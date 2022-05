Tensions Chine - Taïwan : la Chine envoie 30 avions de combat dans la zone de défense aérienne de Taïwan

il y a une heure

L'incident de lundi a marqué la plus grande incursion depuis janvier.

De telles mesures ont provoqué la colère de Taiwan et accru les tensions dans la région.

Le dernier incident concernait 22 chasseurs, ainsi que des avions de guerre électronique, d'alerte avancée et anti-sous-marins, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense.

Une ADIZ est une zone en dehors du territoire et de l'espace aérien national d'un pays, mais où les aéronefs étrangers sont toujours identifiés, surveillés et contrôlés dans l'intérêt de la sécurité nationale. Il est autodéclaré et reste techniquement un espace aérien international.