Moss Hills : le guitariste qui a sauvé des centaines de personnes sur un paquebot de croisière en perdition

Par Sarah McDermott

BBC

il y a 3 minutes

Légende image, Après avoir travaillé pendant de nombreuses années comme animateur à bord de paquebots de croisière, le guitariste Moss est devenu directeur de croisière

Lorsque le luxueux paquebot Oceanos a commencé à prendre l'eau dans une mer agitée lors d'un voyage autour de la côte sud-africaine en 1991, le musicien Moss Hills et ses collègues se sont soudainement retrouvés responsables de toutes les personnes à bord.

C'est pendant le dîner que Moss Hills a commencé à se rendre compte de la gravité de la tempête.

Les serveurs du navire, normalement très habiles à transporter les boissons et la nourriture sans rien renverser, avaient du mal à s'en sortir.

Moss, guitariste zimbabwéen travaillant à bord du paquebot avec sa femme Tracy, bassiste, n'avait jamais vu les serveurs faire tomber les plateaux auparavant.

Plus tôt dans la journée, des vents violents et de fortes pluies avaient retardé à plusieurs reprises le départ de la dernière étape de la croisière vers Durban.

Mais sans signe d'amélioration des conditions, le capitaine a finalement décidé de lever l'ancre et l'Oceanos, avec 581 invités et membres d'équipage à bord, a navigué dans des vents de 40 nœuds et des vagues de 9 m de haut (30 pieds).

Moss et Tracy, tous deux âgés de 30 ans, organisaient habituellement des fêtes sur le pont de la piscine lorsque le navire s'éloignait du port.

Mais ce jour-là, la fête avait été déplacée à l'intérieur, et Moss s'arc-boutait sur son corps tout en jouant de la guitare, essayant de garder son équilibre alors que le bateau tanguait et roulait.

"La tempête n'a fait qu'empirer", dit Moss.

Au dîner, Tracy - que son mari décrit comme imperturbable - décide de se rendre dans leur cabine pour préparer un sac d'urgence, au cas où.

"Elle y est allée et soudain, boum, toutes les lumières se sont éteintes", raconte Moss.

Légende image, Tracy et Moss ont travaillé ensemble sur des bateaux de croisière pendant de nombreuses années

Quand aucun des officiers du navire n'est apparu pour donner des instructions, Moss, qui n'était pas facilement effrayé, commence à se sentir mal à l'aise.

"Vous êtes sur un navire au milieu de l'océan, dans l'obscurité de la nuit, dans une terrible tempête, dit-il, j'ai senti ce serrement dans mon estomac."

Lorsque de petites lumières de secours peu lumineuses se sont allumées, Moss est monté dans le salon pour vérifier les instruments de musique sur la scène.

Des pieds de microphones et de cymbales étaient éparpillés un peu partout. Puis il s'est soudain rendu compte qu'il n'entendait pas le bruit de fond constant et lancinant des moteurs. Le navire a perdu de la puissance et ralentit.

Bientôt, l'Oceanos, d'une longueur de 153 mètres, dérive latéralement sur les vagues déferlantes.

Le navire, dit Moss, est en train de se faire malmener.

Les invités anxieux commencent à affluer dans le salon. Les plantes en pot, les cendriers et les chaises glissent, et les gens doivent quitter leur siège pour s'asseoir sur le sol alors que le bateau oscille sauvagement d'un côté à l'autre, de bâbord à tribord.

Une heure environ s'est écoulée, et l'ambiance dans le salon est devenue tendue. Moss prend une guitare acoustique et commence à chanter avec d'autres artistes pour essayer de calmer les gens.

Mais au fur et à mesure que le temps passe, Moss remarque que le navire gîte - il ne revient plus à l'horizontale alors qu'il était ballotté par la tempête.

"Il se passe quelque chose de grave", dit Moss à Tracy, "Je vais essayer de découvrir ce qui se passe".

