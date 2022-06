Santé et bien-être : le meilleur moment pour faire de l'exercice si vous êtes un homme ou une femme

Philippa Roxby

Reporter santé

il y a 18 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon l'étude, il est possible que les femmes brûlent davantage de graisse corporelle le matin parce qu'elles sont plus susceptibles d'avoir un excès de graisse du ventre.

Pratiquer une activité physique tôt le matin pourrait être bénéfique aux femmes qui souhaitent réduire leur masse graisseuse et leur tension artérielle.

Selon une étude américaine, l'exercice physique est bon pour la santé, quel que soit le moment de la journée où vous le pratiquez, mais le moment de la journée où vous obtenez les meilleurs résultats peut être différent pour les femmes et les hommes.

Elle a révélé que les femmes brûlaient davantage de graisses corporelles en faisant de l'exercice le matin, alors que c'est le soir que les hommes en brûlent plus.

Une grande partie de ce que l'on sait sur ce sujet est basée sur des études portant sur des hommes, indiquent les chercheurs.

Les différences d'hormones, d'horloges biologiques et de cycles veille-sommeil entre les sexes pourraient toutes jouer un rôle.

L'étude, qui a porté sur 30 hommes et 26 femmes - tous actifs et en bonne santé, âgés de 25 à 55 ans - a duré 12 semaines et a permis de suivre les effets d'un programme de remise en forme varié, comprenant des étirements, des sprints, des exercices de résistance et d'endurance.

Un groupe a fait de l'exercice pendant une heure avant 08h30, tandis que l'autre groupe a suivi les mêmes activités le soir, entre 18h00 et 20h00. Tous les participants ont suivi un programme de repas spécialement conçu à cet effet.

Les chercheurs ont testé la tension artérielle et la graisse corporelle de chacun au cours de l'étude, ainsi que leur souplesse, leur force et leur puissance aérobie au début et à la fin de l'étude.

Tous les participants à l'étude ont amélioré leur état de santé général et leurs performances au cours des 12 semaines de l'essai, quel que soit le moment où ils faisaient de l'exercice.

"Le meilleur moment pour faire de l'exercice est celui où vous pouvez le faire et l'intégrer dans votre emploi du temps", déclare le Dr Paul Arcerio, auteur principal de l'étude et professeur de santé et de sciences physiologiques humaines au Skidmore College, dans l'État de New York.

Mais il suggère qu'il y a "autre chose qui se passe" et que le moment idéal de la journée pour faire de l'exercice est différent pour les femmes et les hommes.

Tôt ou tard ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le meilleur moment pour faire de l'exercice pourrait être différent pour les hommes et les femmes, selon une étude.

D'après les résultats de l'étude, les femmes désireuses de réduire la graisse autour de leur taille et de diminuer leur tension artérielle devraient faire de l'exercice physique le matin, indique le Dr Arcerio.

C'est important car la graisse du ventre - ou abdominale - entoure les organes internes du corps, y compris le foie, et peut être dangereuse.

En revanche, il indique que les femmes qui cherchent à améliorer la force musculaire du haut de leur corps ainsi que leur humeur générale et leur alimentation, devraient faire de l'exercice le soir.

Les hommes participant à l'essai étaient moins sensibles au moment de la journée où ils faisaient de l'exercice, améliorant leur force le matin et le soir.

Mais l'exercice en soirée s'est révélé "idéal pour les hommes désireux d'améliorer leur santé cardiaque et métabolique, ainsi que leur bien-être émotionnel", explique le Dr Arcerio.

Améliorer la santé métabolique signifie réduire le risque d'affections telles que l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

On ne sait pas exactement pourquoi les réponses des hommes et des femmes au moment de l'exercice étaient si différentes, et les chercheurs affirment que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour en savoir plus.

Selon eux, il est possible que les femmes brûlent davantage de graisse corporelle le matin parce qu'elles sont plus susceptibles d'avoir un excès de graisse du ventre. Les rythmes internes de l'organisme peuvent également jouer un rôle.

L'étude, publiée dans Frontiers in Physiology, a suivi des personnes ayant un poids sain, mais les chercheurs affirment que le programme pourrait également fonctionner sur les personnes en surpoids ou obèses.