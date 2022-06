Guerre Ukraine - Russie : comment le rouble est devenu la monnaie la plus performante au monde malgré les sanctions

Contre toute attente, la monnaie russe est devenue la devise la plus performante au monde par rapport au dollar jusqu'à présent cette année, surpassant même le réal brésilien.

Même les sanctions économiques les plus rapides et les plus sévères de l'histoire moderne imposées par l'Occident en réponse à l'invasion de l'Ukraine n'ont pas été en mesure d'endiguer sa montée .

Deux mois seulement après que la valeur du rouble a chuté à moins d'un cent américain, la monnaie a pris une tournure surprenante .

Si le 7 mars, elle a atteint des creux historiques à 0,007 rouble pour un dollar, jusqu'à présent cette année, la monnaie russe s'est appréciée d'environ 15 % par rapport à la devise américaine et se négocie autour de 0,016.

La clé, selon les experts, a été les contrôles stricts des capitaux imposés par le Kremlin qui ont laissé, lorsque la guerre avec l'Ukraine a commencé, des images de la population faisant la queue aux distributeurs automatiques de billets.

L'interdiction faite à ses citoyens de vendre des roubles pour acheter des devises étrangères a été décrite par le secrétaire d'État américain Antony Blinken comme une manipulation de devises .

Ces contrôles ont servi à geler une grande partie des réserves de change de la Russie au moment où elle en avait le plus besoin, à la fois pour compenser l'exode des investissements et des capitaux et pour financer l'invasion militaire de l'Ukraine, plus longue que prévu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le 3 décembre 2001, le gouvernement de Fernando de la Rúa a restreint le retrait d'argent des banques en Argentine.

Le cas de la Turquie ou de l'Argentine

Ce qui est inattendu dans cette reprise, c'est que d'autres pays, comme la Turquie ou l'Argentine, qui ont été contraints d'imposer des mesures similaires, non seulement n'ont pas obtenu les mêmes résultats que la Russie, mais la lire comme le peso ont connu des conséquences désastreuses.

Les deux devises ont atteint des niveaux historiquement bas et ont encore du mal à se redresser .

Dans son action d'urgence immédiatement après avoir appris la punition internationale, le Kremlin a commencé à adopter des mesures inconnues des générations qui n'ont pas vécu l'époque de l'Union soviétique.

"La banque centrale russe a été forcée d'augmenter considérablement les taux d'intérêt et de renforcer les contrôles de capitaux en réponse aux sanctions occidentales", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux à la plateforme d'investissement eToro, à BBC Mundo.

"Les taux d'intérêt ont plus que doublé pour atteindre 20 % . Les exportateurs russes ont été contraints de convertir 80 % de leurs revenus étrangers en roubles, et les gens étaient limités quant au montant qu'ils pouvaient transférer à l'étranger", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Las largas filas frente a los cajeros se han convertido en una imagen habitual en Rusia.

Et c'est que l'une des sanctions les plus importantes et les plus percutantes contre la Russie a été le gel de ses comptes à l'étranger .

Une autre des mesures pour défendre sa monnaie a été d' exiger que les pays de l'Union européenne qui lui achètent du gaz naturel, paient leurs factures en roubles, au lieu de dollars ou d'euros.

Représailles stratégiques contre l'Europe

Les pays européens sont fortement dépendants du gaz russe, et malgré les projets de recherche de sources d'énergie alternatives, le projet de l'Union européenne de cesser de s'approvisionner en Russie prendra des années à se concrétiser.

L'Allemagne, l'un des plus gros clients de la compagnie gazière russe Gazprom, a déjà accepté de payer en roubles avec d'autres gros acheteurs européens.

"La décision de la Russie est une riposte stratégique contre l'UE, profitant de sa puissance en tant que principal fournisseur de gaz naturel de l'Europe . Le Vieux Continent recevait environ 40% de son gaz de la Russie avant la guerre en Ukraine", explique Levon Kameryan, senior analyste chez Scope Ratings.

Enfin, la hausse des prix des matières premières a également beaucoup aidé.

Un pétrole plus cher signifie que les clients russes devront désormais payer plus de dollars par baril et auront donc besoin de plus de roubles.

Solutions à court terme

Cependant, les experts soulignent que les trois facteurs - un contrôle strict des capitaux, des taux d'intérêt plus élevés et des prix des matières premières plus élevés - n'ont réussi qu'à ralentir ce qui sera une année « lamentable » pour l'économie russe.

"La hausse rapide du rouble est un problème pour les exportateurs et certains producteurs nationaux, ajoutant à la pression des sanctions. Cela signifie également moins de revenus pour le budget", explique Scott Johnson, économiste couvrant la Russie pour Bloomberg Economics .

Mais le rebond du rouble peut -il être considéré comme un baromètre de l'efficacité des sanctions occidentales ?

Pour Johnson "de l'extérieur de la Russie, il est tentant de voir le rebond du rouble comme un signe que les sanctions n'ont pas l'effet escompté. Mais ce n'est pas tout à fait correct".

"L'appréciation a été largement motivée par la conversion obligatoire des recettes d'exportation et d'autres contrôles de capitaux, qui limitent les flux de liquidités en provenance de l'étranger", explique-t-il.

"Le rouble donne une image fidèle de la balance des paiements, mais pas de l'économie sous-jacente, où les perspectives sont plus sombres ", dit-il.

Laidler pense dans le même sens.