionnel pour qu'il ressemble davantage au lait maternel.

Cependant, de nombreuses personnes fabriquaient leur propre lait maternisé à la maison.

En fait, au début du 20e siècle, on enseignait aux médecins à mélanger des préparations à base de lait, d'eau et de sucre, en utilisant un calcul de deux onces (56 g) de lait, 1/8 d'once de sucre (3 g) et trois onces (84 g) d'eau par livre de poids corporel du bébé par jour.

De même, les études ont montré que les préparations à base de lait évaporé, basées sur la stupéfiante découverte consistant à chauffer le lait à très haute température pour le concentrer et décomposer les protéines, étaient un moyen raisonnable de nourrir les bébés.

Aujourd'hui, la pénurie de lait maternisé a incité certains parents désespérés aux États-Unis à rechercher de vieilles recettes pour fabriquer leur propre lait maternisé - mais les experts le déconseillent fortement, car les substituts faits maison peuvent être dangereux et entraîner des infections potentiellement mortelles ou la malnutrition.

L'équilibre entre les glucides et les protéines était loin d'être la seule différence entre le lait maternel et les premières versions des préparations pour nourrissons.

Petit à petit, au cours du siècle dernier, des nutritionnistes, des médecins et des chercheurs ont modifié et remanié la composition des préparations exclusives, comme celles que l'on utilise aujourd'hui, afin de les rendre plus proches du lait maternel.

Les vitamines sont apparues en premier. De l'huile de foie de morue a été ajoutée, ainsi que des mélanges de graisses provenant de diverses sources.

Il a fallu un certain temps pour que les personnes qui utilisaient l'option facile et bon marché des préparations à base de lait évaporé s'y intéressent, mais dans les années 1950, les préparations brevetées comme Similac, qui avait été inventée dans les années 1920, ont commencé à gagner du terrain.

Le lait maternisé n'était plus seulement un pis-aller, mais une sorte de superaliment, capable de fournir un kaléidoscope de nutriments.

Dans les années 1970, les préparations brevetées étaient extrêmement populaires aux États-Unis, pour diverses raisons, et les taux d'allaitement étaient en chute libre.

Depuis, les taux sont remontés - 84 % des bébés nés aux États-Unis en 2017 ont été allaités pendant un certain temps - mais les préparations pour nourrissons sont là pour rester.

Si le remplacement du lait maternel a pu être au départ un aliment de désespoir, le fait de disposer d'une alternative a radicalement modifié pour le mieux la vie des parents de toutes sortes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les préparations pour nourrissons modernes sont des compléments hautement spécialisés, remplis de vitamines et de minéraux nécessaires à la croissance et au développement

Les inconvénients d'un produit industriel pour l'alimentation des bébés comprennent le type de difficultés auxquelles les parents américains sont actuellement confrontés.

Il y a quelques années, les parents chinois ont été confrontés à un autre type de difficulté, lorsqu'il a été révélé que les fabricants de lait maternisé de ce pays avaient sciemment frelaté le produit avec de la mélamine, qui endommage les reins des bébés, pour réduire les coûts.

Les avantages de la production alimentaire de masse - qualité standardisée et contrôlée - sont parfois contrebalancés par la vulnérabilité du système aux arrêts de production et à la cupidité.

Lorsque les parents traversent cette crise, ils peuvent être confrontés au genre de conseil que j'ai reçu lorsque j'ai accouché dans les premiers jours de la pandémie et qu'il n'y avait pas de magasins ouverts ou de livraisons : si vous avez besoin de lait maternisé, a dit l'infirmière, faites ce qu'ils faisaient autrefois, et fabriquez le vôtre.