S'accrochant aux rambardes, Moss et un autre animateur, Julian, un magicien du Yorkshire, se frayent un chemin dans l'obscurité sous le pont. Ils peuvent entendre des voix excitées parlant de nombreuses langues différentes. Des officiers courent dans tous les sens, certains portent des sacs, d'autres ont des gilets de sauvetage et d'autres encore sont mouillés.

"Tout le monde avait l'air assez sauvage et paniqué", dit Moss. "Nous essayions de demander ce qui se passait, mais c'était comme si nous n'existions pas."

Julian et Moss sont descendus dans la salle des machines, la partie la plus basse du navire.

"Nous étions bien en dessous de la ligne de flottaison, dans le noir, seuls, et il n'y avait personne", raconte Moss. "Cela n'arriverait jamais, jamais, même quand on est à quai".

Les épaisses portes métalliques, qui servent de barrière de sécurité en empêchant l'eau de passer d'un compartiment du navire à un autre en cas d'inondation, étaient hermétiquement fermées.

"Mais on aurait dit qu'il y avait une grande masse d'eau derrière ces portes étanches", dit Moss.

L'Oceanos était en train de couler.

Légende image, Certains passagers portant des gilets de sauvetage étaient assis sur le sol, tandis que d'autres faisaient la queue pour les canots de sauvetage

De retour dans le salon, il n'y avait toujours pas eu d'annonce sur ce qui se passait. Moss trouve la directrice de la croisière qui dit que le capitaine lui a annoncé qu'ils allaient devoir abandonner le navire.

"Nous avons ensuite découvert qu'un canot de sauvetage était déjà parti avec une grande partie de l'équipage et des officiers supérieurs à son bord", dit-il.

Moss et les autres n'avaient aucune idée de la façon d'évacuer un navire de croisière, ni de la façon de mettre à l'eau les canots de sauvetage qui étaient suspendus au-dessus du pont, le long de chacun des côtés du navire, mais il n'y avait personne de plus qualifié pour le faire.

Un par un, ils ont commencé à descendre les canots de sauvetage de tribord sur le pont. Ils ne savaient pas comment les maintenir stables pendant que les gens y montaient, alors Moss improvise en se tenant debout avec une jambe sur le pont du navire et l'autre sur un canot de sauvetage.

Mais à chaque fois que le navire se mettait à rouler à tribord, Moss devait sauter sur l'Océanos avant que le canot de sauvetage ne s'écarte, ouvrant un espace de quelques mètres, et ne revienne en arrière, heurtant la coque du navire avec une telle force que des morceaux de celle-ci se détachaient.

Chaque canot de sauvetage, qui compte maintenant 90 personnes, dont beaucoup hurlent de peur, est ensuite descendu à la mer à l'aide de câbles. Mais Moss n'avait aucune idée de la façon de démarrer les moteurs ni même de l'endroit où se trouvaient les clés.

"On les laissait partir, dans la nuit, et ils dérivaient dans les vagues déferlantes", raconte-t-il. "Les personnes qui se trouvaient dans les canots de sauvetage ont vécu des moments difficiles - ils étaient submergés par les embruns, il faisait froid et il faisait complètement noir, mais nous devions continuer jusqu'à ce que tous les canots de sauvetage de tribord soient mis à l'eau."

Légende image, L'un des membres de l'équipage philippin resté à bord tente de descendre un canot de sauvetage accroché au port du navire

L'Oceanos prend de plus en plus d'eau et s'incline nettement sur son côté tribord. Il était pratiquement impossible de mettre à l'eau en toute sécurité les canots de sauvetage restants sur le côté bâbord.

Au lieu d'être descendues dans l'eau une fois chargées de personnes, les embarcations de sauvetage s'accrochaient à la paroi du navire jusqu'à ce que la prochaine grosse vague vienne faire pencher le navire suffisamment pour les laisser pendre librement.

"Puis la gravité faisait soudainement tomber le canot de trois ou quatre mètres d'un coup, faisant presque basculer les gens dans l'eau, c'était horrible", raconte Moss.

Il finit par comprendre qu'il était trop dangereux de continuer.

"En essayant de sauver les gens, nous risquions de les tuer", explique Moss.

Et le temps nous manquait.

Dans l'impossibilité de mettre à l'eau d'autres canots de sauvetage, mais avec des centaines de personnes à secourir, Moss et d'autres personnes se sont dirigées vers la passerelle du navire - où ils pensaient trouver le capitaine et les autres officiers supérieurs - pour demander ce qu'il fallait faire ensuite.

"Nous avons regardé à l'intérieur, mais il n'y avait personne", dit Moss. "C'est là que nous avons réalisé - il n'y a que nous."

Des lumières rouge orangé clignotaient dans l'obscurité, mais Moss n'avait aucune idée de l'utilité de la plupart des équipements, et encore moins de leur fonctionnement. Ils ont essayé à tour de rôle d'utiliser la radio pour envoyer un SOS.

"J'appelais, 'Mayday ! Mayday ! Mayday!' et j'attendais que quelqu'un réponde", raconte Moss.

Une grosse voix riche et profonde a fini par répondre. "Oui, quel est votre Mayday ?"

Soulagé, Moss explique qu'il est sur le bateau de croisière Oceanos et qu'il est en train de couler.

"OK. Combien de temps vous reste-t-il à flotter ?"

"Je ne sais pas - nous avons la rambarde tribord dans l'eau, nous roulons, nous avons pris une énorme quantité d'eau", explique Moss. "Nous avons encore au moins 200 personnes à bord."

"OK. Quelle est votre position ?"

"Nous sommes probablement à mi-chemin entre le port d'East London et Durban."

"Non, non, non, quelles sont vos coordonnées ?"

Moss n'avait aucune idée de ce qu'étaient leurs coordonnées.

"Quel est votre grade ?"

"Eh bien, je ne suis pas un grade - je suis un guitariste."

Un moment de silence.

"Que faites-vous sur le pont ?"

"Eh bien, il n'y a personne d'autre ici."

"Qui est sur le pont avec vous ?"

"Alors j'ai dit : 'c'est moi, ma femme, le bassiste, on a un magicien ici...'"

Moss a été mis en contact avec deux petits navires qui étaient proches de l'Oceanos. Ils ont dit à Moss de trouver le capitaine et de le faire monter sur le pont. Mais Moss n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait.

"Je savais qu'il ne devait pas être en bas parce que nous étions en train de couler", dit-il. "Je faisais des contrôles réguliers pour voir où en était le niveau d'eau, et un pont en dessous de nous était inondé".

Finalement, Moss a trouvé le capitaine, juste à l'arrière du navire, fumant dans l'obscurité. Moss lui explique qu'ils ont besoin de son aide - de toute urgence.

"Il me regardait, les yeux écarquillés et vides, en disant : "Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire"", raconte Moss.

"Je pense qu'il était profondément, profondément choqué".

Les deux navires proches de l'Oceanos n'avaient qu'un seul canot de sauvetage chacun, ils ne pouvaient donc pas faire grand-chose pour aider. Ils ont partagé les coordonnées du navire en perdition avec les autorités sud-africaines qui ont commencé à organiser une mission de sauvetage aérien.

Légende image, Moss et Tracy ont été parmi les dernières personnes à être héliportées en lieu sûr

Alors que la tempête continue de frapper le navire, Moss et Tracy s'assoient ensemble dans l'obscurité, priant pour que les secours arrivent avant qu'il ne soit trop tard.

"Je pense que le bateau va couler et qu'il est très probable que nous coulerons avec lui", dit Moss à sa femme.

Tracy et lui avaient une fille de 15 ans, Amber, qui avait été à bord de l'Oceanos pour les vacances et qui avait débarqué quelques jours plus tôt. Amber était maintenant de retour dans un pensionnat en Afrique du Sud.

"Elle ne peut pas perdre ses deux parents", se souvient Moss. "Quoi que nous fassions, nous devons nous assurer qu'au moins l'un d'entre nous s'en sorte."

Légende image, À l'aube, le premier des deux plongeurs de la marine a tenté de descendre vers les Oceanos dans des vents violents

Plus de trois heures se sont écoulées avant que le premier hélicoptère de sauvetage n'arrive et ne se mette en vol stationnaire au-dessus du navire.

Deux plongeurs de la marine ont été hélitreuillés sur le pont de l'Oceanos. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide pour faire descendre tout le monde avant que le navire ne coule, et Moss a reçu un cours accéléré de cinq minutes sur la façon de diriger un héliportage.

"N'oubliez pas que le harnais doit être assez serré sous les aisselles des gens", lui a dit le plongeur de la marine. "Assurez-vous de bien le faire, sinon ils vont basculer à l'envers et tomber - vous allez les tuer sur le pont. Faites-en deux à la fois, sinon nous allons manquer de temps. OK ? Allez-y."

Un plongeur de la marine est allé organiser le sauvetage par hélicoptère à l'arrière du navire et Tracy et Moss devaient en organiser un second à l'avant. Mais alors que le bateau s'enfonçait de plus en plus sous les vagues, les gens ont commencé à sauter du pont en pente raide en panique et un pneumatique rigide a dû être lancé dans la mer agitée pour les secourir.

Suspendus au câble de l'hélicoptère, les personnes que Moss tentait de sauver étaient projetées contre des parties du navire par les vents violents alors qu'elles étaient treuillées dans le ciel. Il n'y avait aucun moyen de savoir à quel point ils étaient blessés et Moss a momentanément perdu son sang-froid. Mais comme il y avait encore beaucoup de personnes à bord, il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de continuer.

Au total, cinq hélicoptères ont participé à la mission de sauvetage, faisant la navette, transportant 12 personnes à la fois vers un lieu sûr, alors que l'aube arrivait et que l'obscurité s'estompait.

Vidés et épuisés, Moss et Tracy ont été parmi les derniers à s'attacher aux harnais.

"Alors que nous étions en vol stationnaire au-dessus du navire, j'ai été frappé par la situation", raconte Moss, "Je pouvais voir que l'Oceanos était dans une situation critique. Nous pouvions voir les vagues se briser sur la proue où nous avions secouru des personnes."

Lorsque l'hélicoptère transportant Moss s'est posé sur l'herbe, les croisiéristes ont couru vers lui en chantant et en l'acclamant, et en tendant la main pour l'embrasser.

"J'ai commencé à m'étouffer et à sangloter", raconte Moss, "puis je me suis effondré".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des chaises longues, des gilets de sauvetage et d'autres débris se sont détachés du pont et ont flotté à la surface de l'eau avant que le navire ne disparaisse définitivement

Le 4 août 1991, environ 45 minutes après que la dernière personne à bord ait été hélitreuillée, l'Oceanos a glissé sous l'eau. Toutes les personnes qui avaient été placées dans des canots de sauvetage ont été secourues par des navires de passage et, fait remarquable, aucune vie n'a été perdue.

Moss et Tracy, qui vivent maintenant à Liverpool, ont continué à travailler comme animateurs sur les bateaux de croisière pendant de nombreuses années. Aujourd'hui encore, trois décennies plus tard, Tracy préfère ne pas parler du naufrage et ne pas s'attarder sur le fait qu'ils ont failli perdre la vie.

Mais Moss, à qui on a posé de nombreuses questions sur l'Oceanos, trouve que c'est cathartique d'en parler. Il regarde ce qui s'est passé avec un grand soulagement.

"Je ne suis pas invincible", dit Moss, "mais si j'ai pu surmonter cela, je peux surmonter n'importe quoi".

Une enquête menée en Grèce a conclu à la négligence du capitaine de l'Oceanos et de quatre autres officiers supérieurs dans le naufrage du navire.